Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Nagpur »
  • Nagpur News Defeated In The Election But Started Serving The Public From The Very Next Day Ready To Help Citizens As Soon As The Phone Rings

Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत पत्नीचा पराभव झाल्यानंतरही कुणाल निमगडे थांबले नाहीत. निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी प्रभाग ७ मध्ये नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ते मैदानात उतरले असून त्यांच्या भूमिकेची सर्वत्र चर्चा आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 02:27 PM
Navarashtra
Follow Us:
Follow Us:
  • प्रभाग ७ मधील सांडपाणी समस्येवर कुणाल निमगडेंनी तात्काळ हस्तक्षेप केला
  • निवडणूक हरल्यानंतरही लोकसेवेपासून दूर न जाता सक्रिय सहभाग
  • अधिकृत पद नसतानाही ‘खरा लोकसेवक’ अशी नागरिकांची भावना
नागपूर: महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर उमेदवार अनेकदा शांत होतात किंवा पुढील निवडणुकीची वाट पाहतात. तथापि, नागपूर, आसीनगर झोनअंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग ७चे कुणाल निमगडे यांनी वेगळे उदाहरण घालून दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडून निवडणूक लढवणाऱ्या पत्नी नेहा यांचा पराभव झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कुणाल यांनी लोकांच्या समस्या सोडविण्यास सुरुवात केली. प्रभाग ७ मध्ये हा चर्चेचा विषय बनला आहे.

Nagpur News: मनपावर चौथ्यांदा भगवा, १२० चे होते टार्गेट अन् १०२ वर लागला ब्रेक

रविवारी सकाळी लघुवेतन कॉलनी आणि आजूबाजूच्या परिसरातील सांडपाणी पाईपलाईन तुंबल्याची माहिती पुढे आली. ज्यामुळे नागरिकांची गैरसोय झाली. नवनिर्वाचित नगरसेवकाचा फोन नंबर किंवा कार्यालयाचा पत्ता प्रभागात कोणाकडेही नव्हता. परंतु, समस्या सोडविण्यासाठी नेहमीच उपलब्ध असलेला कुणाल उपलब्ध होता. त्यांनी त्यांना फोन केला. फोन वाजताच तो ताबडतोब घटनास्थळी पोहोचला आणि पालिका कर्मचाऱ्यांना समस्येची माहिती दिली.

…तर सेवा मोठी
राजकारणात अनेकदा असे म्हटले जाते की उमेदवार फक्त मते मागतात. निवडणुकीचे निकाल त्यांच्या बाजूने नसले तरी पराभव जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सार्वजनिक सेवेची आवड पुन्हा एकदा मैदानात दिसली. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अनेक नेते विश्रांती घेत असताना किंवा त्यांच्या पराभवाचा आढावा घेण्यात व्यस्त असतात कुणालने त्यांच्या प्रभागातील रस्त्यांवर लोकांशी संपर्क साधला. निवडणूक लढवणे हे फक्त एक साधन आहे असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला. त्यांचे खरे उद्दिष्ट परिसरातील समस्या सोडवणे हे होते.

मैदानात परतला, समस्या सोडवणे सुरूच
कुणाल यांचे हे पाऊल प्रभागाच्या राजकारणात चर्चेचा विषय बनले आहे. राजकारणाला फक्त सत्तेचे साधन मानणाऱ्या तरुणांसाठी त्यांचा ‘सकारात्मक दृष्टिकोन’ प्रेरणादायी आहे असे लोक मानतात. जनतेची सेवा करण्यासाठी भावना महत्त्वाची आहे. जनतेच्या प्रेमातूनच हक्क आपोआप मिळतात. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की कुणालची सक्रियता पाहून त्यांना असे वाटते की त्यांना एक खरा ‘लोकसेवक’ सापडला आहे, जरी तो अधिकृत पदावर नसला तरीही.

काय म्हणाले कुणाम निमगडे
66 ‘निवडणुका हरणे ही एक प्रक्रिया आहे. परंतु माझ्या लोकांना सोडून देणे माझ्या स्वभावात नाही. प्रभाग ७ हे माझे कुटुंब आहे आणि कौटुंबिक समस्या सोडवण्यासाठी मला कोणत्याही पदाची किंवा खुर्चीची आवश्यकता नाही. मी माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत लोकांची सेवा करत राहीन. – कुणाल निमगडे

Nagpur Election Results 2026: मुख्यमंत्र्यांनी गड राखला! नागपुरात भाजपला बहुमत; कोणत्या पक्षाला किती जागा? जाणून घ्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कुणाल निमगडे चर्चेत का आले आहेत?

    Ans: पत्नीचा निवडणूक पराभव झाल्यानंतरही त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी लोकांच्या समस्या सोडवण्यास सुरुवात केली.

  • Que: कुठल्या प्रभागातील ही घटना आहे?

    Ans: आसीनगर झोन अंतर्गत येणाऱ्या नागपूरच्या प्रभाग क्रमांक ७ मधील ही घटना आहे.

  • Que: नागरिकांचा कुणाल निमगडेंबद्दल काय प्रतिसाद आहे?

    Ans: अधिकृत पद नसतानाही त्यांना नागरिक ‘खरा लोकसेवक’ मानत आहेत.

Web Title: Nagpur news defeated in the election but started serving the public from the very next day ready to help citizens as soon as the phone rings

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 02:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड
1

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

Nagpur Crime: बुधवार ठरला घातवार! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या
2

Nagpur Crime: बुधवार ठरला घातवार! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Nagpur: कंपनीच्या निष्काळजीपणाने कामगाराचा मृत्यू; लोखंडी प्लेटने घेतला बळी; कंपनी गेटवर मृतदेह ठेवून आंदोलन
3

Nagpur: कंपनीच्या निष्काळजीपणाने कामगाराचा मृत्यू; लोखंडी प्लेटने घेतला बळी; कंपनी गेटवर मृतदेह ठेवून आंदोलन

Nagpur News: मनपावर चौथ्यांदा भगवा, १२० चे होते टार्गेट अन् १०२ वर लागला ब्रेक
4

Nagpur News: मनपावर चौथ्यांदा भगवा, १२० चे होते टार्गेट अन् १०२ वर लागला ब्रेक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM