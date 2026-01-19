Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Nagpur News: मनपावर चौथ्यांदा भगवा, १२० चे होते टार्गेट अन् १०२ वर लागला ब्रेक
रविवारी सकाळी लघुवेतन कॉलनी आणि आजूबाजूच्या परिसरातील सांडपाणी पाईपलाईन तुंबल्याची माहिती पुढे आली. ज्यामुळे नागरिकांची गैरसोय झाली. नवनिर्वाचित नगरसेवकाचा फोन नंबर किंवा कार्यालयाचा पत्ता प्रभागात कोणाकडेही नव्हता. परंतु, समस्या सोडविण्यासाठी नेहमीच उपलब्ध असलेला कुणाल उपलब्ध होता. त्यांनी त्यांना फोन केला. फोन वाजताच तो ताबडतोब घटनास्थळी पोहोचला आणि पालिका कर्मचाऱ्यांना समस्येची माहिती दिली.
…तर सेवा मोठी
राजकारणात अनेकदा असे म्हटले जाते की उमेदवार फक्त मते मागतात. निवडणुकीचे निकाल त्यांच्या बाजूने नसले तरी पराभव जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सार्वजनिक सेवेची आवड पुन्हा एकदा मैदानात दिसली. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अनेक नेते विश्रांती घेत असताना किंवा त्यांच्या पराभवाचा आढावा घेण्यात व्यस्त असतात कुणालने त्यांच्या प्रभागातील रस्त्यांवर लोकांशी संपर्क साधला. निवडणूक लढवणे हे फक्त एक साधन आहे असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला. त्यांचे खरे उद्दिष्ट परिसरातील समस्या सोडवणे हे होते.
मैदानात परतला, समस्या सोडवणे सुरूच
कुणाल यांचे हे पाऊल प्रभागाच्या राजकारणात चर्चेचा विषय बनले आहे. राजकारणाला फक्त सत्तेचे साधन मानणाऱ्या तरुणांसाठी त्यांचा ‘सकारात्मक दृष्टिकोन’ प्रेरणादायी आहे असे लोक मानतात. जनतेची सेवा करण्यासाठी भावना महत्त्वाची आहे. जनतेच्या प्रेमातूनच हक्क आपोआप मिळतात. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की कुणालची सक्रियता पाहून त्यांना असे वाटते की त्यांना एक खरा ‘लोकसेवक’ सापडला आहे, जरी तो अधिकृत पदावर नसला तरीही.
काय म्हणाले कुणाम निमगडे
66 ‘निवडणुका हरणे ही एक प्रक्रिया आहे. परंतु माझ्या लोकांना सोडून देणे माझ्या स्वभावात नाही. प्रभाग ७ हे माझे कुटुंब आहे आणि कौटुंबिक समस्या सोडवण्यासाठी मला कोणत्याही पदाची किंवा खुर्चीची आवश्यकता नाही. मी माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत लोकांची सेवा करत राहीन. – कुणाल निमगडे
Nagpur Election Results 2026: मुख्यमंत्र्यांनी गड राखला! नागपुरात भाजपला बहुमत; कोणत्या पक्षाला किती जागा? जाणून घ्या
Ans: पत्नीचा निवडणूक पराभव झाल्यानंतरही त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी लोकांच्या समस्या सोडवण्यास सुरुवात केली.
Ans: आसीनगर झोन अंतर्गत येणाऱ्या नागपूरच्या प्रभाग क्रमांक ७ मधील ही घटना आहे.
Ans: अधिकृत पद नसतानाही त्यांना नागरिक ‘खरा लोकसेवक’ मानत आहेत.