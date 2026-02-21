Mumbai Central Park: महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील ‘सेंट्रल पार्क’ वादाच्या भोवऱ्यात! १०२ वास्तुविशारदांचा भूमिगत बांधकामाला तीव्र विरोध

वास्तुविशारदांनी जमिनीखाली प्रस्तावित बांधकामाच्या प्रमाणात आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, महालक्ष्मी रेसकोर्स ही खाजगी जमीन नाही. ती शहराची आहे. नागरिकांनी बराच काळ चालणे, व्यायाम आणि मनोरंजनासाठी याचा वापर केला आहे. त्यातील सुधारणे या स्वागतार्ह आणि योग्य आहेत. परंतु उत्खनन करण्याची आवश्यकता नाही. या मैदानाखाली भूमिगत संकुल बांधण्याची आवश्यकता नाही. रेसकोर्स है शहराच्या शेवटच्या मोठ्या नैसर्गिक भूमींपैकी एक आहे आणि पूरप्रवण किनारी शहरात पावसाचे पाणी शोधून घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे ते नष्ट करणे योग्य नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
केईएममध्ये ‘एमएए आयव्हीएफ’ केंद्र स्थापन! परवडणाऱ्या वंध्यत्व उपचारांना चालना देण्याचा केंद्राचा उद्देश
या प्रस्तावित प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे उद्यानाखाली १० लाख चौरस फूट भूमिगत क्रीडा संकुल बांधण्यात येणार आहे. यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा असणार आहेत. त्यात जलचर खेळ, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, जिम्नॅस्टिक्स, स्केटिंग आणि कबड्डी आणि खो खो सारख्या पारंपारिक भारतीय खेळांसाठीही सुविधा असतील.
सेंट्रल पार्क हे देशातील सर्वात मोठे शहरी उद्यान असणार आहे. याप्रकल्पात कोस्टल रोड आणि मेट्रो लाईन ३ नेहरू सायन्स सेंटर स्टेशनशी जोडणारा १.२ किलोमीटरचा भूमिगत बोगदा देखील बांधण्यात येणार आहे. पृष्ठभागावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पार्किंग सुविधासाठी भूमिगत प्रवेश प्रस्तावित आहे.
राज्यातील स्कूलबस चालकांचा संपाचा इशारा; ऐन परीक्षेच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांना फटका बसणार?