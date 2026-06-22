नवी मुंबईच्या पठ्ठ्याची हिमाचलमध्ये उत्तुंग भरारी; आव्हानात्मक ‘फ्रेंडशिप पीक’वर फडकवला तिरंगा!

नवी मुंबई, जून २०२६: नवी मुंबईतील गिर्यारोहक आणि साहसी क्रीडाप्रेमी उत्तम डे यांनी हिमाचल प्रदेशातील फ्रेंडशिप पीक यशस्वीरीत्या सर केले आहे. हिमालयातील पिर पंजाल पर्वतरांगेत वसलेले हे शिखर समुद्रसपाटीपासून ५,२८९ मीटर (१७,३५३ फूट) उंचीवर असून, भारतातील उच्च-उंचीच्या गिर्यारोहणासाठी सर्वाधिक लोकप्रिय आणि प्रतिष्ठित प्रवेशद्वारांपैकी एक मानले जाते.
ही मोहीम मनालीपासून सुरू झाली आणि सोलंग व्हॅली, अल्पाइन कुरणे, मोरेन प्रदेश तसेच हिमनद्यांनी पोसलेल्या निसर्गरम्य भूभागातून पुढे सरकली. लोहाली, लेडी लेग आणि समिट कॅम्प येथे टप्प्याटप्प्याने तळ उभारण्यात आले. अंतिम चढाईसाठी ९ जून रोजी रात्री ११ वाजता प्रयाण करण्यात आले. ही रात्रभराची चढाई आवश्यक होती, कारण कोलच्या पुढील भागात हिमभेगा (क्रेव्हासेस) आणि हिमस्खलनाचा धोका असलेले क्षेत्र आहे. पहाटे मिळालेल्या अनुकूल वेळेत शिखर गाठल्याने सूर्याच्या उष्णतेमुळे बर्फ मऊ होण्यापूर्वी सुरक्षितपणे खाली उतरणे शक्य झाले.
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आई-वडिलांचे आशीर्वाद, ईश्वरकृपा, शांत वारे, स्वच्छ हवामानाची अनुकूल संधी आणि पर्वतरूपी मातृशक्तीच्या कृपेने उत्तम यांनी सुमारे १० तासांची चढाई पूर्ण करून १० जून २०२६ रोजी सकाळी ६:०५ वाजता शिखर सर केले. शिखरावर पोहोचल्यानंतर अवघ्या दोन मिनिटांत त्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू दाटले. त्यांनी हसतमुखाने भारतीय तिरंगा उंच फडकावला.
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उत्तम डे म्हणाले, “जेव्हा तुम्ही पर्वतांच्या कुशीत जाता, तेव्हा पर्वत तुम्हाला नम्र राहण्याची शिकवण देतात. ते विनम्रता शिकवतात, स्वतःला किंवा पर्वताला कधीही कमी लेखू नका असे सांगतात, जमिनीवर पाय ठेवून राहण्याची आणि सतत पुढे चालत राहण्याची प्रेरणा देतात.”
ते पुढे म्हणाले, “माझी उंची पाच फूट असल्यामुळे अनेकदा माझ्यासारख्या उंचीच्या लोकांना कमी लेखले जाते. पण पर्वत मला बळ देतात. ते मला सांगतात, ‘उत्तम, आयुष्यात स्वतःला कमी समजू नकोस—फक्त पुढे जात राहा.’ मी जेव्हा पर्वत चढतो, तेव्हा जगाला एक संदेश द्यायचा असतो की उंचीने लहान असणे काहीच महत्त्वाचे नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मोठी स्वप्ने पाहण्याची मानसिकता आणि कठीण परिस्थितीत टिकून राहण्याची जिद्द.”