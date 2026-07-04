Mumbai Rain Update : धडकी भरवणारं दृश्य! मुसळधार पावसात भांडूपमध्ये रस्ता खचला; टेम्पोसह झाड जमिनीच्या पोटात गायब

मुंबईत मुसळधार पावसात एक अत्यंत चिंताजनक घटना घडली आहे. शहरातील एका मुख्य रस्त्याची कडा संततधार पावसामुळे अचानक खचली. रस्त्याच्या कडेला असलेले एक मोठे झाडही चिखलाखाली गाडले गेले. ही घटना एका मोठ्या बांधकाम स्थळाजवळ घडली, जिथे रस्त्याचा मोठा भाग, कडेवरील माती आणि काँक्रीटसह खचला गेला.
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सुदैवाने, अपघाताच्या वेळी तेथून एकही वाहन जात नव्हते, अन्यथा मोठी दुर्घटना घडू शकली असती. मात्र, या घटनेमुळे वाहतुकीत मोठा व्यत्यय आला असून जवळच्या इमारतींच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता वाढली आहे. सततच्या पावसामुळे शहराच्या पायाभूत सुविधांवर येणारा ताणही या घटनेमुळे अधोरेखित झाला आहे. भांडुपमधील एलबीएस मार्गाजवळील पदपथ खचल्याने मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली.
मुसळधार पावसामुळे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेखालील जोगेश्वरी एसआरपी कॅम्प गेटबाहेरील रस्त्यावर ३ ते ४ फूट पाणी साचले होते. संपूर्ण परिसराचे तलावात रूपांतर झाले होते. अनेक वाहने अडकून पडल्याने गोरेगाव ते जोगेश्वरी मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली.
यावेळी, जोगेश्वरी पोलिसांनी लहान शाळकरी मुलांना उचलून सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडून माणुसकी पाहायला मिळाली.
पश्चिम उपनगरात गंभीर परिस्थिती, मालाड सबवे बंद
सततच्या पावसामुळे मालाड सबवे वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे.
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अंधेरी एमआयडीसीमधील रोल्टा जंक्शन आणि सीप्झ गेट क्रमांक २ जवळ मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. यामुळे एमआयडीसी ते जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड (जेव्हीएलआर) मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. वेरावळ जलाशयाजवळील रस्त्यावरही २ ते २.५ फूट पाणी साचले होते.
विले पार्ले (पूर्व) येथील नेहरू रोडवर १ ते १.५ फूट पाण्यामुळे अनेक वाहने अडकून पडली होती. जुहू परिसरातील रस्ते नदीसारखे दिसत होते, ज्यामुळे रहिवाशांना मोठी गैरसोय झाली.
सततच्या पावसामुळे मोगरा नाला तुडुंब भरून वाहत आहे. त्याला जोडलेले छोटे नालेही तुडुंब भरून वाहत असून, आजूबाजूच्या रस्त्यांवर पाणी साचले आहे. पाण्याचा निचरा मंदावल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. दरम्यान, दुपारी २:५० वाजता ४.२६ मीटरची भरती अपेक्षित आहे, ज्यामुळे पाणी साचण्याचे प्रमाण आणखी वाढू शकते.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) खबरदारीचा उपाय म्हणून वाहतुकीसाठी अनेक मार्ग बंद केले आहेत. यामध्ये खालील मार्गांचा समावेश आहे:
चेंबूरमधील नूर-ए-इलाही सर्व्हिस रोड
अंधेरीमधील वीरा देसाई रोड
म्युनिसिपल मार्केट रोड
अंधेरीमधील एस.व्ही. रोड
अंधेरी सबवे
विक्रोळी हुमा मॉल जंक्शन
गांधीनगर जंक्शन
परेश पार्क मार्केट रोड
बीएमसीने नागरिकांना या मार्गांवरून प्रवास न करण्याचे आवाहन केले आहे.
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