रंग उडवला म्हणून रागावली अन् आज्जीनेच स्वतःच्या नातवावर टाकलं उकळतं पाणी, चिमुकल्याचा आक्रोश अन् धक्कादायक Video Viral

काय आहे प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलाचे नाव ओम असून तो होळीनिमित्त पिचकारीने खेळत होता. यावेळी त्याला त्याची आज्जी घरात जाताना दिसली ज्यानंतर त्याने पिचकारीने त्याच्या आज्जीवर रंग उडवला. आज्जीला त्याचे हे वागणे आवडले नाही आणि तिने थेट हातात असलेल्या गरम पाण्याची बादली नातवाच्या अंगावर ओतली. व्हिडिओत ही सर्व घटना आपल्याला स्पष्टपणे घडताना दिसते. गरम पाणी अंगावर पडताच मुलगा मोठ्याने ओरडू लागतो. त्याचे रडने ऐकूण बाजूल्या उभ्या असलेल्या महिलेने आपल्या बादलीतील पाणी त्याच्या अंगावर टाकले. चूक लक्षात येताच आज्जीनेही थंड पाण्याची बादली मुलाच्या अंगावर टाकली.
माहितीनुसार, या घटनेत मुलीचे कमरेखालील शरीर गंभीररित्या भाजले असून डाॅक्टरांचे म्हणणे आहे की, या घटनेत मुलगा जवळपास 45 टक्के भाजला गेला. घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल होताच आता पोलिसांनी चाैकशी सुरु केली आहे. नेटकऱ्यांकडून मात्र आज्जीवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे.
घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच अनेक यूजर्सने या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “मला आशा आहे की या महिलेवर कठोर कारवाई होईल” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हा व्हिडिओ खूपच वेदनादायक आहे पण मला वाटतं कदाचित ही महिला बादलीत गरम पाणी आहे हे विसरली असेल आणि तिने ते पाणी मुलावर ओतलं असेल. पण तिला ते कळताच तिने काळ्या बादलीतून थंड पाणी ओतलं” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अगदी भयानक! एका मुलाच्या निष्पाप होळीच्या उत्सवात इतक्या क्रूरतेचा सामना करावा लागला? रंगांशी खेळण्यासाठी एका लहान मुलावर उकळते पाणी फेकणे हा एक घृणास्पद गुन्हा आहे. अधिकाऱ्यांनी या महिलेविरुद्ध तात्काळ आणि कठोर कारवाई करावी”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.