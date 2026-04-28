Pratap Sarnaik : मोठी बातमी! “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी…”, मराठीसक्तीवरून परिवहन मंत्र्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Maharashtra Marathi Mandatory Row: महाराष्ट्र सरकार मुंबईसह विविध शहरांमधील ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 02:07 PM
मोठी बातमी! “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी...”, मराठी सक्तीवरून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • मराठीसक्तीसाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ
  • चालकांना मराठी बोलणं बंधनकारक
  • आम्ही कोणत्याही संपाच्या धमक्यांना भीक घालत नाही
Maharashtra Marathi Mandatory Row News Marathi : १ मे पासून ऑटो रिक्षा चालकांसाठी मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, ज्या चालकांना मराठी शिकायची इच्छा आहे, त्यांना मराठीचे शिकवणी वर्ग दिले जातील.काही प्रतिनिधींनी यासाठी वेळ मागितला आहे. यासोबतच प्रताप सरनाईक म्हणाले की, मराठी शिकणार नाहीत, त्यांना महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी शिकावी लागेल. या बैठकीत प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत संजय निरुपम हेही उपस्थित होते. याचदरम्यान आता मराठीसक्ती वरून आता रिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

यावेळी पत्रकार परिषदेत प्रताप सरनाईक यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देशने दिले असून त्यांनी म्हटलं की, महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी शिकावंच लागेल, मराठीत शिकवण्यासाठी पुस्तिकाही तयार करण्यात येत आहे. तसेच उद्या पुस्तिका प्रकाशित करू, पुस्तिका सर्वांना मिळेल. मराठीसक्तीसाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली असून 1 मे पासून कारवाई सुरु होणार आहे. मात्र मराठीसाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात येत आहे. ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना चालकांना मराठी बोलणं बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी बोलणं आता बंधनकारक असणार आहे.नियमभंग केल्यास परवाना रद्द करण्यात येईल,असा थेट इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

Pratap Sarnaik : प्रत्येक व्यावसायिक चालकाला ‘व्यवहारिक मराठी’ अवगत असणे आवश्यक, प्रताप सरनाईक यांचे आवाहन

मुंबईत ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कालावधीवर सकारात्मक चर्चा होत असून परिवहन विभागाच्या आजच्या बैठकीत वाहन परवान्याचा कालावधी वाढवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली, अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. १ मे पासून परवाने रद्द केले जाणार नाहीत. सूत्रांनुसार, 1 मे पासून परमिट रद्द न करण्यावर बैठकीत उपस्थित सर्वांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे हजारो ऑटो रिक्षा टॅक्सी चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

संप होणार नाही

शरद राव यांनी जाहीर केले आहे की टॅक्सी आणि ऑटो चालकांचा संप होणार नाही. जर हिंदी बोलणाऱ्या ऑटो चालकांना किंवा टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकायची असेल, तर त्यांना आपल्याला संधी द्यावी लागेल. तर ओला, उबर, रॅपिडो यांच्या चालकांनाही मराठी भाषा शिकणे अनिवार्य करण्याची तरतूद आहे. त्यांनाही याविषयीच्या सूचना करण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले.

Marathi Mandatory: मोठी बातमी! आता ‘या’ वाहनचालकांनाही मराठी बंधनकारक, सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Published On: Apr 28, 2026 | 01:59 PM

