शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘मातृभूमी’ चित्रपटाच्या सेन्सॉर वादाच्या बातम्या खोट्या! सलमान खान फिल्म्सचे मोठं स्पष्टीकरण

Updated On: Jul 04, 2026 | 01:53 PM IST
जाहिरात
सारांश

सलमान खान फिल्म्सने SKF त्यांच्या आगामी 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस' या चित्रपटाच्या सेन्सॉर सर्टिफिकेशन वादावर अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानचा आगामी चित्रपट ‘मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ गेल्या काही काळापासून जोरदार चर्चेचा विषय बनला आहे. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून तो चर्चेत आहे. मूळतः एप्रिल २०२६ मध्ये प्रदर्शित होणार असलेला हा चित्रपट पुढे ढकलण्यात आला होता. दरम्यान, चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून अडचणी येत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. मात्र, आता अभिनेत्याच्या प्रोडक्शन हाऊसने एक निवेदन जारी करून अशा बातम्या खोट्या असल्याचे फेटाळून लावले आहे.

‘सुलतान’च्या सेटवर सलमान खानचा ‘वन-टेक मॅजिक’; दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांनी केला मोठा खुलासा!

प्रोडक्शन हाऊसने अफवांना लावला पूर्णविराम

सलमान खानच्या चित्रपट निर्मिती संस्थेने, सलमान खान फिल्म्सने, इन्स्टाग्रामवर एक निवेदन जारी करून अशा अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. त्यांनी चित्रपटाबद्दल एक नवीन अपडेटही शेअर केले आहे. इन्स्टाग्रामवर हे निवेदन शेअर करताना त्यांनी लिहिले आहे, “‘मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ या चित्रपटाला CBFC कडून कोणत्याही समस्या आल्या आहेत किंवा त्याचे प्रमाणपत्र रोखण्यात आले आहे, हे सर्व दावे खोटे आहेत. चित्रपट अद्याप प्रमाणपत्रासाठी सीबीएफसीकडे सादर केलेला नाही.”

चाहत्यांना आवाहन

चाहत्यांना पुढे आवाहन करताना असे लिहिलं गेलंय, “असे अहवाल पूर्णपणे निराधार आहेत. आम्ही प्रसारमाध्यमे आणि व्यक्तींना विनंती करतो की त्यांनी पडताळणी न केलेली माहिती पसरवू नये. चित्रपटाशी संबंधित कोणतीही अधिकृत माहिती सलमान खान फिल्म्सकडून केवळ त्यांच्या अधिकृत माध्यमांद्वारेच दिली जाईल.”

मातृभूमी कधी होणार रिलीज?

सलमान खानचा हा चित्रपट जून २०२० मध्ये भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या गलवान खोऱ्यातील संघर्षावर आधारित आहे. सलमानने यात संतोष बाबू नावाच्या कर्नलची भूमिका साकारली आहे. सलमानला सैनिकाच्या भूमिकेत पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. मात्र, त्यांची प्रतीक्षा वाढतच आहे. प्रदर्शनाची नवीन तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. ‘मदरलँड’ १५ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होऊ शकतो, असे वृत्त होते. पण निर्मात्यांकडून अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे. या चित्रपटात सलमान खानच्या विरुद्ध अभिनेत्री चित्रांगदा सिंग दिसणार आहे. याचे दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया करत आहेत.

Aamir Khan आणि गौरी स्प्रॅट यांच्या लग्नाची उत्सुकता शिगेला! ‘हे’ सेलिब्रिटी लावणार हजेरी; शाही मेजवानीचा मेन्यू चर्चेत

Web Title: Salman khan films clarifies matrubhoomi movie cbfc censor rumors marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 01:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chandrapur News: 25 दिवसांचा मुक्काम संपला, हत्तींचा कळप गडचिरोलीकडे परतला; परतीच्या वाटेवर शेतांचे नुकसान, एकाचा बळी
1

Chandrapur News: 25 दिवसांचा मुक्काम संपला, हत्तींचा कळप गडचिरोलीकडे परतला; परतीच्या वाटेवर शेतांचे नुकसान, एकाचा बळी

