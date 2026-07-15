Real Estate: रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठा फेरबदल! DLF च्या साम्राज्याला गौतम अदानींचा धक्का; थेट पहिल्या स्थानावर झेप

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‘ग्रोहे-हुरुन इंडिया रिअल इस्टेट २०२६’ मधील १५० व्यक्तींची यादी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. पहिल्यांदाच, गौतम अदानी आणि त्यांच्या कुटुंबाने भारतातील सर्वात श्रीमंत रिअल इस्टेट उद्योजकांच्या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. या अहवालानुसार, अदानी कुटुंबाची स्थावर मालमत्ता अंदाजे ₹९०,४०० कोटींवर पोहोचली आहे. एका वर्षात त्यांच्या संपत्तीत ७३% वाढ झाली आहे. अदानी समूहाने निवासी, व्यावसायिक, टाउनशिप आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये वेगाने विस्तार केला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या संपत्तीच्या वाढीस हातभार लागला आहे.
अदानी आणि त्यांच्या कुटुंबापूर्वी, DLF चे राजीव सिंग आणि त्यांचे कुटुंब बऱ्याच काळापासून यादीत अव्वल स्थानी होते. पण आता अदानी कुटुंबाने त्यांना पदच्युत केले आहे. राजीव सिंग आणि त्यांच्या कुटुंबाची संपत्ती ₹९०,२०० कोटींपर्यंत घसरली आहे. बाजारातील घसरणीमुळे त्यांच्या संपत्तीत २९% घट झाली असून, ते यादीत पहिल्या स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर घसरले आहेत.
या यादीतील टॉप १० मध्ये असलेल्या भारतीय रिअल इस्टेट टायकून्सची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
गौतम अदानी आणि कुटुंब
राजीव सिंग आणि कुटुंब
मंगल प्रभात लोढा आणि कुटुंब
विकास ओबेरॉय आणि कुटुंब
चंद्रू रहेजा आणि कुटुंब
अतुल रुईया आणि कुटुंब
राजा बागमाने आणि कुटुंब
निरंजन हिरानंदानी आणि कुटुंब
बसंत बन्सल आणि कुटुंब
विजय कुमार अग्रवाल आणि कुटुंब
या अहवालात असेही नमूद केले आहे की, केवळ पारंपरिक बिल्डर्सच नव्हे, तर मोठे व्यावसायिक समूहही भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात आपला विस्तार वेगाने करत आहेत. अदानी ग्रुपचा वाढता वाटा याच बदलाकडे निर्देश करतो. तथापि, बाजारमूल्यानुसार डीएलएफ ही देशातील सर्वात मोठी सूचीबद्ध रिअल इस्टेट कंपनी आहे.
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