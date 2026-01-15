Municipal Elections : महापालिका किती श्रीमंत? मुंबईच्या महापौरांना किती मिळतो पगार? सर्वकाही जाणून घ्या एका क्लिकवर

BMC Election 2026 News Marathi: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC Election 2026) सह २९ महानगरपालिका संस्थांसाठी मतदान आज सकाळी ७:३० वाजता सुरू झाले आणि संध्याकाळी ५:३० वाजता संपणार होते. बीएमसी निवडणुकीत एकूण ३४.८ दशलक्ष मतदार १५,९३१ उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतील. आता मतदानानंतर निवडणुकीच्या निकालांची वेळ आली आहे. १६ जानेवारी, शुक्रवारी सकाळी १० वाजता मतमोजणी सुरू होईल. ठाकरे कुटुंबाच्या पुनर्मिलनानंतर, भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती पक्षाला चुलत भाऊ राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्याकडून कडक आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे, कारण रोख रकमेने समृद्ध बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) च्या नियंत्रणासाठी मतदान सुरू आहे, ज्यामुळे महापौर कोण होईल हे निश्चित होईल.
ही BMC निवडणूक शिवसेनेसाठी देखील महत्त्वाची आहे, कारण ही एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना फुटल्यानंतरची पहिलीच BMC निवडणूक आहे. त्यांचा पारंपारिक बालेकिल्ला टिकवून ठेवण्यासाठी दृढनिश्चयी असलेल्या या दोन्ही चुलत भावांनी त्यांचे दोन दशकांचे वैर बाजूला ठेवून BMC निवडणुकीत शिवसेना-मनसेच्या संयुक्त मोहिमेसाठी एकत्र आले आहेत. २००५ मध्ये फुटल्यानंतर ही त्यांची पहिलीच निवडणूक सहकार्य आहे.
चार वर्षांच्या विलंबानंतर या वर्षी महानगरपालिका निवडणुका झाल्या. २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी, BMC ने ₹७४,४२७ कोटींचा भव्य अर्थसंकल्प सादर केला. बजेट इतके मोठे का आहे हे समजून घेण्यासाठी, शहर मालमत्ता कर, विकास शुल्क आणि महानगरपालिका गुंतवणुकीद्वारे मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवते आणि महानगरपालिका शहरातील जवळजवळ राज्य सरकारप्रमाणे काम करते.