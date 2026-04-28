अहिल्यानगरसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘सिव्हिल’मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू; प्रवेश प्रक्रिया कधीपासून? जाणून घ्या

Maharashtra Board Result Date : दहावी-बारावीच्या निकालाची तारीख ठरली? मात्र गुणपत्रिकेत होणार मोठे बदल!
६ मे २०२५ रोजी अहिल्यादेवींचे जन्मस्थान असलेल्या चौंडी येथे राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक पार पडली होती. या बैठकीत जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा करण्यात आली होती. विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी या महाविद्यालयासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या मागणीला यश आले असून, सोमवारी २७ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे महाविद्यालय यंदापासूनच कार्यान्वित होत असल्याचे जाहीर केले.
या नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयामुळे जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला मोठी बळकटी मिळणार आहे.
विद्यार्थी क्षमता: दरवर्षी १०० विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणाची (MBBS) संधी मिळणार आहे.
रुग्णालय क्षमता: सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ४३० खाटांची क्षमता असलेले सुसज्ज रुग्णालय या कॉलेजला जोडलेले असेल.
प्रवेश प्रक्रिया: शैक्षणिक वर्ष २०२६ पासूनच या महाविद्यालयाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असल्याने येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची नितांत गरज होती. आता सिव्हिल हॉस्पिटलचे रूपांतर मेडिकल कॉलेजमध्ये झाल्यामुळे येथे तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढणार असून, जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णांना उच्च दर्जाचे उपचार स्थानिक पातळीवरच मोफत उपलब्ध होतील. राज्यातील महायुती सरकारने दिलेल्या शब्दाला जागत वर्षभरातच हे महाविद्यालय सुरू केल्याने जिल्हाभरातून आनंदाचे वातावरण व्यक्त होत आहे.
Education News: राज्यातील ७३६ शिक्षण संस्थांना सरकारी अनुदानाची दारे बंद; राज्य सरकारचा मोठा दणका