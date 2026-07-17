Mira Road News : 16 व्या मजल्यावरून टॉवर क्रेन कोसळली; 24 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, अनेक वाहनांचा चक्काचूर

मीरा रोडच्या विनय नगर परिसरात गुरुवारी (16 जुलै) सायंकाळी घडलेल्या भीषण क्रेन दुर्घटनेने संपूर्ण शहर हादरले. जेके आयरीस (JK Iris) या निवासी संकुलालगत सुरू असलेल्या बहुमजली इमारतीच्या बांधकामादरम्यान उभारण्यात आलेली बांधकाम साहित्य वाहून नेणारी टॉवर क्रेन अचानक कोसळून लगतच्या सोसायटीच्या आवारात पडली. या भीषण अपघातात 24 वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला असून एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाली आहे. तसेच पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या अनेक चारचाकी वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
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प्राथमिक माहितीनुसार, विनय नगर येथील जेके आयरीस इमारतीलगत एका खासगी विकासकाकडून बहुमजली इमारतीचे बांधकाम सुरू होते. या इमारतीच्या सुमारे 16 व्या मजल्यावरून बांधकाम साहित्य वर नेण्यासाठी वापरण्यात येणारी टॉवर क्रेन अचानक कोसळली. क्रेनचा मोठा भाग थेट शेजारील जेके आयरीस सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये पडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली.
घटनेच्या वेळी परिसरात मोठा आवाज झाल्याने नागरिक घराबाहेर धावत आले. पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या अनेक कार आणि इतर वाहनांवर क्रेन कोसळल्याने त्यांचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. सुरुवातीला अनेक नागरिक क्रेनखाली अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. या दुर्घटनेत 24 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची अधिकृत माहिती समोर आली असून आणखी एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाली आहे. जखमीवर जवळच्या रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अन्य काही जण किरकोळ जखमी झाल्याचीही प्राथमिक माहिती मिळत आहे.
दुर्घटनेची माहिती मिळताच मीरा रोड पोलीस, अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन पथक, महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. क्रेनखाली कोणी अडकले आहे का, याची तपासणी करण्यात आली. जेसीबी, हायड्रा क्रेन आणि अन्य यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने युद्धपातळीवर बचावकार्य राबविण्यात आले. परिसराला सुरक्षा घेरा घालून नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले.
घटनेनंतर मीरा-भाईंदरच्या महापौर डिंपल मेहता यांनी घटनास्थळी भेट देत परिस्थितीचा आढावा घेतला. भाजप नेते नरेंद्र मेहता यांनीही अधिकाऱ्यांकडून घटनेची माहिती घेतली. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी, “ही अत्यंत दुर्दैवी आणि गंभीर घटना आहे. या अपघातास जबाबदार असलेल्या दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. नागरिकांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” असे स्पष्ट केले.
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दरम्यान, क्रेन कोसळण्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून तांत्रिक बिघाड, निष्काळजीपणा किंवा सुरक्षाविषयक नियमांचे उल्लंघन झाले होते का, याचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. संबंधित विकासक, कंत्राटदार आणि क्रेन ऑपरेटर यांच्या भूमिकेची चौकशी केली जात असून दोषींवर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. भीषण दुर्घटनेमुळे मीरा रोड परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून शहरातील उंच इमारतींच्या बांधकामांमध्ये सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन केले जात आहे का, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. दुर्घटनेनंतर बांधकामस्थळांवरील सुरक्षा व्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.