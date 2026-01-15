Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Municipal Elections : महापालिका किती श्रीमंत? मुंबईच्या महापौरांना किती मिळतो पगार? सर्वकाही जाणून घ्या एका क्लिकवर

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका संस्थांसाठी मतदान पार पडले. आता सर्वांचे लक्ष सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या बीएमसीच्या निकालांवर आहे. उद्या मतमोजणी होणार आहे आणि या श्रीमंत महानगरपालिकेचा विजय कोण जिंकणार? जाणून घ्या...

Updated On: Jan 15, 2026 | 07:29 PM
BMC Election 2026 Swikrut Nagarsevak

BMC Election 2026 Swikrut Nagarsevak: मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदाच १० स्वीकृत नगरसेवक; इच्छुकांच्या लॉबिंगला वेग

BMC Election 2026 News Marathi: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC Election 2026) सह २९ महानगरपालिका संस्थांसाठी मतदान आज सकाळी ७:३० वाजता सुरू झाले आणि संध्याकाळी ५:३० वाजता संपणार होते. बीएमसी निवडणुकीत एकूण ३४.८ दशलक्ष मतदार १५,९३१ उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतील. आता मतदानानंतर निवडणुकीच्या निकालांची वेळ आली आहे. १६ जानेवारी, शुक्रवारी सकाळी १० वाजता मतमोजणी सुरू होईल. ठाकरे कुटुंबाच्या पुनर्मिलनानंतर, भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती पक्षाला चुलत भाऊ राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्याकडून कडक आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे, कारण रोख रकमेने समृद्ध बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) च्या नियंत्रणासाठी मतदान सुरू आहे, ज्यामुळे महापौर कोण होईल हे निश्चित होईल.

BMC Exit Polls 2026: मुंबईत ‘ठाकरी’ बाणा संपणार? भाजपा-शिवसेनेला 138 तर ठाकरेंना केवळ…, राजकारणात खळबळ

BMC निवडणुका शिवसेनेसाठी महत्त्वाचा

ही BMC निवडणूक शिवसेनेसाठी देखील महत्त्वाची आहे, कारण ही एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना फुटल्यानंतरची पहिलीच BMC निवडणूक आहे. त्यांचा पारंपारिक बालेकिल्ला टिकवून ठेवण्यासाठी दृढनिश्चयी असलेल्या या दोन्ही चुलत भावांनी त्यांचे दोन दशकांचे वैर बाजूला ठेवून BMC निवडणुकीत शिवसेना-मनसेच्या संयुक्त मोहिमेसाठी एकत्र आले आहेत. २००५ मध्ये फुटल्यानंतर ही त्यांची पहिलीच निवडणूक सहकार्य आहे.

BMC ही भारतातील सर्वात श्रीमंत नगरपालिका संस्था

चार वर्षांच्या विलंबानंतर या वर्षी महानगरपालिका निवडणुका झाल्या. २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी, BMC ने ₹७४,४२७ कोटींचा भव्य अर्थसंकल्प सादर केला. बजेट इतके मोठे का आहे हे समजून घेण्यासाठी, शहर मालमत्ता कर, विकास शुल्क आणि महानगरपालिका गुंतवणुकीद्वारे मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवते आणि महानगरपालिका शहरातील जवळजवळ राज्य सरकारप्रमाणे काम करते.

महानगरपालिका काय करते?

  • महानगरपालिका रस्ते आणि गटारांपासून ते रुग्णालये, शाळा आणि सार्वजनिक वाहतुकीपर्यंत सर्व काही व्यवस्थापित करते.
  • अर्थसंकल्पाचा एक मोठा भाग, अंदाजे ५८%, पायाभूत सुविधा आणि भांडवली खर्चासाठी वाटप केला जातो.
  • रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थापनासाठी एक महत्त्वपूर्ण भाग वाटप केला जातो.
  • पाणी आणि सांडपाण्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी आणखी एक भाग वाटप केला जातो.
  • सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी अंदाजे ५,५४५ कोटी आणि मुंबईच्या पाणीपुरवठा नेटवर्कला बळकटी देण्यासाठी २,२७० कोटी रुपये वाटप केले जातात.
  • एकूण बजेटच्या १०% पेक्षा कमी आरोग्य सेवांसाठी वाटप केले जाते.
  • महानगरपालिका दरवर्षी कचरा संकलन, प्रक्रिया आणि लँडफिल व्यवस्थापनावर अंदाजे ५,५४८ कोटी रुपये खर्च करते.
  • मुंबईत ४०० हून अधिक महानगरपालिका शाळा चालवल्या जातात आणि हा निधी शालेय पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी वापरला जातो.
  • मुंबईची लाईफलाईन बस सेवा असलेल्या बेस्टला बीएमसी ₹१,००० कोटींची आर्थिक मदत देते.
  • बजेटचा मोठा भाग हजारो बीएमसी कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि लाभांसह प्रशासकीय खर्चासाठी राखीव ठेवला जातो.

BMC Election Result Exit Poll Live : मुंबई महापालिकेवर कोणाची सत्ता असेल? लवकरच जाहीर होतील एक्झिट पोल

Published On: Jan 15, 2026 | 07:29 PM

