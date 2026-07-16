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Mumbai Local सुरक्षित राहिली का? सीटवरून वाद, लोकलमध्ये कोयत्याने थरार! ठाकुर्लीजवळ प्रवाशावर जीवघेणा हल्ला; तिघे फरार

Updated On: Jul 16, 2026 | 12:01 PM IST
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सारांश

मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या मुंबई लोकलमध्ये प्रवाशांवरील हल्ल्यांच्या घटना वाढत असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पश्चिम रेल्वेवरील मयंक लोहार हत्याकांडानंतर आता मध्य रेल्वेवरील ठाकुर्लीजवळ झालेल्या कोयता हल्ल्याने लोकल आणि रेल्वे स्थानकांवरील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

Mumbai Local सुरक्षित राहिली का? सीटवरून वाद, लोकलमध्ये कोयत्याने थरार! ठाकुर्लीजवळ प्रवाशावर जीवघेणा हल्ला; तिघे फरार

Mumbai Local सुरक्षित राहिली का? सीटवरून वाद, लोकलमध्ये कोयत्याने थरार! ठाकुर्लीजवळ प्रवाशावर जीवघेणा हल्ला; तिघे फरार

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विस्तार
  • सीटवरून वाद
  • लोकलमध्ये कोयत्याने थरार
  • ठाकुर्लीजवळ प्रवाशावर जीवघेणा हल्ला
Mumbai Local Train News Marathi : मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल ट्रेनमध्ये पुन्हा एकदा भीषण घटना घडली आहे. अंबरनाथला जाणाऱ्या उपनगरीय लोकल ट्रेनच्या लगेज कंपार्टमेंटमधील जागेवरून झालेल्या किरकोळ वादाचे रूपांतर एका रक्तरंजित घटनेत झाले. आरोपींनी एका प्रवाशावर धारदार कोयत्याने हल्ला केला. या घटनेत तीन प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.

प्रवाशावर धारदार कोयत्याने हल्ला

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना बुधवारच्या रात्री सुमारे १२:०० वाजता घडली. मुंबईहून ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथला जाणाऱ्या उपनगरीय लोकल ट्रेनमधून प्रवास करत असताना, दोन प्रवाशांमध्ये जागेवरून वाद झाला. या वादाचे रूपांतर लवकरच मोठ्या भांडणात झाले. ट्रेन ठाकुर्ली रेल्वे स्टेशनवर थांबताच, आणखी काही लोक ट्रेनमध्ये चढले आणि एका बाजूच्या समर्थनार्थ वाद घालू लागले. त्यानंतर आरोपींनी धारदार कोयता काढून पीडित व्यक्तीवर हल्ला केला.

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कल्याण जीआरपीने शोधमोहीम सुरू

हल्ल्यानंतर लगेचच, तिन्ही आरोपी तरुण ट्रेनमधून उतरले आणि फरार झाले. कल्याण रेल्वे पोलिसांनी (जीआरपी) जखमी प्रवाशाला तातडीने कल्याण येथील रुक्मिणीबाई रुग्णालयात दाखल केले असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी फरार आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, त्यांना शोधण्यासाठी शोधमोहीम सुरू केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

 

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कल्याण शासकीय रेल्वे पोलिसांच्या (जीआरपी) वरिष्ठ निरीक्षक अर्चना दुसाने यांनी सांगितले की, ही घटना अंबरनाथला जाणाऱ्या लोकल ट्रेनच्या लगेज कंपार्टमेंटमध्ये घडली. गुरुवारी मध्यरात्री १२:०२ वाजता, कल्याण जीआरपी नियंत्रण कक्षाला लगेज कंपार्टमेंटमध्ये प्रवाशांमध्ये भांडण झाल्याची माहिती मिळाली. ट्रेन कल्याण रेल्वे स्टेशनवर पोहोचताच जीआरपीचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले.

मुंबई लोकल ट्रेनवरील हल्ल्यात तीन जण जखमी

जीआरपी अधिकारी अर्चना दुसाने यांनी सांगितले की, तपासात असे उघड झाले आहे की, ट्रेन डोंबिवली आणि ठाकुर्ली स्टेशन दरम्यान प्रवास करत असताना सीट वाटपावरून प्रवाशांमध्ये जोरदार वाद झाला. त्यांनी स्पष्ट केले की, या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. या घटनेत राजू वाघे (19), साहिल खंदारे (19), प्रितेश कनोजिया (31) हे जखमी झाले.

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Web Title: Mumbai local train passenger safety rising attacks security concerns central railway news marathi

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Published On: Jul 16, 2026 | 12:01 PM

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