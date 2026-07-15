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Real Estate: रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठा फेरबदल! DLF च्या साम्राज्याला गौतम अदानींचा धक्का; थेट पहिल्या स्थानावर झेप

Updated On: Jul 15, 2026 | 07:30 PM IST
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सारांश

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या 'GROHE-Hurun India Real Estate Rich List 150 (2026)' च्या अहवालानुसार रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठा फेरबदल झाला आहे. अदानी समूहाचे गौतम अदानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी DLF च्या राजीव सिंह यांना मागे टाकत देशातील सर्वात श्रीमंत रिअल इस्टेट उद्योजक बनण्याचा मान मिळवला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • DLF च्या साम्राज्याला धक्का!
  • रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये अदानींचा धमाका
  • थेट पहिल्या स्थानावर झेप
Real Estate: भारतातील अव्वल उद्योगपतींच्या यादीत गौतम अदानी यांच्या नावाचा सातत्याने समावेश असतो. त्यांचे अनेक व्यवसाय आहेत, ज्यामुळे या यादीत त्यांचे नाव नेहमीच पहिल्या १० मध्ये असते. पण आता ते रिअल इस्टेटच्या जगातही किंग बनले आहेत. गौतम अदानी यांनी नुकतेच DLF चे राजीव सिंग यांना मागे टाकत, सर्वात श्रीमंत रिअल इस्टेट व्यक्तींच्या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. या यादीत कोण कोण आहे?

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गौतम अदानी बनले रिअल इस्टेटचे किंग

‘ग्रोहे-हुरुन इंडिया रिअल इस्टेट २०२६’ मधील १५० व्यक्तींची यादी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. पहिल्यांदाच, गौतम अदानी आणि त्यांच्या कुटुंबाने भारतातील सर्वात श्रीमंत रिअल इस्टेट उद्योजकांच्या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. या अहवालानुसार, अदानी कुटुंबाची स्थावर मालमत्ता अंदाजे ₹९०,४०० कोटींवर पोहोचली आहे. एका वर्षात त्यांच्या संपत्तीत ७३% वाढ झाली आहे. अदानी समूहाने निवासी, व्यावसायिक, टाउनशिप आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये वेगाने विस्तार केला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या संपत्तीच्या वाढीस हातभार लागला आहे.

DLF च्या किंगची खुर्ची बळकावली

अदानी आणि त्यांच्या कुटुंबापूर्वी, DLF चे राजीव सिंग आणि त्यांचे कुटुंब बऱ्याच काळापासून यादीत अव्वल स्थानी होते. पण आता अदानी कुटुंबाने त्यांना पदच्युत केले आहे. राजीव सिंग आणि त्यांच्या कुटुंबाची संपत्ती ₹९०,२०० कोटींपर्यंत घसरली आहे. बाजारातील घसरणीमुळे त्यांच्या संपत्तीत २९% घट झाली असून, ते यादीत पहिल्या स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर घसरले आहेत.

टॉप १० यादीत यांचा समावेश

या यादीतील टॉप १० मध्ये असलेल्या भारतीय रिअल इस्टेट टायकून्सची यादी खालीलप्रमाणे आहे:

गौतम अदानी आणि कुटुंब
राजीव सिंग आणि कुटुंब
मंगल प्रभात लोढा आणि कुटुंब
विकास ओबेरॉय आणि कुटुंब
चंद्रू रहेजा आणि कुटुंब
अतुल रुईया आणि कुटुंब
राजा बागमाने आणि कुटुंब
निरंजन हिरानंदानी आणि कुटुंब
बसंत बन्सल आणि कुटुंब
विजय कुमार अग्रवाल आणि कुटुंब

भारताचे रिअल इस्टेट क्षेत्र बदलतंय

या अहवालात असेही नमूद केले आहे की, केवळ पारंपरिक बिल्डर्सच नव्हे, तर मोठे व्यावसायिक समूहही भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात आपला विस्तार वेगाने करत आहेत. अदानी ग्रुपचा वाढता वाटा याच बदलाकडे निर्देश करतो. तथापि, बाजारमूल्यानुसार डीएलएफ ही देशातील सर्वात मोठी सूचीबद्ध रिअल इस्टेट कंपनी आहे.

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Web Title: A big change in the real estate sector gautam adani tops dlfs empire

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Published On: Jul 15, 2026 | 07:30 PM

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