Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Ramayan Katha Rama Performed Special Worship Of Goddess Durga To Defeat Ravana

Ramayan katha: रावणावर विजय मिळविण्यासाठी रामांनी केली देवी दुर्गेची विशेष आराधना

रामायणामध्ये अनेक रोचक आणि प्रेरणादायी कथा सांगण्यात आल्या आहेत. पैकी एक कथा म्हणजे रावणाशी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी राम यांनी केलेल्या अद्भुत भक्तीची. जाणून घ्या कथा

Updated On: Mar 11, 2026 | 12:45 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • रामायणातील प्रेरणादायक कथा
  • रामांनी केली देवी दुर्गेची विशेष आराधना
  • १०८ निळे कमळ अर्पण करणे
 

 

हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये भगवान रामाच्या भक्ती, त्याग आणि प्रतिष्ठेचे अनेक प्रेरणादायी वृत्तांत आहेत. अशीच एक प्रसिद्ध घटना म्हणजे लंका जिंकण्यापूर्वी भगवान रामाने दुर्गा देवीची पूजा केली होती. असे मानले जाते की, रावणसारख्या शक्तिशाली योद्ध्याला पराभूत करण्यासाठी भगवान रामाने शारदीय नवरात्रीत अकाल बोधन म्हणजेच दुर्गा देवीची विशेष पूजा केली. असे म्हटले जाते की जेव्हा एका पूजेदरम्यान निळे कमळ गायब झाले तेव्हा भगवान रामाने त्यांचे नेत्र अर्पण करण्याचा निर्णय घेतला. जाणून घेऊया या आख्यायिकेबद्दल

जेव्हा देवी दुर्गा जागृत झाली

रामायणातील  पौराणिक कथेनुसार, रावण हा भगवान शिवाचा एक महान भक्त होता आणि त्याच्याकडे प्रचंड शक्ती होती. युद्धात त्याला पराभूत करणे सोपे काम नव्हते. म्हणूनच, विभीषणाने भगवान रामांना सल्ला दिला की रावणाचा पराभव करण्यासाठी दुर्गेची पूजा करणे आवश्यक आहे. शारदीय नवरात्रीत भगवान रामाने अकालबोधन, हिला जागे केले आणि तिची पूजा करण्यास सुरुवात केली. लंका जिंकण्यासाठी ही पूजा महत्त्वाची होती.

Astro tips: देवासमोर दिवा लावताना या गोष्टी ठेवा लक्षात, जाणून घ्या धर्मशास्त्रातील नियम

१०८ निळे कमळ आणि देवीची परीक्षा

पूजा संकल्पानुसार, भगवान श्रीराम देवीला १०८ निळे कमळ अर्पण करणार होते. पूजा अंतिम टप्प्यात असताना माता दुर्गेने भगवान रामांच्या अढळ भक्तीची परीक्षा घेण्याचे ठरवले. देवीच्या जादूमुळे, पूजास्थळावरून एक निळे कमळ गायब झाले. जेव्हा रामाने पाहिले की १०८ वे निळे कमळ गायब आहे, तेव्हा विचलित होण्याऐवजी त्याने आपला संकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला कमल नयन असे नाव देण्यात आले. त्याने देवीला आपला एक डोळा निळ्या कमळाच्या रूपात अर्पण करण्याचा निर्णय घेतला.

ज्यावेळी परमेश्वराने बाण उचलला

भगवान रामाने स्वतःचा डोळा काढण्यासाठी बाण उचलला तेव्हा देवी दुर्गा प्रकट झाली. भगवान रामाच्या निःस्वार्थ भक्तीने आणि अढळ समर्पणाने देवी प्रसन्न झाली. तिने त्याचा हात धरला आणि रावणावर विजय मिळवण्याचा आशीर्वाद दिला.

Budh Margi: 25 मार्चपासून बुध होणार मार्गी, या राशीच्या लोकांना मिळेल कीर्ती आणि आर्थिक लाभ

रावणाची चूक आणि रामाचा विजय

भगवान राम निःस्वार्थपणे शक्तीचे ध्यान करत असताना रावणदेखील आपला विजय सुनिश्चित करण्यासाठी चंडीचे पठण करत होता. दरम्यान, रावणाचा अहंकार आणि पूजा दरम्यान मंत्रांच्या उच्चारात झालेली एक छोटीशी चूक त्याच्या पराभवाचे कारण बनली. देवीने रावणाला सोडून धर्माच्या मार्गावर चालणाऱ्या भगवान श्रीरामांचा हात धरला आणि शेवटी रावणाचा नाश झाला.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रावणावर विजय मिळविण्यापूर्वी भगवान राम यांनी देवीची पूजा का केली?

    Ans: भगवान राम यांनी लंकेचा राजा रावण याचा पराभव करण्यासाठी शक्तीची देवता दुर्गाची आराधना केली. धर्माच्या रक्षणासाठी आणि अधर्माचा नाश करण्यासाठी देवीची कृपा मिळावी म्हणून ही विशेष पूजा करण्यात आली.

  • Que: या पूजेला ‘अकाल बोधन’ का म्हणतात?

    Ans: देवी दुर्गेची पूजा सामान्यतः शरद ऋतूत केली जाते. परंतु रामांनी ही पूजा युद्धापूर्वी केली, त्यामुळे ती नेहमीच्या काळापेक्षा वेगळ्या वेळी झाली. म्हणून तिला ‘अकाल बोधन’ असे म्हटले जाते.

  • Que: पूजेसाठी किती कमळे अर्पण करण्याची कथा सांगितली जाते?

    Ans: कथेनुसार रामांनी देवीला 108 निळी कमळे अर्पण करण्याचे ठरवले होते. पण एक कमळ कमी पडल्याने त्यांनी स्वतःचे डोळे अर्पण करण्याचा संकल्प केला, कारण त्यांना ‘कमलनयन’ म्हटले जाते.

Web Title: Ramayan katha rama performed special worship of goddess durga to defeat ravana

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 12:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro tips: देवासमोर दिवा लावताना या गोष्टी ठेवा लक्षात, जाणून घ्या धर्मशास्त्रातील नियम
1

Astro tips: देवासमोर दिवा लावताना या गोष्टी ठेवा लक्षात, जाणून घ्या धर्मशास्त्रातील नियम

Budh Margi: 25 मार्चपासून बुध होणार मार्गी, या राशीच्या लोकांना मिळेल कीर्ती आणि आर्थिक लाभ
2

Budh Margi: 25 मार्चपासून बुध होणार मार्गी, या राशीच्या लोकांना मिळेल कीर्ती आणि आर्थिक लाभ

Guru Margi 2026: गुरू मार्गीनंतर या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि काही राशीच्या लोकांना राहावे लागणार सावध
3

Guru Margi 2026: गुरू मार्गीनंतर या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि काही राशीच्या लोकांना राहावे लागणार सावध

Zodiac Sign: बुधादित्य योगाचा वृषभ आणि मिथुन राशीच्या लोकांना होणार फायदा, या राशीच्या लोकांनी बाळगावा संयम
4

Zodiac Sign: बुधादित्य योगाचा वृषभ आणि मिथुन राशीच्या लोकांना होणार फायदा, या राशीच्या लोकांनी बाळगावा संयम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ramayan katha: रावणावर विजय मिळविण्यासाठी रामांनी केली देवी दुर्गेची विशेष आराधना

Ramayan katha: रावणावर विजय मिळविण्यासाठी रामांनी केली देवी दुर्गेची विशेष आराधना

Mar 11, 2026 | 12:45 PM
Bhooth Bangla चा भन्नाट पोस्टर रिलीज; झाडावर उलटे लटकलेल्या अक्षयच्या लूकने वाढवला सस्पेन्स!

Bhooth Bangla चा भन्नाट पोस्टर रिलीज; झाडावर उलटे लटकलेल्या अक्षयच्या लूकने वाढवला सस्पेन्स!

Mar 11, 2026 | 12:38 PM
गुढीपाडव्याच्या लिंगदेव यात्रेचा विक्रमी लिलाव! संगीत आखाडीसाठी १६ लाखांहून अधिकची बोली, देश-विदेशातील भूमिपुत्रांचा सहभाग

गुढीपाडव्याच्या लिंगदेव यात्रेचा विक्रमी लिलाव! संगीत आखाडीसाठी १६ लाखांहून अधिकची बोली, देश-विदेशातील भूमिपुत्रांचा सहभाग

Mar 11, 2026 | 12:36 PM
Jalna Crime: लग्नाचे आमिष, अत्याचार आणि चार महिन्यांची गर्भवती; शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपीने काय केलं बघा…

Jalna Crime: लग्नाचे आमिष, अत्याचार आणि चार महिन्यांची गर्भवती; शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपीने काय केलं बघा…

Mar 11, 2026 | 12:33 PM
Harish Rana euthanasia case: अखेर मृत्यूशी झुंज संपणार! सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, हरिश राणाला मिळणार इच्छामरण

Harish Rana euthanasia case: अखेर मृत्यूशी झुंज संपणार! सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, हरिश राणाला मिळणार इच्छामरण

Mar 11, 2026 | 12:28 PM
Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा

Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा

Mar 11, 2026 | 12:18 PM
मनोरंजन विश्वात शोककळा; प्राजक्ता माळीच्या चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफरने वयाच्या 31 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

मनोरंजन विश्वात शोककळा; प्राजक्ता माळीच्या चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफरने वयाच्या 31 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Mar 11, 2026 | 12:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM