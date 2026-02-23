Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
DN Nagar-Mandale Metro: मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणार मेट्रो २बी, कुर्ला येथील यू-गर्डरचे काम पूर्ण

मुंबई मेट्रो लाईन २बी चा एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. कुर्ला परिसरातील झुलत्या पुलावर दोन यू-गर्डर यशस्वीरित्या उभारण्यात आले आहेत. गर्डर यशस्वीरित्या बसवल्यानंतर, मेट्रोसाठी ट्रॅक टाकण्याचे काम सुरू होईल.

Updated On: Feb 23, 2026 | 07:15 PM
मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणार मेट्रो २बी, कुर्ला येथील यू-गर्डरचे काम पूर्ण

मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणार मेट्रो २बी, कुर्ला येथील यू-गर्डरचे काम पूर्ण

मुंबई मेट्रो २बी साठी शहराच्या पूर्व आणि पश्चिम बाजूंना जोडणारा एक मोठा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) कुर्ला परिसरातील हलाव पुलावर दोन यू-गर्डर यशस्वीरित्या उभारले आहेत. पूल आणि मेट्रो गर्डरमधील अंतर कमी असल्याने हे काम विशेषतः कठीण होते. गर्डर यशस्वीरित्या बसवल्यानंतर, मेट्रोसाठी ट्रॅक टाकण्याचे काम सुरू होईल. त्यानंतर विद्युतीकरण, दूरसंचार आणि इतर काम सुरू होईल.

लाखो प्रवाशांना फायदा

एमएमआरडीएने डीएन नगर, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला, चेंबूर आणि मांडला यासारख्या प्रमुख भागांना जोडण्यासाठी मेट्रो २बीची रचना केली आहे. ही मेट्रो कुर्ला-चेंबूर परिसरातील लाखो प्रवाशांना जलद आणि आरामदायी प्रवास प्रदान करेल, ज्यामध्ये बीकेसीचा समावेश आहे. मेट्रो २बी वरील एसजी बर्वे मार्ग मेट्रो स्टेशन विमानतळाच्या समान पातळीवर विमानतळाच्या नियमांनुसार बांधले जात आहे. पुलाच्या जवळच्या कामासह स्टेशनचा पाया आणि खांबाचे काम पूर्ण झाले आहे. ५००-मेट्रिक-टन क्रेन वापरून २० मीटर लांबीचे दोन यू-गर्डर बसवण्यात आले.

“एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत आर्थिक देणी…”, परिवहन मंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

मेट्रो ट्रॅक बांधकाम

हलाव ब्रिज परिसरात विमानतळाच्या उंची मर्यादेमुळे, पूल आणि मेट्रो लाईनमध्ये फक्त ३.५ मीटर अंतर होते. या ठिकाणी दोन यू-आकाराचे गर्डर बसवणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक होते. वाहनांच्या वाहतुकीत अडथळा कमी करण्यासाठी रात्री काम सुरू झाले. कामादरम्यान, जड वाहने इतर मार्गांवर वळवण्यात आली आणि हलक्या वाहनांना पुलाचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली.

काम कधी पूर्ण झाले?

एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांनी सांगितले की शनिवारी पहाटे ४ वाजताच्या सुमारास गर्डर बसवण्याचे काम पूर्ण झाले. गर्डर यशस्वीरित्या बसवल्यानंतर, मेट्रो ट्रॅक टाकण्याचे काम सुरू होईल. त्यानंतर विद्युतीकरण, दूरसंचार व्यवस्था आणि इतर कामे केली जातील. एसजी बर्वे मार्ग मेट्रो स्टेशन या गर्डरजवळ असेल. विमानतळाची उंची मर्यादा लक्षात घेऊन, येथे एक-स्तरीय स्टेशन बांधण्यात आले आहे. या स्टेशनचा पाया रचण्यात आला आहे आणि ड्रॉब्रिजच्या दोन्ही बाजूंचे काम देखील पूर्ण झाले आहे.

मेट्रो लाईन २बी मुळे मुंबईला कोणते फायदे होतील?

यलो लाईन कॉरिडॉर अंदाजे २३.६४३ किलोमीटर लांबीचा आहे आणि तो पूर्णपणे उंचावलेला आहे. त्यात एकूण २० स्थानके असतील, जी डी.एन. नगर, बीकेसी, कुर्ला, चेंबूर आणि मंडाले सारख्या वर्दळीच्या भागांना जोडतील. ही लाईन सुरू झाल्यामुळे मुंबईची पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी लक्षणीयरीत्या सुधारेल. सध्या, या मार्गांवर रस्त्याने प्रवास करताना तास वाया जातात, परंतु मेट्रो सुरू झाल्यामुळे प्रवाशांचा मौल्यवान वेळ वाचेल. शिवाय, बीकेसी सारख्या व्यावसायिक केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो लोकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा एक उत्तम आणि परवडणारा पर्याय उपलब्ध होईल.

एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकल्पात तांत्रिक उत्कृष्टता आणि नियोजनाचा काळजीपूर्वक विचार करण्यात आला आहे. लाईन २बी च्या इतर विभागांचे कामही वेगाने सुरू आहे. कुर्ला ते चेंबूर हा भाग एप्रिल २०२६ पर्यंत जनतेसाठी खुला होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, डी.एन. नगर ते मंडाले ही संपूर्ण लाईन २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, मुंबईची शहरी वाहतूक एका नवीन युगात प्रवेश करेल, ज्यामुळे प्रदूषण आणि वाहतूक या दोन्हींपासून आराम मिळेल.

BMC Swikrut Nagarsevak: ‘स्वीकृत ‘ची निवड लांबणीवर? इच्छुकांची नाराजी टाळण्यासाठी राजकीय पक्षांचा सावध पवित्रा

Web Title: Mumbai metro 2b update mmrda successfull launches u girders at halav bridge in kurla

Published On: Feb 23, 2026 | 07:15 PM

