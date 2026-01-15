Municipal Election Result 2026 : तीन दशकांत पहिल्यांदाच ठाकरेंची सत्ता जाणार? २ एक्झिट पोल सर्वेक्षणांमधून धक्कादायक निकाल समोर

मुंबईतील बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) सह महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान संपले आहे. सकाळी ७:३० वाजता मतदान सुरू झाले आणि सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत चालले. २,८६९ जागांसाठी एकूण १५,९३१ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत, ज्यामध्ये मुंबईत १,७०० आणि पुण्यात १,१६६ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. राज्यभरात एकूण ३४.८ दशलक्ष मतदार मतदान करण्यास पात्र होते. आता एक्झिट पोलच्या निकालांची वेळ आहे. अॅक्सिस माय इंडिया आणि जेव्हीसीचे बीएमसी निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. दोन्ही एक्झिट पोलमध्ये भाजपला मोठा विजय मिळण्याची शक्यता आहे आणि भाजप पहिल्यांदाच बीएमसीमध्ये सरकार स्थापन करण्यास सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे ठाकरे कुटुंब तीन दशकांत पहिल्यांदाच बीएमसीमध्ये सत्ता गमावत असल्याचे दिसून येत आहे. मतदानाचे निकाल उद्या (१६ जानेवारी) जाहीर होतील.
अॅक्सिस माय इंडियाच्या सर्वेक्षणानुसार, भाजप युतीला १३१ ते १३५ जागा मिळतील, तर ठाकरे बंधूंच्या आघाडीला ५८ ते ६८ जागा मिळतील असा अंदाज आहे. जेव्हीसीच्या एक्झिट पोलमध्येही भाजपला मोठा विजय मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वेक्षणात भाजप युतीला १३८ जागा मिळतील, तर ठाकरे बंधूंच्या आघाडीला ५९ जागा मिळतील असा अंदाज आहे.
अॅक्सिस माय इंडियाच्या सर्वेक्षणात बीएमसी निवडणुकीत काँग्रेसला १२ ते १६ जागा मिळतील, तर इतरांना ६ ते १२ जागा मिळतील असा अंदाज आहे. जेव्हीसीच्या सर्वेक्षणात काँग्रेसला २३ आणि इतरांना ७ जागा मिळतील असा अंदाज आहे. बीएमसीमध्ये एकूण २२७ वॉर्ड आहेत आणि बहुमतासाठी ११४ वॉर्डमध्ये विजय आवश्यक आहे.
भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने बीएमसी निवडणूक एकत्र लढवली, तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या शिवसेना (यूबीटी) आणि मनसेने शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती केली. काँग्रेसने वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रीय समाज पक्ष (आरएसपी) आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई गट) यांच्यासोबत युती केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने बीएमसी निवडणूक एकट्याने लढवली. अजित पवार गटाने मुंबईतील २२७ पैकी ९४ वॉर्डमध्ये उमेदवार उभे केले आहेत. पक्षाने डिसेंबर २०२५ मध्ये उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली.