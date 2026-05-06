Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Operation Tiger In Maharashtra Sanjay Shirsats Bold Claim Sparks Political Speculation

Operation Tiger : राज्यात ‘ऑपरेशन टायगर’चा थरार? संजय शिरसाटांच्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ!

ठाकरे सेनेचे आठ खासदार शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. त्यांनी ठाण्यात डीसीएम शिंदे यांची भेटही घेतल्याच्या चर्चा राजयकीय वर्तुळात सुरू होत्या.

Updated On: May 06, 2026 | 01:57 PM
Operation Tiger, Sanjay Shirsat, Eknath Shinde, Sanjay Dina Patil, Shiv Sena UBT,

शिरसाटांच्या खात्यात कोट्यवधीचा घोटाळा

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘ऑपरेशन टायगर’ होणार असून योग्य वेळी मोठे बदल दिसतील. ठाकरे गटाची ताकद कमी झाली
  • मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे गटाचे खासदार संजय दीना पाटील यांच्या पत्नीची रुग्णालयात जाऊन विचारपूस
  • सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील भूमिकेवरून आमदार महेश शिंदे यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार
 

Operation Tiger in Maharashtra: राज्यात पुन्हा एकदा ऑपरेशन टायगर होणार असून त्यासाठी योग्य वेळेची वाट पाहावी लागेल, असा खळबळजनक दावा शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्या शिंदे सेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी केला आहे. त्यांच्या या नव्या दाव्याने पुन्हा एकदा राज्य राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. योग्य वेळी मोठा राजकीय बदल घडेल. ठाकरे गटाकडे आता पूर्वीसारखी ताकद राहिलेली नाही. असा टोलाही शिरसाट यांनी लगावला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अलीकडेच शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय दीना पाटील यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर आता या ऑपरेशन टायगरच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ऑपरेशन लोटसप्रमाणेच ‘ऑपरेशन टायगर’चीही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, ‘दिवाळीपूर्वी मंत्रिमंडळात फेरबदलासारखे निर्णय तोंडी घेतले जात नाहीत, तर योग्य वेळी घेतले जातात, असही शिरसाट यांनी म्हटलं आहे.

MIM vs Shiv Sena: छत्रपती संभाजीनगर पालिकेत ‘रिल्स वॉर’! शिवसेना-एमआयएम वाद विकोपाला; एकमेकांचे कपडे फाडण्याची

दरम्यान, सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत पक्षाच्या विरोधात काम केल्याच्या आरोपावरून आमदार महेश शिंदे यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली असता, ते म्हणाले की महेश शिंदे संतप्त असून मी दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्याशी संवाद साधला होता. आम्ही त्यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांचा सल्ला घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांनी आज  मंगळवारी मुलुंड येथील फोर्टिस रुग्णालयाला भेट देऊन ठाकरे गटाचे ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दीना पाटील यांच्या पत्नीच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. पाटील यांच्या पत्नी पल्लवी नुकत्याच एका अपघातात जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Bengal Violence News : निवडणुकीनंतर बंगालमध्ये हिंसाचाराचा भडका; टीएमसी कार्यालयाला आग,

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने खळबळ

यापूर्वी, ठाकरे सेनेचे आठ खासदार शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. त्यांनी ठाण्यात डीसीएम शिंदे यांची भेटही घेतल्याच्या चर्चा राजयकीय वर्तुळात सुरू होत्या. पण एकनाथ शिंदे यांनी मात्र या भेटीच्या चर्चा फेटाळून लावल्या. त्यानंतर ठाकरे गटाचे परभणीचे खासदार संजय जाधव यांच्याही पक्षांतराच्या चर्चा सुरू आहे.

गेल्या महिन्यात २५ तारखेला शिवसेना भवनात झालेल्या बैठकीला जाधव आणि त्यांचे काही समर्थक उपस्थित नव्हते. उद्धव ठाकरे यांनी परभणी जिल्हाध्यक्ष गंगा प्रसाद अनेराव यांना त्यांच्या पदावरून हटवून त्यांच्या जागी विष्णू मुरकुटे यांची नियुक्ती केली आहे.

यावरून अनेक वाद निर्माण

शिंदे यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आणि कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. यापूर्वीही शिंदे यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यांनी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांची रुग्णालयात भेटही घेतली होती. शिंदे यांच्या या भेटीकडे माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात असले तरी, ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक वाद निर्माण होत आहेत.

 

Web Title: Operation tiger in maharashtra sanjay shirsats bold claim sparks political speculation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 01:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Usha Chavan : V. Shantaram मानाचा पुरस्कार शासनाला केला परत! दिग्गज अभिनेत्रीचा संताप, न्यायासाठी पोहचल्या ठाण्याच्या आनंदाश्रमात
1

Usha Chavan : V. Shantaram मानाचा पुरस्कार शासनाला केला परत! दिग्गज अभिनेत्रीचा संताप, न्यायासाठी पोहचल्या ठाण्याच्या आनंदाश्रमात

“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका
2

“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी
3

Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले
4

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM