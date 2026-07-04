Lock Upp: लॉक अप सीझन २ ला मिळाली पहिली Wild Card स्पर्धक, होणार डबल धमाका; ‘भाभीजी’ करणार एंट्री?

Shilpa Shinde: ‘माझ्यासोबत जे घडलं त्याचं काय?’ सेक्शुअल हॅरेसमेंट प्रकरणावर शिल्पा शिंदेची प्रतिक्रिया; हिना खानवरही साधला निशाणा
शिल्पा शिंदे ‘लॉक अप २’ ची पहिली वाईल्ड कार्ड स्पर्धक ठरणार
🚨 EXCLUSIVE UPDATE 🚨 Shilpa Shinde is set to enter #LockUpp2 as the first wildcard contestant! The game is about to get even more unpredictable. Are you excited to see her shake things up? #ShilpaShinde #LockUpp #Netflix #RealityTV #TrendingNow pic.twitter.com/dMJ30pO6eg — 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐃𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐃𝐨𝐬𝐞 (@The_Drama_Dose) July 3, 2026
सोशल मीडियावर व्हायर होत असल्यानुसार, ‘भाभीजी घर पर हैं’ फेम शिल्पा शिंदे ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ मध्ये पहिली वाईल्ड कार्ड स्पर्धक म्हणून प्रवेश करणार आहे. शिल्पा शिंदे ‘लॉक अप सीझन २’ मध्ये पहिली वाईल्ड कार्ड स्पर्धक म्हणून सामील होऊ शकते. शिल्पाच्या एन्ट्रीबद्दल प्रचंड चर्चा सुरू आहे आणि तिला इतर स्पर्धकांसोबत स्पर्धा करताना पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. बऱ्याच काळापासून वादात अडकलेली शिल्पा शिंदे या शोमध्ये काय नवीन घेऊन येते, हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.
शिल्पा शिंदेचा वाद
हे वर्ष शिल्पा शिंदेसाठी वादाचे ठरले आहे, कारण तिने भारती सिंग आणि हर्ष लिंबाचिया यांच्या पॉडकास्टवर खुलासा केला की, २०१६ मध्ये ‘भाभीजी’च्या निर्मात्यांविरुद्ध तिने दाखल केलेला लैंगिक छळाचा खटला खोटा होता. शिल्पाने पॉडकास्टवर स्पष्ट केले:
“त्यावेळी, मी माझ्या निर्मात्याविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार दाखल केली होती, कारण मला वाटले की माझ्याकडे दुसरा कोणताही मार्ग नाही. मागे वळून पाहताना, मला आजही वाटते की ते एक मोठे पाऊल होते. माझ्यासाठी सर्व मार्ग बंद झाले होते.”
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हे स्पर्धक लॉक अप 2 मध्ये स्पर्धा करत आहेत
“लॉक अप: सच या सजा” या रियालिटी शो मध्ये सुनीता आहुजा, राम कपूर, शिवांगी जोशी, आकांक्षा चौधरी, हर्षद चोप्रा, योगेश रावत, रियाझ अली, धीरज धूपर, माधुरी ग्रोवर, श्रेया कालरा, आकांक्षा चमोला, श्रेष्ठा अय्यर, वरुण यादव, सुफी मोतीवाला, आणि पामेला आहेत. शोचे विजेते होण्यासाठी ते सर्वजण जोरदार स्पर्धा करत आहेत आणि दिवसेंदिवस हा शो अधिक चर्चेत येऊ लागला आहे. दरदिवशीस या शो मध्ये प्रत्येकामधील समीकरण बदलताना दिसून येत आहे.