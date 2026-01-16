BMC Election Result 2026: मतमोजणी सुरु होण्यापूर्वीच महायुतीचे मोठे यश! 67 उमेदवारांची बिनविरोध निवड, वाचा यादी

BMC Election Result 2026: निकालाची घडी जवळ! 23 कक्ष सज्ज, कडक पोलीस बंदोबस्तात होणार मतमोजणी
कल्याण डोंबिवलीमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची संख्या सर्वात जास्त आहे. कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिकेत भाजपाचे एकूण 15 आणि शिवसेनेचे एकूण 6 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. तर पनवेलमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची संख्या 8 आहे. जळगावमध्ये 12 उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे. तर एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे शहराच 7 उमेदवार आणि भिवंडीत 6 उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे. पुण्यात 2 उमेदवार, पिंपरी-चिंचवड 2 उमेदवार आणि मालेगावात इस्लाम पार्टीचा 1 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहे. अहिल्यानगरमध्ये अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 2 उमेदवार, भाजपाचे 3 उमेदवार आणि धुळ्यात 3 उमेदवारी बिनविरोध निवडून आले आहेत. (फोटो सौजन्य – AI Created)
BMC-Maharashtra Municipal Election Result 2026 Live: महापालिकांचा फैसला आज! २९ शहरांत कोणाची सत्ता?
|महानगरपालिका
|प्रभाग
|उमेदवाराचे नाव
|कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका
|प्रभाग १८ –
|रेखा चौधरी
|प्रभाग २६ क –
|आसावरी नवरे
|प्रभाग २६ ब –
|रंजना
|प्रभाग २४ ब –
|ज्योती पाटील
|प्रभाग २७ अ –
|मंदा पाटील
|प्रभाग २६ अ –
|मुकुंद पेडणेकर
|प्रभाग २७ ड –
|महेश पाटील
|प्रभाग १९ क –
|साई शेलार
|प्रभाग २३ क –
|हर्षदा भोईर
|प्रभाग २३ अ –
|दीपेश म्हात्रे
|प्रभाग २३ ड –
|जयेश म्हात्रे
|प्रभाग ३० अ –
|रविना माळी
|प्रभाग २५ ड –
|मंदार हळबे
|प्रभाग 19 ब –
|डॉ.सुनिता पाटील
|प्रभाग 19 अ –
|पूजा म्हात्रे
|पनवेल महानगरपालिका
|प्रभाग १८ अ –
|ममता म्हात्रे
|प्रभाग १८ ब –
|नितिन पाटील
|प्रभाग १८ क –
|स्नेहल ढमाले
|प्रभाग १९ अ –
|दर्शना भोईर
|प्रभाग १९ ब –
|रूचिरा लोंढे
|प्रभाग २० अ –
|अजय बहिरा
|प्रभाग २० ब –
|प्रियांका कांडपिळे
|भिवंडी महानगरपालिका
|प्रभाग १७ अ –
|सुमित पाटील
|प्रभाग १६ अ –
|परेश चौगुले
|प्रभाग १८ ब –
|दीपा मढवी
|प्रभाग १८ अ –
|अश्विनी फुटाणकर
|प्रभाग १८ क –
|अबू साद लल्लन
|प्रभाग २३ ब –
|भारती चौधरी
|धुळे महानगरपालिका
|प्रभाग क्र १ –
|उज्ज्वला भोसले
|प्रभाग ६ ब –
|ज्योत्स्ना प्रफुल्ल पाटील
|प्रभाग १७ म-
|सुरेखा उगले
|अहिल्यानगर महानगरपालिका
|प्रभाग 7 ब –
|अनिल बोरूडे
|प्रभाग 2 ड –
|करण कराळे
|प्रभाग 2 ब –
|सोनाबाई शिंदे
|जळगाव महानगरपालिका
|प्रभाग ७ अ –
|विशाल भोळे
|प्रभाग ७ अ –
|दीपमाला काळे
|प्रभाग १६ अ –
|डॉ वीरेन खडके
|प्रभाग १३ क-
|वैशाली पाटील
|प्रभाग ७-ब –
|अंकिता पाटील
|प्रभाग १२ ब –
|उज्ज्वला बेंडाळे
|पुणे महानगरपालिका
|प्रभाग ३५ –
|मंजुषा नागपुरे
|प्रभाग ३५ ड –
|श्रीकांत जगताप
|पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका
|प्रभाग ६ ब –
|रवी लांडगे
|प्रभाग १० ब –
|सुप्रिया चांदगुडे
|कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे बिनविरोध उमेदवार)
|प्रभाग २४ अ –
|रमेश म्हात्रे
|प्रभाग २४ ब –
|विश्वनाथ राणे
|प्रभाग २४ क –
|वृषाली जोशी
|प्रभाग २८ अ –
|हर्षल राजेश मोरे
|प्रभाग ११ अ –
|रेश्मा निचळ
|प्रभाग २८ ब –
|ज्योती मराठे
|ठाणे महानगरपालिका
|प्रभाग १८ ब –
|जयश्री फाटक
|प्रभाग १८ क –
|सुखदा मोरे
|प्रभाग १७ अ –
|एकता भोईर
|प्रभाग १८ ड –
|राम रेपाळे
|प्रभाग १४ अ –
|शीतल ढमाले
|प्रभाग ५ ब –
|जयश्री डेव्हिड
|प्रभाग ५ अ –
|सुलेखा चव्हाण
|जळगाव महानगरपालिका
|प्रतिभा देशमुख
|विक्रम सोनवणे
|मनोज चौधरी
|रेखा पाटील
|सागर सोनवणे
|गौरव सोनवणे
|अहिल्यानगर(अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे बिनविरोध उमेदवार)
|कुमार वाकळे
|प्रकाश भागानगरे
|मालेगाव (इस्लाम पार्टी)
|मुनिरा शेख फकीर मोहम्मद