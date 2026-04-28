Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • A Historic Moment For Ahilyanagar Government Medical College Starts In Civil Admission Process Begins This Year

अहिल्यानगरसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘सिव्हिल’मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू; प्रवेश प्रक्रिया कधीपासून? जाणून घ्या

अहिल्यानगरमध्ये ‘सिव्हिल’ रुग्णालयात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यंद्याच शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असून, शिक्षणासाठी मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 03:28 PM
'सिव्हिल'मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू; यंदापासूनच प्रवेश प्रक्रिया

'सिव्हिल'मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू; यंदापासूनच प्रवेश प्रक्रिया

Follow Us:
Follow Us:
  • अहिल्यानगरसाठी ऐतिहासिक क्षण
  • ‘सिव्हिल’मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू
  • यंदापासूनच प्रवेश प्रक्रिया
पोपट पिटेकर, अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून, जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसरात अखेर ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय’ याच शैक्षणिक वर्षापासून (२०२६) सुरू होत आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेची वर्षभरातच अंमलबजावणी करत महायुती सरकारने जिल्ह्याला मोठी आरोग्य भेट दिली आहे.

Maharashtra Board Result Date : दहावी-बारावीच्या निकालाची तारीख ठरली? मात्र गुणपत्रिकेत होणार मोठे बदल!

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी

६ मे २०२५ रोजी अहिल्यादेवींचे जन्मस्थान असलेल्या चौंडी येथे राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक पार पडली होती. या बैठकीत जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा करण्यात आली होती. विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी या महाविद्यालयासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या मागणीला यश आले असून, सोमवारी २७ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे महाविद्यालय यंदापासूनच कार्यान्वित होत असल्याचे जाहीर केले.

शंभर जागा आणि अत्याधुनिक सुविधा

या नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयामुळे जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला मोठी बळकटी मिळणार आहे.

महाविद्यालयाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे

विद्यार्थी क्षमता: दरवर्षी १०० विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणाची (MBBS) संधी मिळणार आहे.

रुग्णालय क्षमता: सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ४३० खाटांची क्षमता असलेले सुसज्ज रुग्णालय या कॉलेजला जोडलेले असेल.

प्रवेश प्रक्रिया: शैक्षणिक वर्ष २०२६ पासूनच या महाविद्यालयाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे.

जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेला मिळणार गती

अहिल्यानगर जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असल्याने येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची नितांत गरज होती. आता सिव्हिल हॉस्पिटलचे रूपांतर मेडिकल कॉलेजमध्ये झाल्यामुळे येथे तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढणार असून, जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णांना उच्च दर्जाचे उपचार स्थानिक पातळीवरच मोफत उपलब्ध होतील. राज्यातील महायुती सरकारने दिलेल्या शब्दाला जागत वर्षभरातच हे महाविद्यालय सुरू केल्याने जिल्हाभरातून आनंदाचे वातावरण व्यक्त होत आहे.

Education News: राज्यातील ७३६ शिक्षण संस्थांना सरकारी अनुदानाची दारे बंद; राज्य सरकारचा मोठा दणका

Web Title: A historic moment for ahilyanagar government medical college starts in civil admission process begins this year

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 03:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shanishingnapur : शनि जयंतीला पोलीस प्रशासनाचे कौतुकास्पद नियोजन; शनिभक्तांकडून कौतुकाचा वर्षाव
1

Shanishingnapur : शनि जयंतीला पोलीस प्रशासनाचे कौतुकास्पद नियोजन; शनिभक्तांकडून कौतुकाचा वर्षाव

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा
2

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज
3

SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…
4

Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 17, 2026 | 01:22 PM
मुळा-मुठा नदीकाठची गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात; 70 ते 80 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

मुळा-मुठा नदीकाठची गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात; 70 ते 80 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

May 17, 2026 | 01:19 PM
गटारात पाडलं, अंगावर धावले, पण…, रात्रीच्या अंधारात चोरांचा हल्ला; वाघिणीने गुंडांना असं पळवून लावलं, Video Viral

गटारात पाडलं, अंगावर धावले, पण…, रात्रीच्या अंधारात चोरांचा हल्ला; वाघिणीने गुंडांना असं पळवून लावलं, Video Viral

May 17, 2026 | 01:16 PM
काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स

May 17, 2026 | 01:16 PM
UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण

UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण

May 17, 2026 | 12:55 PM
Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

May 17, 2026 | 12:50 PM
IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत ‘या’ संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….

IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत ‘या’ संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….

May 17, 2026 | 12:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM