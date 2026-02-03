Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nagpur Crime: पेंचमधील वाघाची शिकार अंगलट; ६ आरोपींना ३ वर्षांचा सश्रम कारावास

पेंच व्याघ्र प्रकल्पात वाघाला विद्युत प्रवाह लावून ठार मारल्याप्रकरणी ६ आरोपींना दोषी ठरवत न्यायालयाने सश्रम कारावास व दंडाची शिक्षा सुनावली. १० साक्षीदार, ११३ कागदपत्रे व ३७ पुरावे तपासण्यात आले.

Updated On: Feb 03, 2026 | 03:04 PM
  • पवनी एकसंघ वनपरिक्षेत्रात वाघाची विद्युत प्रवाहाने हत्या केल्याचा गुन्हा सिद्ध
  • ५ आरोपींना ३ वर्षे सश्रम कारावास व १५ हजार दंड; अन्य आरोपींनाही वेगवेगळ्या शिक्षा
  • उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कालमर्यादेत निकाल; १० साक्षीदारांची साक्ष नोंद
नागपूर: पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील पवनी एकसंघ नियंत्रण वनपरिक्षेत्रात वाघाला विद्युत प्रवाह लावून ठार मारल्याच्या गंभीर प्रकरणात न्यायालयाने ६ आरोपींना सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणाचा निकाल रामटेक येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी व्ही. सी. बोरानी यांनी दिला. प्रकरणाचा तपास तत्कालीन क्षेत्रसंचालक ए. लक्ष्मी व डॉ. प्रभुनाथ शुक्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी जयेश तायडे व सहाय्यक वनसंरक्षक अतुल देवकर यांनी केला होता. सर्व पुराव्यांसह विहित कालावधीत न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने निश्चित

कालमयदित निकाल देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयीन पाठपुरावा उपसंचालक अक्षय गजभिये व सहाय्यक वनसंरक्षक पूजा लिमगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोमेश ठाकरे यांनी पार पाडला. अॅड. मनीषा राऊत व अँड. मोहन भांडेकर यांनी अॅड. ए. के. रानवरे यांनी न्यायालयात विभागाची बाजू मांडली.

मद्यधुंद कारचालकाची अनेक वाहनांना धडक; भरधाव कारने अपघात केला, घराचे गेटही तोडले

१० साक्षीदारांची नोंदविली साक्ष

न्यायालयाने ५ आरोपींना ३ वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा व १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास त्यांना ९ महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली. शिवाय अन्य कलमान्वये २ वर्षाची साधी कैद व २,५०० रुपयांचा दंड, दंड न भरल्यास एक महिना व २० दिवसांची साधी कैद अशी अतिरिक्त शिक्षा सुनावली. आणखी एका आरोपीस २ वर्षांची साधी कैद व २,५०० रुपयांचा दंड, तर एका आरोपीस ३ वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा व १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या प्रकरणात न्यायालयाने एकूण १० साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली असून १ ते ११३ क्रमांकाचे दस्तावेज आणि १ ते ३७ साहित्य पुरावे तपासले.

हैदोस घालणारा तडीपार अटकेत

नागपूर शखाचा धाक दाखवून परिसरात हैदोस घालताना बेलतरोडी पोलिसांच्या पथकाने एका तडीपार गुंडाला अटक केली. त्याच्याकडून एक चाकू जप्त करण्यात आला. संदीप भारत वर्मा (२६) रा. महाकालीनगर झोपडपट्टी, बेलतरोडी असे अटकेतील तडीपाराचे नाव आहे. संदीप वर्मा हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्याविरुद्ध गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. परिमंडळ क्र. ४ च्या पोलिस उपायुक्तांनी गतवर्षी जून महिन्यात त्याला नागपूर शहर व ग्रामीणमधून तडीपार केले होते. उल्लंघन करून संदीप नागपुरात परतला होता आणि पुन्हा गुन्हेगारीत सक्रिय झाला होता. रविवारी रात्री ८.३० वाजताच्या सुमारास बेलतरोडी पोलिसांचे पथक न्यू मनीषनगर परिसरात गस्त घालत होते. दरम्यान डीपी रोडवरील पेट्रोल पंपसमोर संदीप चाकूच्या धाकावर हैदोस घालताना दिसला.

Nagpur Crime: भयंकर! वर्षभर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक छळ, ब्लॅकमेलिंग, अन्…; नागपूरमधील संतापजनक घटना

Frequently Asked Questions

  • Que: प्रकरण नेमकं काय आहे?

    Ans: पेंच व्याघ्र प्रकल्पात वाघाला विद्युत प्रवाह लावून ठार मारल्याचा गंभीर गुन्हा.

  • Que: निकाल कोणी दिला?

    Ans: रामटेक येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी व्ही. सी. बोरानी.

  • Que: शिक्षा काय ठोठावण्यात आली?

    Ans: सश्रम/साधी कैद आणि दंड, दंड न भरल्यास अतिरिक्त कारावास.

Published On: Feb 03, 2026 | 03:04 PM

