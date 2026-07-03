किशोरी पेडणेकर-रितू तावडे आमनेसामने; महापौर कार्यालयात ट्रेसपासिंगचा आरोप, गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या महापौर कार्यालयात पत्रांना उत्तर मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेला वाद आता अधिकच चिघळला आहे. विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी महापौर कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना जाब विचारल्यानंतर महापौर रितू तावडे यांनी त्यांच्यावर गंभीर आरोप करत पोलिसांत तक्रार देण्याचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे पेडणेकर यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत महापौरांकडून “बालिश आरोप” केले जात असल्याचा पलटवार केला आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना महापौर रितू तावडे यांनी दावा केला की, किशोरी पेडणेकर यांनी परवानगीशिवाय महापौर कार्यालयात प्रवेश केला. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दमदाटी केली, मोबाईलचा कॅमेरा सुरू ठेवून कार्यालयात फिरत कागदपत्रे चाळली आणि छायाचित्रे घेतली.
तावडे म्हणाल्या की, “कॅमेरा ऑन करून महापौर कार्यालयात ट्रेसपासिंग करण्यात आले. ही कृती विरोधी पक्षनेत्याला शोभणारी नाही. या प्रकरणी किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारे पत्र पोलिसांना देणार आहे.” तसेच, मुंबईकरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून काम करण्याची गरज असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
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रितू तावडे यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना किशोरी पेडणेकर यांनी ते सर्व आरोप फेटाळले. त्या म्हणाल्या, “माझा महापौरांच्या दालनाशी काडीमात्र संबंध नाही. मी महापौर जिथे बसतात त्या दालनात गेलेच नाही. मी एमएस विभागात गेले होते. तिथे ३० मार्चपासून दिलेल्या पत्रांबाबत उत्तर का दिले जात नाही, एवढाच प्रश्न विचारला.”
पेडणेकर यांनी सांगितले की, पावसाळ्यापूर्वी विशेष सभा घेण्याबाबत, रक्तपेढीसह विविध विषयांवर अनेक पत्रे दिली; मात्र एकाही पत्राला उत्तर मिळाले नाही. “मला गुळगुळीत बोलता येत नाही. माझ्या अखत्यारितील अधिकाऱ्यांना मी प्रश्न विचारला तर त्यात गैर काय? एमएस सांगतात की, पत्रांचे मसुदे तयार होतात; पण महापौरांच्या स्वाक्षरीअभावी ती पाठवली जात नाहीत,” असा दावा त्यांनी केला.
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गोपनीय कागदपत्रांचे फोटो काढल्याच्या आरोपावर पेडणेकर म्हणाल्या, “मी माझ्या कार्यालयात फोटो काढले आहेत. कोणती गोपनीयता भंग केली, हे त्यांनी स्पष्ट करावे. आम्हीही महापौर होतो. कोणत्याही पत्राला आठ दिवसांत उत्तर देणे ही महापौर कार्यालयाची जबाबदारी असते.”
महापौर रितू तावडे यांनी पोलिसांत तक्रार देण्याची भूमिका घेतली असून, किशोरी पेडणेकर यांनीही आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ शाब्दिक आरोप-प्रत्यारोपांपुरता न राहता कायदेशीर पातळीवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.