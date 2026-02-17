महागड्या क्रीमची गरज नाही फक्त हे एक काम करा आणि 5 रुपयांत पिंपल्सना करा रामराम

व्हॅलेंटाईन डे ला मिळालेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या फेकून न देता केसांसाठी बनवा नॅचरल हेअर डाय, केसांवर येईल नैसर्गिक गुलाबी रंग
पिंपल्स दूर करण्यासाठी महिला अनेक महागड्या क्रिम्सचा वापर करतात. चेहऱ्यावर पिंपल्स आले की ते दूर करणे फार कठीण होऊन बसते. बऱ्याचदा महागडे प्रोडक्ट्स देखील पिंपल्सला दूर करत नाहीत अशात तुम्ही काही घरगुती उपायांची मदत घेऊ शकता. बदलत्या जीवनशैली, अस्वस्थ खाण्याच्या सवयी आणि हार्मोनल बदलांमुळे अनेकांना या समस्येचा सामना करावा लागतो. जेव्हा यांवर रासायनिक प्रोडक्ट्सचा वापर केला जातो तेव्हा हे पिंपल्स आणखी वाढू शकतात. पिंपल्सना दूर करण्यासाठी तुम्ही गोंद कटिरा आणि लिंबाचा वापर करू शकता. गोंद कटिरा या समस्येपासून मुक्त होण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतो, फक्त त्याचा वापर कसा करायचा हे जाणून घ्या.
गोंद कटिरा नियमितपणे खाल्ल्याने शरीर आतून विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत होते, ज्यामुळे मुरुमे, सुरकुत्या आणि सनबर्न सारख्या त्वचेच्या समस्या कमी होतात आणि त्वचा चमकदार होण्यास मदत होते.
लिंबाचे त्वचेला होणारे फायदे
लिंबाच्या रसामध्ये आम्लयुक्त संयुगे असतात, ज्यामुळे ते तुरट गुणधर्म देते. लिंबूसारखे अति आम्लयुक्त घटक चेहऱ्यावरील जळजळ आणि जास्त तेल कमी करण्यास मदत करू शकतात. यामुळे त्वचेवर येणारे मुरुमे रोखता येतात. शिवाय, सायट्रिक आम्ल मृत त्वचेच्या पेशी काढून टाकण्यास मदत करू शकते, ज्यामुळे ब्लॅकहेड्ससारखे गैर-दाहक मुरुमे कमी होण्यास मदत होते.
वाढत्या वयात आईवडिलांची काळजी कशी घ्यावी? आरोग्य, भावनिक आधारासाठी मुलांनी लक्षात ठेवाव्यात ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी
ते कसे सेवन करावे?