International Abilympics 2027: फिनलंडमधील जागतिक कौशल्य स्पर्धेसाठी भारताची तयारी सुरू; राज्यपालांच्या हस्ते उद्घाटन
2

International Abilympics 2027: फिनलंडमधील जागतिक कौशल्य स्पर्धेसाठी भारताची तयारी सुरू; राज्यपालांच्या हस्ते उद्घाटन

PF खातेधारकांनो लक्ष द्या! EPFO चे पोर्टल सुरू झालंय, पण दोन मोठ्या सेवा बंद केल्या; ‘या’ ॲपवरुन होणार तुमचं काम
3

PF खातेधारकांनो लक्ष द्या! EPFO चे पोर्टल सुरू झालंय, पण दोन मोठ्या सेवा बंद केल्या; ‘या’ ॲपवरुन होणार तुमचं काम

Frame: ‘फ्रेम’ चित्रपटाचा होणार प्रीमियर! कर्तव्य आणि विवेकबुद्धी यांच्यातील संघर्षाची प्रभावी कथा लवकरच ZEE5 मराठीवर
4

Frame: ‘फ्रेम’ चित्रपटाचा होणार प्रीमियर! कर्तव्य आणि विवेकबुद्धी यांच्यातील संघर्षाची प्रभावी कथा लवकरच ZEE5 मराठीवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मातृभूमी’ चित्रपटाच्या सेन्सॉर वादाच्या बातम्या खोट्या! सलमान खान फिल्म्सचे मोठं स्पष्टीकरण

‘मातृभूमी’ चित्रपटाच्या सेन्सॉर वादाच्या बातम्या खोट्या! सलमान खान फिल्म्सचे मोठं स्पष्टीकरण

Jul 04, 2026 | 01:53 PM
पालखी मार्गावर वारकऱ्यांसाठी ‘टेहळणी टॉवर’ उभारणार; महापौर रवि लांडगे यांचे प्रशासनाला निर्देश

पालखी मार्गावर वारकऱ्यांसाठी ‘टेहळणी टॉवर’ उभारणार; महापौर रवि लांडगे यांचे प्रशासनाला निर्देश

Jul 04, 2026 | 01:47 PM
IND Vs ENG: ब्रिटिशांची खैर नाही! Abhishek Sharma मोडणार ‘हे’ दोन रेकॉर्ड? वाचा सविस्तर…

IND Vs ENG: ब्रिटिशांची खैर नाही! Abhishek Sharma मोडणार ‘हे’ दोन रेकॉर्ड? वाचा सविस्तर…

Jul 04, 2026 | 01:46 PM
IND vs ENG 2nd T20: दुसऱ्या सामन्यातही पाऊस बिघडवणार खेळ? सामना पुन्हा रद्द होणार? पाहा पिच आणि वेदर रिपोर्ट

IND vs ENG 2nd T20: दुसऱ्या सामन्यातही पाऊस बिघडवणार खेळ? सामना पुन्हा रद्द होणार? पाहा पिच आणि वेदर रिपोर्ट

Jul 04, 2026 | 01:40 PM
श्रीरामपूर गोळीबार प्रकरणात पोलिसांची मोठी कारवाई; एका रात्रीत दोघांच्या आवळल्या मुसक्या

श्रीरामपूर गोळीबार प्रकरणात पोलिसांची मोठी कारवाई; एका रात्रीत दोघांच्या आवळल्या मुसक्या

Jul 04, 2026 | 01:38 PM
महसूल प्रशासनात मोठे फेरबदल; जिल्हाधिकाऱ्यांसह प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचे पुनर्वाटप

महसूल प्रशासनात मोठे फेरबदल; जिल्हाधिकाऱ्यांसह प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचे पुनर्वाटप

Jul 04, 2026 | 01:35 PM
Odisha school book: शालेय पुस्तकांमध्ये तब्बल १,६७८ चुका? NCERT च्या वादादरम्यान सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय!

Odisha school book: शालेय पुस्तकांमध्ये तब्बल १,६७८ चुका? NCERT च्या वादादरम्यान सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय!

Jul 04, 2026 | 01:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा