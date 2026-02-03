Nagpur Crime: भयंकर! वर्षभर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक छळ, ब्लॅकमेलिंग, अन्…; नागपूरमधील संतापजनक घटना

मद्यधुंद कारचालकाची अनेक वाहनांना धडक; भरधाव कारने अपघात केला, घराचे गेटही तोडले
काय प्रकरण नेमकं?
तेलकामठी परिसरात तीन अल्पवयीन मुलांनी नात्यातीलच एका अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. तीनही अल्पवयीन आरोपी आणि पीडित मुलगी एकाच गावातील रहिवासी असल्याची माहिती आहे. अत्याचाराचे मोबाईलवर चित्रीकरण करून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकीही आरोपींनी पीडित मुलीला दिली होती. हा सगळं प्रकार ऑक्टोबर 2025 पासून ते सुरु होता. पीडित मुलीच्या डोक्यामध्ये आत्महत्येचे विचार सुरू होते. सातत्याने होणारे अत्याचार आणि ब्लॅकमेलिंगमुळे पीडित मुलगी प्रचंड मानसिक तणावात होती.
तिनं धाडस करून 1098 या चाइल्ड हेल्पलाइनवर कॉल केला आणि मदतीची मागण केली. यानंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. यानंतर महिला आणि बाल कल्याण समितीनं तत्काळ पीडितेच्या घरी जाऊन तिचे समुपदेशन केले आणि संरक्षणही देण्यात आले. दरम्यान या संतापजनक घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडालीय.
सावनेर पोलिसांनी तीनही अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेतलंय. याप्रकरणी पॉक्सो आणि आयटी अॅक्टअंतर्गत गंभीर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलीस या प्रकरणी तपास करत आहे.
Ans: नाही. त्यांना बाल न्याय मंडळ (Juvenile Justice Board) समोर सादर केले जाईल.
Ans: सध्या व्हिडिओ व्हायरल झाल्याची खात्री नाही, मात्र धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप आहे.
Ans: नाही. पॉक्सो कायद्यानुसार पीडितेची ओळख गुप्त ठेवणे बंधनकारक आहे.