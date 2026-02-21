Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai Central Park: महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील ‘सेंट्रल पार्क’ वादाच्या भोवऱ्यात! १०२ वास्तुविशारदांचा भूमिगत बांधकामाला तीव्र विरोध

Mahalaxmi Racecourse News: मुंबईतील १०२ प्रमुख वास्तुविशारदांनी महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील प्रस्तावित सेंट्रल पार्क आणि १० लाख चौरस फुटांच्या भूमिगत क्रीडा संकुलाला विरोध दर्शवला आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 04:45 PM
महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील 'सेंट्रल पार्क' वादाच्या भोवऱ्यात (Photo Credit- X)

मुंबई: महालक्ष्मी रेसकोर्सचे मुंबई सेंट्रल पार्क वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. मुंबईतील १०२ प्रमुख वास्तुविशारद आणि नियोजनकारांनी रेसकोर्सवर कोणत्याही भूमिगत बांधकामाला विरोध केला आहे. त्यांनी प्रस्तावित सेंट्रल पार्क प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करणारे पत्र पालिकेचे आयुक्त आणि मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. मुंबई आर्किटेक्ट्स कलेक्टिव्हच्या बॅनरखाली हे सर्व वास्तुविशारद आणि नियोजनकार एकत्र आले आहेत. रेसकोर्सच्या १२५ एकर जागेला कोस्टल रोडलगतच्या १७० एकर पुनर्प्राप्त जमिनीसह एकत्रित करून २९५ एकर सेंट्रल पार्क विकसित केले जाणार आहे.

वास्तुविशारदांचा काय आक्षेप?

वास्तुविशारदांनी जमिनीखाली प्रस्तावित बांधकामाच्या प्रमाणात आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, महालक्ष्मी रेसकोर्स ही खाजगी जमीन नाही. ती शहराची आहे. नागरिकांनी बराच काळ चालणे, व्यायाम आणि मनोरंजनासाठी याचा वापर केला आहे. त्यातील सुधारणे या स्वागतार्ह आणि योग्य आहेत. परंतु उत्खनन करण्याची आवश्यकता नाही. या मैदानाखाली भूमिगत संकुल बांधण्याची आवश्यकता नाही. रेसकोर्स है शहराच्या शेवटच्या मोठ्या नैसर्गिक भूमींपैकी एक आहे आणि पूरप्रवण किनारी शहरात पावसाचे पाणी शोधून घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे ते नष्ट करणे योग्य नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

१० लाख चौरस फुटाचे भूमिगत क्रीडा संकुल

या प्रस्तावित प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे उद्यानाखाली १० लाख चौरस फूट भूमिगत क्रीडा संकुल बांधण्यात येणार आहे. यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा असणार आहेत. त्यात जलचर खेळ, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, जिम्नॅस्टिक्स, स्केटिंग आणि कबड्डी आणि खो खो सारख्या पारंपारिक भारतीय खेळांसाठीही सुविधा असतील.

देशातील सर्वात मोठे शहरी उद्यान

सेंट्रल पार्क हे देशातील सर्वात मोठे शहरी उद्यान असणार आहे. याप्रकल्पात कोस्टल रोड आणि मेट्रो लाईन ३ नेहरू सायन्स सेंटर स्टेशनशी जोडणारा १.२ किलोमीटरचा भूमिगत बोगदा देखील बांधण्यात येणार आहे. पृष्ठभागावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पार्किंग सुविधासाठी भूमिगत प्रवेश प्रस्तावित आहे.

Published On: Feb 21, 2026 | 04:45 PM

