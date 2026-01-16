Maharashtra Municipal Election Result: निकालापूर्वी जाणून घ्या 2017 मध्ये कोणत्या पक्षाने जिंकल्या होत्या किती जागा?

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीत 227 जागांसाठी 1,700 उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएममध्ये बंद करण्यात आले. 2022 मध्ये शिवसेनेचे विभाजन झाल्यानंतर झालेल्या या पहिल्या बीएमसी निवडणुका आहेत. अविभाजित शिवसेनेने 25 वर्षे देशातील सर्वात श्रीमंत बीएमसीवर राज्य केले. 2017 च्या महानगरपालिका निवडणुकीत, भाजपने राज्यातील सर्वाधिक जागा जिंकल्या, 1,099 जागा जिंकल्या.
2017 च्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाने किती जागा जिंकल्या?
महाराष्ट्रातील शेवटच्या नगरपालिका निवडणुका 2017 मध्ये झाल्या होत्या. राज्यात भाजपकडे 1,099 जागा आहेत, म्हणजेच एकूण जागा 31.3%. अविभाजित शिवसेनेने गेल्या निवडणुकीत 489 जागा जिंकल्या होत्या, म्हणजेच 18.49%. काँग्रेसने 439 जागा जिंकल्या होत्या, म्हणजेच एकूण जागा 15.53%. अविभाजित राष्ट्रवादीने 294 जागा जिंकल्या होत्या, म्हणजेच एकूण जागा 11.06%. इतर पक्षांनी 294 जागा जिंकल्या होत्या. नक्की कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या होत्या त्याची आकडेवारी जाणून घ्या
महाराष्ट्रातील एकूण 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका सहा वर्षांहून अधिक काळानंतर झाल्या. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, नागपूर, मुंबई, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपूर, परभणी, मीरा-पंढरी, पनवेल, पनवेल भिवंडी-निजामपूर, लातूर, मालेगाव, सांगली-मिरज-कुपवाड, जळगाव, अहिल्यानगर, धुळे, जालना, आणि इचलकरंजी.
BMC मध्ये कोणत्या पक्षाने किती जागा लढवल्या?
मुंबईतील अंतिम जागावाटपानुसार, भाजपने 137 जागा लढवल्या, तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने 90 जागा लढवल्या. दरम्यान, महायुतीचा घटक असलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने 94 जागांवर स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे केले. शिवसेनेने (UBT) 163, मनसेने 52, काँग्रेसने 143 आणि व्हीबीएने 46 उमेदवार उभे केले. काँग्रेसने उर्वरित राज्यात 1,263 उमेदवार उभे केले. त्यांचे भवितव्य 16 जानेवारी रोजी ठरणार आहे.
2026 ची काय आहे स्थिती
महाराष्ट्रात, 15 जानेवारी 2026 रोजी मुंबईसह 29 महानगरपालिकांमध्ये झालेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत सरासरी 46 ते 50 टक्के मतदान झाले. मतदानादरम्यान, काही ठिकाणी संघर्ष, बनावट मतदानाचे आरोप, रोख रकमेच्या वाटपाच्या तक्रारी आणि ईव्हीएममधील तांत्रिक समस्या नोंदवल्या गेल्या. मतदारांच्या बोटांना लावण्यात आलेल्या “अमिट शाई” बद्दल सर्वात मोठा वाद निर्माण झाला, जो सहजपणे पुसला जात असल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. राज्य निवडणूक आयोगाने (एसईसी) याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, 29 महानगरपालिका संस्थांमध्ये एकूण मतदान 46 ते 50 टक्के दरम्यान होते. अंतिम आकडेवारी नंतर जाहीर केली जाईल. शुक्रवारी सकाळी 10 वाजता मतमोजणी सुरू होईल.