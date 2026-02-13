Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • E Waste Elimination Campaign In Ahilyanagar City Starts On February 23 At Professor Chowk

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर शहरात ई कचरा निर्मूलन अभियान, 23 फेब्रुवारीला प्रोफेसर चौकात प्रारंभ

अहिल्यानगर शहरातील ई कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावावी म्हणून विचार भारती संस्थेच्या पुढाकारातून महापालिकेमार्फत ई कचरा निर्मूलन अभियान राबविले जाणार आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 13, 2026 | 08:04 PM
अहिल्यानगर शहरात ई कचरा निर्मूलन अभियान,

अहिल्यानगर शहरात ई कचरा निर्मूलन अभियान,

Follow Us:
Follow Us:

अहिल्यानगर शहराचा सर्वांगीण विकास आणि स्वच्छतेसाठी आ. संग्राम जगताप तसेच महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे स्वतः रस्त्यावर उतरून काम करत आहेत. मात्र, शहरातील रस्त्यांवरील कचऱ्यासोबतच ई-कचऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होत चालला आहे. जसा सामान्य कचऱ्याची नियमित विल्हेवाट लावली जाते, तशीच ई-कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर Vichar Bharati Sanstha यांच्या पुढाकारातून Ahilyanagar Municipal Corporation यांच्या सहकार्याने विशेष ई-कचरा संकलन अभियान राबविण्यात येत आहे.

23 फेब्रुवारीला अभियानाचा प्रारंभ

23 फेब्रुवारी रोजी संत गाडगे महाराज जयंतीनिमित्त प्रोफेसर चौक येथे या अभियानाचा औपचारिक शुभारंभ करण्यात येणार आहे. शहरातील नागरिक, सामाजिक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महापौर ज्योती गाडे यांनी केले आहे.

Kolhapur : भिमा कृषी व पशू प्रदर्शनाचे उद्घाटन! निरनिराळ्या पशूंनी लावली हजेरी, चक्क 1400 किलोचा रेडा…

या अभियानाच्या नियोजनासाठी महापालिकेत विशेष बैठक पार पडली. यावेळी उपमहापौर धनंजय जाधव, अतिरिक्त आयुक्त नागेंद्र मुतकेकर, विचार भारतीचे अध्यक्ष अरुण कुलकर्णी, मार्गदर्शक रवींद्र मुळे, विविध नगरसेवक तसेच सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

शहरात उभारले जाणार तात्पुरते संकलन केंद्र

ई-कचरा संकलनासाठी प्रोफेसर चौक, यशोदानगर, अप्पू चौक, माळीवाडा वेस, बुरुडगाव प्रभाग समिती कार्यालय, केडगाव उपकार्यालय, दिल्लीगेट आणि डाळ मंडई येथे तात्पुरती केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी घरातील बंद पडलेली किंवा अडगळीत पडून असलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे या केंद्रांवर जमा करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शहराला आदर्श बनविण्याचा संकल्प

रवींद्र मुळे यांनी सांगितले की, शहराचे नाव बदलल्याप्रमाणेच अहिल्यादेवी होळकरांच्या कार्याला साजेसे आदर्श शहर उभारणे आवश्यक आहे. हिवरे बाजार आणि राळेगण सिद्धीप्रमाणे अहिल्यानगरही पुढील पाच वर्षांत आदर्श शहर बनावे, यासाठी विचार भारतीने सहा महत्त्वाच्या संकल्पना मांडल्या आहेत.

Latur Zilla Parishad: लातूर जिल्हा परिषद विजयाचा जल्लोष; दिलीपराव देशमुखांच्या हस्ते सत्कार

संस्थेच्या सहा प्रमुख संकल्पना

  • स्वच्छ व हरित अहिल्यानगर
  • सुरक्षित अहिल्यानगर
  • स्वयं-अनुशासित अहिल्यानगर
  • स्व-रोजगारयुक्त अहिल्यानगर
  • सांस्कृतिक अहिल्यानगर
  • शासकीय योजनांचा लाभ घेणारे अहिल्यानगर
पूर्णम इकोव्हिजन फाऊंडेशनचे सुभाष अंभोरे यांनी ई-कचऱ्याच्या शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट प्रक्रियेची माहिती दिली. एकूणच, ई-कचरा निर्मूलन अभियानाद्वारे शहर स्वच्छ, सुंदर आणि पर्यावरणपूरक करण्याचा महापालिका व सामाजिक संस्थांचा संयुक्त प्रयत्न आहे.

Web Title: E waste elimination campaign in ahilyanagar city starts on february 23 at professor chowk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 13, 2026 | 08:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar News: नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ? परराज्यातील विक्रेते आहेत संशयाच्या भोवऱ्यात
1

Ahilyanagar News: नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ? परराज्यातील विक्रेते आहेत संशयाच्या भोवऱ्यात

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!
2

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक
3

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

आई – मुलींच्या नात्यांचा उलगडणार हळवा प्रवास; ‘तिघी’मधील ‘शारदा सरिता’ गाणे प्रदर्शित
4

आई – मुलींच्या नात्यांचा उलगडणार हळवा प्रवास; ‘तिघी’मधील ‘शारदा सरिता’ गाणे प्रदर्शित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नांदेडमध्ये २ लाख ३ हजार ग्राहकांना स्मार्ट मीटर; सौर कालावधीनुसार विजेच्या दरात सवलत

नांदेडमध्ये २ लाख ३ हजार ग्राहकांना स्मार्ट मीटर; सौर कालावधीनुसार विजेच्या दरात सवलत

Feb 13, 2026 | 09:17 PM
‘या’ कंपनीच्या इलेक्ट्रिक कारसमोर Tesla पडली थंड! तब्बल 22.5 लाख इलेक्ट्रिक युनिट्सची केली विक्री

‘या’ कंपनीच्या इलेक्ट्रिक कारसमोर Tesla पडली थंड! तब्बल 22.5 लाख इलेक्ट्रिक युनिट्सची केली विक्री

Feb 13, 2026 | 09:13 PM
Arihant Academy ची मोठी झेप! तिसऱ्या तिमाहीत नफ्यात ६० टक्क्यांची वाढ; महसुलानेही गाठला टप्पा

Arihant Academy ची मोठी झेप! तिसऱ्या तिमाहीत नफ्यात ६० टक्क्यांची वाढ; महसुलानेही गाठला टप्पा

Feb 13, 2026 | 08:45 PM
Nanded News : जिंतूर-जालना महामार्गावर भीषण अपघात; चार जण ठार तर एक जखमी

Nanded News : जिंतूर-जालना महामार्गावर भीषण अपघात; चार जण ठार तर एक जखमी

Feb 13, 2026 | 08:43 PM
Mumbai: बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना दणका! मुंबईत ‘जनहित सुरक्षा समित्या’ स्थापन होणार; मंगलप्रभात लोढा आक्रमक

Mumbai: बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना दणका! मुंबईत ‘जनहित सुरक्षा समित्या’ स्थापन होणार; मंगलप्रभात लोढा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:35 PM
सत्ताधारी आणि विरोधक बनले कट्टर शत्रू? अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव याचाच प्रत्यय

सत्ताधारी आणि विरोधक बनले कट्टर शत्रू? अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव याचाच प्रत्यय

Feb 13, 2026 | 08:17 PM
रोमँटिक गेटवे प्लॅन करताय? 2026 च्या ‘व्हॅलेंटाईन’ला महाराष्ट्रातील ही ठिकाणे ठरतील परफेक्ट!

रोमँटिक गेटवे प्लॅन करताय? 2026 च्या ‘व्हॅलेंटाईन’ला महाराष्ट्रातील ही ठिकाणे ठरतील परफेक्ट!

Feb 13, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM