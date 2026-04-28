  • Sangli Crime Dispute Over A Stareman Goes To Mediate Loses His Life Miraj Left Shaken

Sangli Crime: ‘बघण्यावरून’ वाद, समजूत काढायला गेला मात्र प्राण गमावला; मिरज हादरली

मिरज तालुक्यातील कसबे डिग्रज येथे किरकोळ वादातून मध्यस्थी करणाऱ्या 32 वर्षीय सागर गायकवाड यांची चाकूने हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून एका अल्पवयीनाला ताब्यात घेतले आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 03:30 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • ‘बघण्यावरून’ झालेल्या वादातून हिंसाचार
  • मध्यस्थी करणाऱ्या सागर गायकवाड यांच्यावर चाकू हल्ला
  • दोन आरोपी अटकेत, एक अल्पवयीन ताब्यात
सांगली: सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एकमेकांकडे बघण्यावरून वाद झाले आणि हा वाद सोडायला गेला, मात्र त्यानेच आपला प्राण गमावला. सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यात कसबे डिग्रज येथे ही घडली. या प्रकरणी दोन तरुणाला अटक केली असून एक अल्पवयीन युवकाला ताब्यात घेतले आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील मृताचे नाव संजय सागर गायकवाड (३२ वर्ष) असे आहे. तर संस्कार सचिन आळतेकर (वय 19), हर्षवर्धन गिरीश चव्हाण (वय 19) आणि एका अल्पवयीन युवकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. कसबे डिग्रज येथील धैर्यशील करंटे याच्याकडे एका अल्पवयीन युवकाने रागाने बघितले. त्यामुळे धैर्यशीलने त्याला काय पाहतोस असे विचारले. त्यावर ‘थांब तुला दाखवतो, काय पाहतो ते’ अशी धमकी देऊन तो तिथून निघून गेला. तासाभराच्या वेळानंतर संशयित संस्कार आळतेकर, हर्ष चव्हाण व अल्पवयीन युवक असे तिघेजण परत आले.

धैर्यशील वादानंतर मृत सागर गायकवाड यांच्या घरासमोर असलेल्या कट्ट्यावर बसला होता. तिथे संशयीत तिघांनी त्याला गाठलं पुन्हा धैर्यशिलबरोबर वाद घालत होते. तेव्हा सागरने मध्यस्थी केली. त्यामुळे त्यांनी सागरला काठीने मारहाण केली आणि तिथून निघून गेले. त्यांनतर सागर रात्री साडेनऊच्या सुमारास समडोळी रस्त्याकडे दुचाकीवरून जात होता. तेव्हा त्याला चुलते संदीप गायकवाड यांनी पाहिले.

संदीपला झालेला वाद माहिती होता. त्यामुळे त्यांनी सागर एकटा कुठे चालला? म्हणून ते त्याच्या शोधात निघाले. खराटे यांच्या शेताजवळ गेल्यानंतर तिघेजण तिकडे आले. तेव्हा संस्कार आळतेकर याने चाकूने सागरच्या छातीवर आणि डोक्यावर वार केले. तेवढ्यात संदीप गायकवाड त्या ठिकाणी पोहोचले. त्यांनी सागरला वाचवायचा प्रयत्न केला. मात्र तिघेही तिथेच थांबले नाही. त्यांनी मारहाण सुरूच ठेवली.त्यानंतर तिथून पळ काढला.

संदीप गायकवाडने तुरंत सागरला नागरिकांच्या मदतीने सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. परंतु, उपचार सुरू असतानाच पहाटेच्या सुमारास त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी संदीप गायकवाड यांनी फिर्याद दिली. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यात कसबे डिग्रज येथे.

  • Que: हत्या कशामुळे झाली?

    Ans: ‘एकमेकांकडे बघण्यावरून’ झालेल्या किरकोळ वादातून.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: दोन आरोपींना अटक करून एक अल्पवयीनाला ताब्यात घेतले आहे.

