Nagpur Crime: नुकताच PG ला प्रवेश आणि…; नागपूर मेडिकलच्या तरुण निवासी डॉक्टरची आत्महत्या

काही दिवसांपूर्वी झाला होता रुजू
ऋत्विक सागर ठाकूर (वय २६) हा बुलढाणा येथील रहिवासी आहे. त्यांनी मुंबईतील सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज व के.ई.एम. रुग्णालयातून एमबीबीएस पूर्ण केले होते. दोन्ही पालक डॉक्टर असलेल्या ऋत्विकला नागपूर मेडिकलच्या नेत्ररोग विभागात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला होता आणि २७ जानेवारी २०२६ रोजी तो कॉलेजमध्ये रुजू झाला होता. तो विभागप्रमुख डॉ. दिलीप उमरे यांच्या युनिटमध्ये कार्यरत होता.
काय घडलं नेमकं?
सध्या ऋत्विक हा गणेशपेठ मध्यवर्ती बस्थानकाजवळील एका हॉटेलमध्ये राहत होता. तो कॉलेजला न आल्याने डॉ. उमरे यांनी त्यांच्या वडिलांना संपर्क साधला.
वडिलांनी वारंवार त्याला कॉल केले. मात्र कॉल करूनही काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर हॉटेल व्यवस्थापनाशी संपर्क साधण्यात आला. कर्मचाऱ्यांनी दरवाजा ठोठावूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने पोलिसांना पाचारण करण्यात आले.
पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. तेव्हा ऋत्विक यांनी गळफास घेतल्याचे आढळून आले. प्राथमिक तपासात कोणतीही सुसाईड नोट सापडली नाही आहे. पोलीस या सगळ्याचा तपास करत आहे. या घटनेने वैद्यकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून सहकारी डॉक्टरांमध्ये हळहळ व्यक्त करण्यात आले आहे.
Ans: ऋत्विक सागर ठाकूर, 26 वर्षीय निवासी डॉक्टर.
Ans: द्याप स्पष्ट झालेले नाही; सुसाइड नोट सापडलेली नाही.
Ans: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर – नेत्ररोग विभाग.