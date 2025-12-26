Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Mumbai Local: आता लोकलबाहेर लटकणे विसरा, ट्रेनच्या दरवाज्याच्या पन्हाळीत बदल करण्यास सुरुवात

Changes In Local Train Door Design : लोकलचा काही महिन्यापूर्वी घडलेल्या एका अपघाताने प्रवाशांच्या सुरक्षेच मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून लोकल ट्रेनच्या बाबतीत एक अपडेट समोर आली आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 12:01 PM
आता लोकलबाहेर लटकणे विसरा, ट्रेनच्या दरवाज्याच्या पन्हाळीत बदल करण्यास सुरुवात

आता लोकलबाहेर लटकणे विसरा, ट्रेनच्या दरवाज्याच्या पन्हाळीत बदल करण्यास सुरुवात

Follow Us:
Follow Us:
  • लोकलबाहेर लटकणे विसरा
  • ट्रेनच्या दरवाज्याच्या पन्हाळीत बदल करण्यास सुरुवात
  • पन्हाळीला धरून प्रवाशांना उभे राहता येणार नाही
मुंबई : मुंब्रा-दिवा दरम्यान जून महिन्यात झालेल्या अपघातानंतर प्रवासी सुरक्षेबाबत सादर केलेल्या चौकशी अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीस मध्य रेल्वेने सुरुवात केली आहे. त्यानुसार लोकलच्या डब्याच्या दरवाज्याच्या वर पाण्याचा निचरा होण्यासाठी असलेल्या पन्हाळीची जागा बदलण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकलच्या दरवाजाच्या पन्हाळीला धरून प्रवाशांना उभे राहता येणार नाही. सध्या २ ते ३ डब्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर बदल केले आहेत.

प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या ! मध्य रेल्वेच्या 18 स्थानकात आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष

मुंब्रा स्थानक परिसरात ९ जून रोजी कसारा सीएसएमटी आणि सीएसएमटी-कर्जत लोकलमधून पडून पाच प्रवाशांचा मृत्यू आणि आठ प्रवासी जखमी झाले होते. दुर्घटनेचे कारण शोधण्यासाठी मध्य रेल्वेने पाच वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने दुर्घटना टाळण्यासाठी तात्काळ आणि दीर्घकालीन शिफारसी केल्या आहेत. गर्दीमुळे आणि लोकलचे दरवाजे बंद नसल्याने प्रवासी फूटबोर्डवरून प्रवास करतात. फूटबोर्डवरून प्रवास करणे धोकादायक आहे. यामुळेच अपघात घडल्याचे चौकशी अहवालात नमूद केले आहे. प्रवाशांचे वाढते मृत्यू रोखण्यासाठी आधुनिक यंत्रणेच्या माध्यमातून देखरेख आणि प्रवासी वर्तणुकीत बदल अपेक्षित असल्याचेही समितीने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार प्रवासी दरवाज्यात लटकू नयेत यासाठी पन्हाळी बदलण्यात येत आहेत.

समितीच्या शिफारशी काय आहेत ?

  • स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या लोकलची (एसी) संख्या वाढवा
  • प्रवासी वर्तणुकीतील बदल करण्याची, दरवाजात लटकून प्रवासाला प्रतिबंध करण्याची सूचना
  • एआय-सीसीटीव्ही बसवावेत, त्यामुळे गर्दी ओळखून वेळीच सावध करता येईल.
  • पर्यायी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करा,
  • लोकल केन्यांमधील वारंवारतेत सुधारणा करा,

पन्हाळीचा आकार बदलला

अपधात टाळण्यासाठी समितीने लघुकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवल्या असून, त्यांची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. कुलो कारशेडमध्ये दरवाजाजवळील पन्हाळीचा आकार धनुष्यबाणासारखा उंचावण्यात आला आहे, जेणेकरून ती पकडून प्रवासी लटकू शकणार नाहीत.

पनवेल-खांदेश्वर रेल्वे मार्गावर एक भयानक घटना

काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील पनवेल-खांदेश्वर रेल्वे मार्गावर एक भयानक घटना घडली. ५० वर्षीय शेख अख्तर नवाजने महिलांच्या डब्यात घुसून १८ वर्षीय अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याला वादाच्या वेळी ढकलले. विद्यार्थिनी ट्रेनमधून खाली पडली आणि तिला गंभीर दुखापत झाली. अधिकाऱ्यांची तात्काळ कारवाईघटनेनंतर रेल्वे पोलिसांनी आरोपीला तात्काळ अटक केली. आरोपी खांदेश्वर स्थानकावर उतरून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता, परंतु जागरूक प्रवाशांनी त्याला रोखले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पनवेल रेल्वे पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध भारतीय रेल्वे कायद्याच्या विविध कलमांखाली आणि बीएनएसच्या कलम १०९ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. न्यायालयाने आरोपीला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. विद्यार्थिनीच्या डोक्याला, कंबरेला आणि हाताला आणि पायांना गंभीर दुखापत झाली आहे. ृ रुग्णालयात प्राथमिक उपचार घेतल्यानंतर तिची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. जखमी विद्यार्थिनीने धाडस दाखवत तातडीने तिच्या वडिलांना फोन करून घटनेची माहिती दिली आणि तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रवाशांनी सतर्कता दाखवली.

मोठी बातमी! कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे मध्य रेल्वे विस्कळीत; घरी जायच्या वेळेस मुंबईकरांचे प्रचंड हाल

Web Title: Central railway modifies coach design to prevent doorway accidents mumbai news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 12:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
1

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण
2

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू
3

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती
4

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM