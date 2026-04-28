Pratap Sarnaik : मोठी बातमी! “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी…”, मराठीसक्तीवरून परिवहन मंत्र्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

यावेळी पत्रकार परिषदेत प्रताप सरनाईक यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देशने दिले असून त्यांनी म्हटलं की, महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी शिकावंच लागेल, मराठीत शिकवण्यासाठी पुस्तिकाही तयार करण्यात येत आहे. तसेच उद्या पुस्तिका प्रकाशित करू, पुस्तिका सर्वांना मिळेल. मराठीसक्तीसाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली असून 1 मे पासून कारवाई सुरु होणार आहे. मात्र मराठीसाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात येत आहे. ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना चालकांना मराठी बोलणं बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी बोलणं आता बंधनकारक असणार आहे.नियमभंग केल्यास परवाना रद्द करण्यात येईल,असा थेट इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
Pratap Sarnaik : प्रत्येक व्यावसायिक चालकाला ‘व्यवहारिक मराठी’ अवगत असणे आवश्यक, प्रताप सरनाईक यांचे आवाहन
मुंबईत ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कालावधीवर सकारात्मक चर्चा होत असून परिवहन विभागाच्या आजच्या बैठकीत वाहन परवान्याचा कालावधी वाढवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली, अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. १ मे पासून परवाने रद्द केले जाणार नाहीत. सूत्रांनुसार, 1 मे पासून परमिट रद्द न करण्यावर बैठकीत उपस्थित सर्वांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे हजारो ऑटो रिक्षा टॅक्सी चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शरद राव यांनी जाहीर केले आहे की टॅक्सी आणि ऑटो चालकांचा संप होणार नाही. जर हिंदी बोलणाऱ्या ऑटो चालकांना किंवा टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकायची असेल, तर त्यांना आपल्याला संधी द्यावी लागेल. तर ओला, उबर, रॅपिडो यांच्या चालकांनाही मराठी भाषा शिकणे अनिवार्य करण्याची तरतूद आहे. त्यांनाही याविषयीच्या सूचना करण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले.
