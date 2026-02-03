Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  • Nagpur Crime Horrific A Minor Girl Subjected To Sexual Abuse Blackmail And More For A Year An Outrageous Incident In Nagpur

Nagpur Crime: भयंकर! वर्षभर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक छळ, ब्लॅकमेलिंग, अन्…; नागपूरमधील संतापजनक घटना

नागपूरच्या तेलकामठी परिसरात तीन अल्पवयीन मुलांनी नात्यातील अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. व्हिडिओ व्हायरलची धमकी देण्यात आली होती. 1098 चाइल्ड हेल्पलाइनमुळे प्रकरण समोर आले.

Updated On: Feb 03, 2026 | 02:51 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • ऑक्टोबर 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत पीडित मुलीवर सातत्याने अत्याचार आणि मानसिक छळ सुरू
  • सततच्या ब्लॅकमेलिंगमुळे पीडित मुलगी तीव्र मानसिक तणावात होती आणि तिला आत्महत्येचे विचार येत होते.
  • चाइल्ड हेल्पलाइनला कॉल केल्यानंतर समोर आले प्रकरण
नागपूर: नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तीन अल्पवयीन मुलांनी नात्यातील एका अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एवढेच नाही तर अत्याचाराचे मोबाईलवर विडिओ काढून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकीही देण्यात आली. चाइल्ड हेल्पलाईनमुळे ही संतापजनक समोर आली. पोलिसांनी तिन्ही अल्पवयीन आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. चला जाणून घेऊया नेमकं प्रकरण काय आहे.

काय प्रकरण नेमकं?

तेलकामठी परिसरात तीन अल्पवयीन मुलांनी नात्यातीलच एका अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. तीनही अल्पवयीन आरोपी आणि पीडित मुलगी एकाच गावातील रहिवासी असल्याची माहिती आहे. अत्याचाराचे मोबाईलवर चित्रीकरण करून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकीही आरोपींनी पीडित मुलीला दिली होती. हा सगळं प्रकार ऑक्टोबर 2025 पासून ते सुरु होता. पीडित मुलीच्या डोक्यामध्ये आत्महत्येचे विचार सुरू होते. सातत्याने होणारे अत्याचार आणि ब्लॅकमेलिंगमुळे पीडित मुलगी प्रचंड मानसिक तणावात होती.

तिनं धाडस करून 1098 या चाइल्ड हेल्पलाइनवर कॉल केला आणि मदतीची मागण केली. यानंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. यानंतर महिला आणि बाल कल्याण समितीनं तत्काळ पीडितेच्या घरी जाऊन तिचे समुपदेशन केले आणि संरक्षणही देण्यात आले. दरम्यान या संतापजनक घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडालीय.

सावनेर पोलिसांनी तीनही अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेतलंय. याप्रकरणी पॉक्सो आणि आयटी अ‍ॅक्टअंतर्गत गंभीर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलीस या प्रकरणी तपास करत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्यांना तुरुंगात टाकले जाईल का?

    Ans: नाही. त्यांना बाल न्याय मंडळ (Juvenile Justice Board) समोर सादर केले जाईल.

  • Que: व्हिडिओ व्हायरल झाला होता का?

    Ans: सध्या व्हिडिओ व्हायरल झाल्याची खात्री नाही, मात्र धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप आहे.

  • Que: पीडितेची ओळख उघड केली जाऊ शकते का?

    Ans: नाही. पॉक्सो कायद्यानुसार पीडितेची ओळख गुप्त ठेवणे बंधनकारक आहे.

Published On: Feb 03, 2026 | 02:51 PM

