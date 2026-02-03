Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Nagpur Crime Recently Admitted To Pg And Then A Young Resident Doctor From Nagpur Medical Commits Suicide

Nagpur Crime: नुकताच PG ला प्रवेश आणि…; नागपूर मेडिकलच्या तरुण निवासी डॉक्टरची आत्महत्या

नागपूर मेडिकलच्या नेत्ररोग विभागातील 26 वर्षीय निवासी डॉक्टर ऋत्विक ठाकूर यांनी हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. नुकताच PG अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या डॉक्टरच्या मृत्यूने वैद्यकीय वर्तुळ हादरले आहे. कारण अस्पष्ट.

Updated On: Feb 03, 2026 | 10:06 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • ऋत्विक सागर ठाकूर (वय 26), मूळ रहिवासी बुलढाणा
  • नागपूर मेडिकलच्या नेत्ररोग विभागात निवासी डॉक्टर
  • गणेशपेठ येथील हॉटेलमध्ये केली आत्महत्या
नागपूर: नागपूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात नेत्ररोग विभागातील २६ वर्षीय निवासी डॉक्टरने काल सोमवारी सकाळी शहरातील एक हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्या करणाऱ्या डॉक्टरचे नाव ऋत्विक सागर ठाकूर (वय २६) असे आहे. त्याने नुकताच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून गणेशपेठ पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

Nanded Crime: सरपंचपदासाठी जन्मदात्या बापानेच केली चिमुकलीची हत्या; खरेदी करण्यासाठी जातो म्हणत चिमुकलीला नेलं नंतर…

काही दिवसांपूर्वी झाला होता रुजू

ऋत्विक सागर ठाकूर (वय २६) हा बुलढाणा येथील रहिवासी आहे. त्यांनी मुंबईतील सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज व के.ई.एम. रुग्णालयातून एमबीबीएस पूर्ण केले होते. दोन्ही पालक डॉक्टर असलेल्या ऋत्विकला नागपूर मेडिकलच्या नेत्ररोग विभागात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला होता आणि २७ जानेवारी २०२६ रोजी तो कॉलेजमध्ये रुजू झाला होता. तो विभागप्रमुख डॉ. दिलीप उमरे यांच्या युनिटमध्ये कार्यरत होता.

काय घडलं नेमकं?

सध्या ऋत्विक हा गणेशपेठ मध्यवर्ती बस्थानकाजवळील एका हॉटेलमध्ये राहत होता. तो कॉलेजला न आल्याने डॉ. उमरे यांनी त्यांच्या वडिलांना संपर्क साधला.
वडिलांनी वारंवार त्याला कॉल केले. मात्र कॉल करूनही काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर हॉटेल व्यवस्थापनाशी संपर्क साधण्यात आला. कर्मचाऱ्यांनी दरवाजा ठोठावूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने पोलिसांना पाचारण करण्यात आले.

पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. तेव्हा ऋत्विक यांनी गळफास घेतल्याचे आढळून आले. प्राथमिक तपासात कोणतीही सुसाईड नोट सापडली नाही आहे. पोलीस या सगळ्याचा तपास करत आहे. या घटनेने वैद्यकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून सहकारी डॉक्टरांमध्ये हळहळ व्यक्त करण्यात आले आहे.

Gadchiroli News: गडचिरोलीत काळजाला चटका! 10 वर्षीय चिमुकल्याची गळफास घेऊन आत्महत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत डॉक्टर कोण होते?

    Ans: ऋत्विक सागर ठाकूर, 26 वर्षीय निवासी डॉक्टर.

  • Que: आत्महत्येचे कारण काय?

    Ans: द्याप स्पष्ट झालेले नाही; सुसाइड नोट सापडलेली नाही.

  • Que: डॉक्टर कोणत्या विभागात कार्यरत होते?

    Ans: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर – नेत्ररोग विभाग.

Web Title: Nagpur crime recently admitted to pg and then a young resident doctor from nagpur medical commits suicide

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 10:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nanded Crime: सरपंचपदासाठी जन्मदात्या बापानेच केली चिमुकलीची हत्या; खरेदी करण्यासाठी जातो म्हणत चिमुकलीला नेलं नंतर…
1

Nanded Crime: सरपंचपदासाठी जन्मदात्या बापानेच केली चिमुकलीची हत्या; खरेदी करण्यासाठी जातो म्हणत चिमुकलीला नेलं नंतर…

Gadchiroli News: गडचिरोलीत काळजाला चटका! 10 वर्षीय चिमुकल्याची गळफास घेऊन आत्महत्या
2

Gadchiroli News: गडचिरोलीत काळजाला चटका! 10 वर्षीय चिमुकल्याची गळफास घेऊन आत्महत्या

Latur Crime: लातूरमध्ये मध्यरात्री रक्तरंजित हाणामारी; तरुणावर धारधार शास्त्राने केली हत्या
3

Latur Crime: लातूरमध्ये मध्यरात्री रक्तरंजित हाणामारी; तरुणावर धारधार शास्त्राने केली हत्या

Nagpur Crime: भरदिवसा टाकला दरोडा, समतानगरात खळबळ; गणवेशाच्या टायने बांधले मुलाचे हात-पाय
4

Nagpur Crime: भरदिवसा टाकला दरोडा, समतानगरात खळबळ; गणवेशाच्या टायने बांधले मुलाचे हात-पाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nagpur Crime: नुकताच PG ला प्रवेश आणि…; नागपूर मेडिकलच्या तरुण निवासी डॉक्टरची आत्महत्या

Nagpur Crime: नुकताच PG ला प्रवेश आणि…; नागपूर मेडिकलच्या तरुण निवासी डॉक्टरची आत्महत्या

Feb 03, 2026 | 10:06 AM
माजी इंग्लिश कर्णधाराची भविष्यवाणी… T20 WC 2026 विश्वचषकामध्ये हे चार संघ जाणार सेमीफायनलमध्ये!

माजी इंग्लिश कर्णधाराची भविष्यवाणी… T20 WC 2026 विश्वचषकामध्ये हे चार संघ जाणार सेमीफायनलमध्ये!

Feb 03, 2026 | 09:51 AM
चमचाभर तांदुळाचा वापर करून घरीच तयार करा ‘मॅजिकल क्रीम’, सुरकुत्या- पिगमेंटशन कायमचे होईल गायब

चमचाभर तांदुळाचा वापर करून घरीच तयार करा ‘मॅजिकल क्रीम’, सुरकुत्या- पिगमेंटशन कायमचे होईल गायब

Feb 03, 2026 | 09:49 AM
शाहिद कपूरच्या O’Romeo ला मोठा झटका! चित्रपटाच्या प्रदर्शना आधीच टांगती तलवार; नेमकं काय आहे प्रकरणं?

शाहिद कपूरच्या O’Romeo ला मोठा झटका! चित्रपटाच्या प्रदर्शना आधीच टांगती तलवार; नेमकं काय आहे प्रकरणं?

Feb 03, 2026 | 09:43 AM
भारतातील ‘त्या’ डॉक्टर ज्यांनी पुरुषप्रधान काळात गाजवले वैद्यकीय क्षेत्र; आज प्रत्येक महिलांसाठी आहेत प्रेरणास्थान 

भारतातील ‘त्या’ डॉक्टर ज्यांनी पुरुषप्रधान काळात गाजवले वैद्यकीय क्षेत्र; आज प्रत्येक महिलांसाठी आहेत प्रेरणास्थान 

Feb 03, 2026 | 09:40 AM
Recipe : हेल्दी खायचंय तर घरी बनवा ‘अंकुरलेल्या मुगाची चाट’, चवही लागेल भारी

Recipe : हेल्दी खायचंय तर घरी बनवा ‘अंकुरलेल्या मुगाची चाट’, चवही लागेल भारी

Feb 03, 2026 | 09:37 AM
Blue Energy Motors-HPCL Partnership: BEM–HPCL यांची युती! फ्युएल पंपांवर उभारले जाणार बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन

Blue Energy Motors-HPCL Partnership: BEM–HPCL यांची युती! फ्युएल पंपांवर उभारले जाणार बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन

Feb 03, 2026 | 09:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM