Nagpur Crime: पेंचमधील वाघाची शिकार अंगलट; ६ आरोपींना ३ वर्षांचा सश्रम कारावास

कालमयदित निकाल देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयीन पाठपुरावा उपसंचालक अक्षय गजभिये व सहाय्यक वनसंरक्षक पूजा लिमगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोमेश ठाकरे यांनी पार पाडला. अॅड. मनीषा राऊत व अँड. मोहन भांडेकर यांनी अॅड. ए. के. रानवरे यांनी न्यायालयात विभागाची बाजू मांडली.
मद्यधुंद कारचालकाची अनेक वाहनांना धडक; भरधाव कारने अपघात केला, घराचे गेटही तोडले
१० साक्षीदारांची नोंदविली साक्ष
न्यायालयाने ५ आरोपींना ३ वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा व १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास त्यांना ९ महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली. शिवाय अन्य कलमान्वये २ वर्षाची साधी कैद व २,५०० रुपयांचा दंड, दंड न भरल्यास एक महिना व २० दिवसांची साधी कैद अशी अतिरिक्त शिक्षा सुनावली. आणखी एका आरोपीस २ वर्षांची साधी कैद व २,५०० रुपयांचा दंड, तर एका आरोपीस ३ वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा व १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या प्रकरणात न्यायालयाने एकूण १० साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली असून १ ते ११३ क्रमांकाचे दस्तावेज आणि १ ते ३७ साहित्य पुरावे तपासले.
हैदोस घालणारा तडीपार अटकेत
नागपूर शखाचा धाक दाखवून परिसरात हैदोस घालताना बेलतरोडी पोलिसांच्या पथकाने एका तडीपार गुंडाला अटक केली. त्याच्याकडून एक चाकू जप्त करण्यात आला. संदीप भारत वर्मा (२६) रा. महाकालीनगर झोपडपट्टी, बेलतरोडी असे अटकेतील तडीपाराचे नाव आहे. संदीप वर्मा हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्याविरुद्ध गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. परिमंडळ क्र. ४ च्या पोलिस उपायुक्तांनी गतवर्षी जून महिन्यात त्याला नागपूर शहर व ग्रामीणमधून तडीपार केले होते. उल्लंघन करून संदीप नागपुरात परतला होता आणि पुन्हा गुन्हेगारीत सक्रिय झाला होता. रविवारी रात्री ८.३० वाजताच्या सुमारास बेलतरोडी पोलिसांचे पथक न्यू मनीषनगर परिसरात गस्त घालत होते. दरम्यान डीपी रोडवरील पेट्रोल पंपसमोर संदीप चाकूच्या धाकावर हैदोस घालताना दिसला.
Nagpur Crime: भयंकर! वर्षभर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक छळ, ब्लॅकमेलिंग, अन्…; नागपूरमधील संतापजनक घटना
