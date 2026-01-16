Nagpur Election Results 2026: मुख्यमंत्र्यांनी गड राखला! नागपुरात भाजपला बहुमत; कोणत्या पक्षाला किती जागा? जाणून घ्या

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नागपूर महानगपालिकेचे निकाल येण्यास आता सुरुवात झाली. यात सर्वाधिक जागांवर भाजपच्या उमेदवारांची आघाडी पाहायला मिळत आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 16, 2026 | 02:07 PM
  • नागपूर महानगपालिकेचे निकाल हाती
  • भाजपची सर्वाधिक जागांवर आघाडी
  • जाणून घ्या इतर पक्षांची स्थती
Nagpur Municipal Corporation Election Results 2026: आज राज्यातील 29 महानगरपालिकेचे निकाल लागण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई-पुणे महापालिकेसोबतच अनेकांचे लक्ष नागपूर महानगरपालिकेच्या निकालाकडे देखील लागले होते. मुख्यमंत्र्यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागपूर महापालिकेचे निकाल येण्यास हळूहळू सुरुवात झाली आहे. नेहमीप्रमाणे, याही वेळी मुख्यमंत्र्यांनी आपला गड राखला आहे. नागपूरमध्ये सर्वाधिक जागांवर भाजपची आघाडी पाहायला मिळत आहे.

Solapur Municipal Result : राज्यातील सर्वात धक्कादायक निकाल! भाजपची महिला उमेदवार तुरुंगातून विजयी

नागपुरात भाजपची बाजी, तर काँग्रेस दुसऱ्या स्थानावर

माहितीनुसार, सकाळी ११ वाजेपर्यंतच्या कलानुसार भाजपने सर्वाधिक ७४ जागांवर आघाडी घेतली आहे. त्यानंतर काँग्रेसने २५ जागांवर आघाडी मिळवली असून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने खाते उघडत १ जागेवर आघाडी घेतली आहे. सध्या नागपूरमध्ये मतदानाची प्रक्रिया सुरू असून अंतिम निकालानंतर नागपूर महापालिकेवर कोणाची सत्ता येणार, हे स्पष्ट होणार आहे.

नागपुरात १५१ जागांसाठी जोरदार लढत

नागपूर महापालिका निवडणूक २०२६ अंतर्गत १५१ जागांसाठी सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत ५१ टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी आवश्यक बहुमताचा आकडा कोण गाठणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागपूर महापालिकेतील २४ लाख मतदार ९९३ उमेदवारांचे भवितव्य ठरवत आहेत. अशा परिस्थितीत भाजप सर्वाधिक जागांवर आघाडी घेत विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत असून, काँग्रेसही पाठोपाठ संथ गतीने आगेकूच करत आहे.

Nashik Election 2026 : नाशिकमध्ये फिरलं वारं! भाजपला बसला मोठा धक्का, बडगुजर यांना उमेदवारी देणं फायद्यात की तोट्यात?

सकाळी 11 वाजताच्या कलानुसार कोणत्या पक्षाला किती जागा?

भाजप -74

शिवसेना-1

(लक्षात घ्या, भाजप-शिवसेना युती आहे)

काँग्रेस-25

राष्ट्रवादी–1

शिवसेना UBT-1

बसपा–01

राष्ट्रवादी SP-00

इतर–04

Published On: Jan 16, 2026 | 01:21 PM

