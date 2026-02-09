Nagpur: अस्वलाच्या हल्ल्यात पत्नी ठार, पती गंभीर; रामटेक तालुका दहशतीत

नागरिकांनी प्रशासनाला तत्काळ उपाययोजना करून सुरक्षिततेची खात्री करण्याची मागणी केली आहे. लोकांचे जीवन आणि संपत्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी अधिक कठोर उपायांची आवश्यकता असल्याचे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले आहे. घटनेनंतर सहायक वनसंरक्षक गोविंद लुचे यांच्या हस्ते सानुग्रह निधीचा धनादेश मृत महिलेचे पती राजकुमार भलावी यांना देण्यात आला. मानद वन्य जीव रक्षक अविनाश लोंढे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी रामटेक राहुल शिंदे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पवनी सागर बन्सोड व वनरक्षक उपस्थित होते.
गाजा बाळगणाऱ्याला अटक ऑटोमधील इसमावर संशय अन् झाडाझडती
नागपूर: शनिवारी सायंकाळी ५ ते ७ वाजता अमली पदार्थ विरोधी पथकाला यशोधरानगरमधील वांजरा ले-आऊट, म्हाडा क्वार्टर झोपडपट्टीजवळ ऑटोमधील इसमावर संशय आला. पथकाने ऑटोचा पाठलाग करून थांबविला. पंचासमक्ष तपासणी केली असता आदिल शेख करीम शेख (४०) असे इसमाने नाव सांगितले. त्याच्या जवळील पांढऱ्या रंगाच्या पोत्याची झडती घेतली असता हिरव्या रंगाचा ४ किलो १२९ ग्रॅम गांजा आढळला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेत ३ लाख १३ हजार २२५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.
सखोल चौकशीत त्याने सुखराजसिंग ऊर्फ राजा रंधावा हरविंदरसिंग (३१) याच्या मदतीने तसेच अतिक रफिक खान यांच्या सहकार्यान गांजा आणल्याची माहिती दिली. त्यानुसार सुखराजसिंगला ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याविरोधात एनडीपीएस अॅक्टअंतर्गत कारवाई केली. कारवाईत दोघांना अटक तर एकाचा शोध सुरू आहे.
Ans: रामटेक तालुक्यातील चिचदा उपवन क्षेत्रातील मानेगाव बीट येथे.
Ans: ४० वर्षीय सुलोचना भलावी यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांचे पती गंभीर जखमी झाले.
Ans: नागपूरच्या यशोधरानगरमध्ये ऑटोमधून ४ किलोहून अधिक गांजा जप्त करून दोघांना अटक करण्यात आली.