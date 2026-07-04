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‘विहानच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?’ चेंबूर दुर्घटनेवरून शिवसेनेचा बीएमसीवर हल्लाबोल; ‘मुंबईतील सर्व झाडांचे ऑडिट करा’

Updated On: Jul 04, 2026 | 06:11 PM IST
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सारांश

चेंबूरमध्ये शालेय बसवर झाड कोसळून ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तवच्या मृत्यूनंतर शिवसेनेने बीएमसीवर गंभीर आरोप करत मुंबईतील सर्व धोकादायक झाडांचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे.

'विहानच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?' चेंबूर दुर्घटनेवरून शिवसेनेचा बीएमसीवर हल्लाबोल

'विहानच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?' चेंबूर दुर्घटनेवरून शिवसेनेचा बीएमसीवर हल्लाबोल

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विस्तार

चेंबूरमध्ये शालेय बसवर झाड कोसळून ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तवचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर हा मुद्दा आता राजकीय वर्तुळातही गाजू लागला आहे. या दुर्घटनेवरून शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिकेवर (बीएमसी) निष्काळजीपणाचा आरोप करत पावसाळ्यापूर्वी मुंबईतील सर्व धोकादायक झाडांचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून मृत विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाला अधिक आर्थिक मदत देण्याची मागणीही पक्षाने केली आहे.

बीएमसीच्या स्पष्टीकरणावर शिवसेनेचे प्रश्न

शिवसेनेच्या राष्ट्रीय सचिव शायना एन. सी. यांनी जारी केलेल्या निवेदनात बीएमसीच्या स्पष्टीकरणावर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, बीएमसीने संबंधित झाडाची १२ मे २०२६ रोजी तपासणी करून ते सुरक्षित असल्याचे सांगितले होते आणि २९ मे रोजी त्याची छाटणीही करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. मात्र, रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणादरम्यान झाडाच्या मुळांचे नुकसान झाल्याची बाब पालिकेच्या चौकशीत समोर आली असून या प्रकरणी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.

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‘केवळ पाऊस नव्हे, तर व्यवस्थेचे अपयश’

दुर्घटनेला केवळ मुसळधार पाऊस कारणीभूत नसल्याचा दावा करत शिवसेनेने झाडांच्या देखभालीतील त्रुटी, मुळांची योग्य तपासणी न होणे आणि विभागांतील समन्वयाचा अभाव यामुळे ही घटना घडल्याचा आरोप केला आहे.

तसेच, स्थानिक पातळीवर यापूर्वी झाडाबाबत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचाही दावा पक्षाने केला आहे.

शिवसेनेच्या चार प्रमुख मागण्या

या घटनेनंतर शिवसेनेने राज्य सरकार आणि बीएमसीसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.

  • पावसाळ्यापूर्वी मुंबईतील सर्व धोकादायक झाडांचे तृतीयपक्षीय तज्ज्ञांकडून स्वतंत्र ऑडिट करण्यात यावे.
  • केवळ बाह्य तपासणी न करता झाडांच्या मुळांची वैज्ञानिक तपासणी (सोनोग्राफीसह) बंधनकारक करावी.
  • रस्ते विभाग आणि उद्यान विभागातील समन्वयाच्या अभावासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
  • मृत विहान श्रीवास्तव यांच्या कुटुंबाला जाहीर करण्यात आलेल्या ₹२.५ लाखांच्या मदतीऐवजी किमान ₹१० लाखांची आर्थिक मदत द्यावी.
याशिवाय, झाडांबाबत नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींवर ७२ तासांच्या आत कार्यवाही होईल, अशी स्वतंत्र आणि प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

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आंदोलनाचा इशारा

बीएमसीने तातडीने ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर शिवसेना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव शायना एन. सी. यांनी दिला आहे. दरम्यान, चेंबूरमधील या दुर्घटनेनंतर मुंबईतील धोकादायक झाडांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, आगामी काळात बीएमसी यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Shiv sena demands tree audit after chembur tree collapse vihan srivastava death

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Published On: Jul 04, 2026 | 06:07 PM

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