Nagpur: अस्वलाच्या हल्ल्यात पत्नी ठार, पती गंभीर; रामटेक तालुका दहशतीत

रामटेकमध्ये अस्वलाच्या हल्ल्यात महिलेचा मृत्यू व पती जखमी, तर नागपूरच्या यशोधरानगरमध्ये ४ किलोहून अधिक गांजासह दोघांना अटक. दोन्ही घटनांनी ग्रामीण सुरक्षितता आणि अमली पदार्थविरोधी कारवाईचा मुद्दा ऐरणीवर आणला.

Updated On: Feb 09, 2026 | 03:50 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • रामटेक तालुक्यात अस्वलाच्या हल्ल्यात ४० वर्षीय महिलेचा मृत्यू
  • पती गंभीर जखमी; परिसरात भीतीचे वातावरण
  • वनविभागाकडून सानुग्रह मदत जाहीर
नागपूर: रामटेक तालुक्यातील चिचदा उपवन क्षेत्रातील मानेगाव बीटमध्ये रविवारी (दि. ८) दुपारी ३ वाजता अस्वलाने केलेल्या हल्ल्यात सुलोचना राजकुमार भलावी (४०, रा. उमरी) यांचा मृत्यू तर पती राजकुमार रामनाथ भलावी गंभीर जखमी झाले. या घटनेने रामटेक तालुक्यातील ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा दहशतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. अस्वलाने हल्ला केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये हल्ल्यात भीती पसरली आहे. जंगलाने वेढलेल्या गावांमध्ये असलेले वन्य प्राण्यांशी संपर्क व संघर्ष गंभीर समस्या बनले आहे. घटनेनंतर रामटेक वनपरिक्षेत्र व देवलापार पोलिस स्टेशनचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल होऊन सखोल चौकशी करीत आहे.

नागरिकांनी प्रशासनाला तत्काळ उपाययोजना करून सुरक्षिततेची खात्री करण्याची मागणी केली आहे. लोकांचे जीवन आणि संपत्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी अधिक कठोर उपायांची आवश्यकता असल्याचे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले आहे. घटनेनंतर सहायक वनसंरक्षक गोविंद लुचे यांच्या हस्ते सानुग्रह निधीचा धनादेश मृत महिलेचे पती राजकुमार भलावी यांना देण्यात आला. मानद वन्य जीव रक्षक अविनाश लोंढे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी रामटेक राहुल शिंदे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पवनी सागर बन्सोड व वनरक्षक उपस्थित होते.

गाजा बाळगणाऱ्याला अटक ऑटोमधील इसमावर संशय अन् झाडाझडती

नागपूर:  शनिवारी सायंकाळी ५ ते ७ वाजता अमली पदार्थ विरोधी पथकाला यशोधरानगरमधील वांजरा ले-आऊट, म्हाडा क्वार्टर झोपडपट्टीजवळ ऑटोमधील इसमावर संशय आला. पथकाने ऑटोचा पाठलाग करून थांबविला. पंचासमक्ष तपासणी केली असता आदिल शेख करीम शेख (४०) असे इसमाने नाव सांगितले. त्याच्या जवळील पांढऱ्या रंगाच्या पोत्याची झडती घेतली असता हिरव्या रंगाचा ४ किलो १२९ ग्रॅम गांजा आढळला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेत ३ लाख १३ हजार २२५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

सखोल चौकशीत त्याने सुखराजसिंग ऊर्फ राजा रंधावा हरविंदरसिंग (३१) याच्या मदतीने तसेच अतिक रफिक खान यांच्या सहकार्यान गांजा आणल्याची माहिती दिली. त्यानुसार सुखराजसिंगला ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याविरोधात एनडीपीएस अॅक्टअंतर्गत कारवाई केली. कारवाईत दोघांना अटक तर एकाचा शोध सुरू आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अस्वलाचा हल्ला कुठे झाला?

    Ans: रामटेक तालुक्यातील चिचदा उपवन क्षेत्रातील मानेगाव बीट येथे.

  • Que: हल्ल्यात काय घडले?

    Ans: ४० वर्षीय सुलोचना भलावी यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांचे पती गंभीर जखमी झाले.

  • Que: दुसरी घटना कोणती?

    Ans: नागपूरच्या यशोधरानगरमध्ये ऑटोमधून ४ किलोहून अधिक गांजा जप्त करून दोघांना अटक करण्यात आली.

Published On: Feb 09, 2026 | 03:50 PM

