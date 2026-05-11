Sanjay Shirsat: “आरोपीला आश्रय देणाऱ्यावर चालणार बुलडोझर!”; नाशिक धर्मांतरण प्रकरणी मंत्री संजय शिरसाट यांचा AIMIM ला इशारा

Nashik Conversion Case: नाशिकमधील टीसीएस धर्मांतरण प्रकरणातील आरोपीला लपवून ठेवणाऱ्या AIMIM नगरसेवकाच्या घरावर बुलडोझर चालवणार असल्याचा इशारा मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिला आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 04:03 PM
Nashik Conversion Case: राज्यातील ‘TCS धर्मांतर’ प्रकरणासंदर्भात, राज्याचे मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांनी सोमवारी सांगितले की, ज्या घरात या प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खान हिला आश्रय देण्यात आला होता, त्या घरावर लवकरच पाडकाम करण्याची कारवाई केली जाईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, ही कारवाई पुढील एक-दोन दिवसांत होण्याची शक्यता आहे. नाशिक येथील TCS युनिटमध्ये कार्यरत असलेली निदा खान हिच्यावर हिंदू महिलांचे बळजबरीने धर्मांतर करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, ती एका महिन्याहून अधिक काळ फरार होती. अलीकडेच, पोलिसांनी तिला एका घरातून अटक केली; हे घर एका AIMIM नगरसेवकाचे असल्याचे सांगितले जात आहे.

बुलडोझर कारवाईचे कारण

मंत्री संजय शिरसाट यांनी या प्रकरणाचे वर्णन अत्यंत गंभीर असे केले असून, आरोपी महिलेला ३५ ते ४० दिवसांच्या कालावधीसाठी आश्रय देण्यात आला होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, ज्या AIMIM नगरसेवकाने आपल्या घरात तिला आश्रय दिला, तो नगरसेवकही या प्रकरणात तितकाच दोषी आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, नगरसेवकाच्या घरावर पाडकाम करण्याची कारवाई सुरू करण्यात येत आहे, कारण ती वास्तू अनधिकृत आहे. मंत्र्यांच्या माहितीनुसार, जेव्हा महानगरपालिकेने मालमत्तेची कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी केली, तेव्हा घरमालकाला कोणतीही वैध कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत.

संजय शिरसाट म्हणाले, “महानगरपालिकेने संबंधित नगरसेवकाला तीन दिवसांची नोटीस बजावली आहे आणि त्या घरावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल.” नाशिक पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वीच AIMIM नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या घरातून निदा खान हिला अटक केली होती. पोलिसांनी मतीन पटेल यांनाही या प्रकरणात आरोपी म्हणून नावजले असून, आरोपी महिलेला आश्रय दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

या घडामोडींनंतर, AIMIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हे निदा खानच्या बचावासाठी पुढे आले. ओवैसी यांनी आरोप केला की, निदा खानला तिच्या धार्मिक ओळखीमुळे लक्ष्य केले जात आहे आणि तिला ‘मीडिया ट्रायल’ला (माध्यमांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या खटल्याला) सामोरे जावे लागत आहे. त्यांनी पुढे असेही प्रतिपादन केले की, तिच्यावर लावण्यात आलेले आरोप कमकुवत आणि निराधार आहेत.

दरम्यान, संजय शिरसाट यांनी ओवैसी यांच्यावर जोरदार टीका केली. त्यांनी AIMIM वर कट्टरपंथी आणि अतिरेकी विचारसरणीला खतपाणी घालण्याचा आरोप केला. मंत्र्यांनी नितेश राणे यांच्या त्या विधानाचेही समर्थन केले, ज्यामध्ये त्यांनी ओवैसी यांची तुलना दहशतवादी ओसामा बिन लादेन याच्याशी केली होती. तथापि, शिरसाट यांनी अशी टिप्पणी केली की, ओवैसी यांना ‘रस्त्यावरचा कणीस चोर’ म्हणणे अधिक समर्पक ठरेल.

Published On: May 11, 2026 | 03:33 PM

May 18, 2026 | 09:49 PM

