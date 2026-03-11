Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Donald Trump Jeffrey Epstein Titanic Pose Statue Sparks Controversy In Us

खळबळजनक! वॉशिंग्टनमध्ये भर चौकात Trump-Epstein चा ‘टायटॅनिक’ स्टाईल पुतळा; अमेरिकेत नवा वाद पेटला

Trump Epstein Statue Controversy : सध्या अमेरिकेत एक नवा वाद पेटला आहे. वॉशिंग्टनच्या भर चौकात डोनाल्ड ट्रम्पचा एपस्टिनसोबत एक वाग्रस्त पुतळा उभारण्यात आला आहे. यामुळे जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 01:00 PM
Trump-Epstein Titanic Pose

Trump-Epstein ची टायटॅनिक पोज; वॉशिंग्टनमधील 'त्या' पुतळ्याने जगभरात खळबळ(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ट्रम्प पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात
  • वॉशिंग्टनमध्ये भर चौकात ट्रम्प-एपस्टिनचा पुतळ्याने खळबळ
  • अमेरिकेत पेटला नवा वाद
Donald Trump and Jeffrey Epstein Tiatanic Pose Statue : वॉशिंग्टन : अमेरिकेत पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे. कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) आणि  राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यातील संबंधावरुन अमेरिकेत नवा वाद पेटला आहे. राजधानी वॉशिंग्टन येथे  एका प्रसिद्ध मॉलमध्ये ट्रम्प आणि एपस्टीनचा एक वादग्रस्त पुतळा उभारण्यात आला आहे. हा पुतळा सध्या जगभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्पला आवडला नाही जेफ्रीच्या “मैत्रीचा हात” ; संताप व्यक्त करताच हटवले वॉशिंग्टनमधील पुतळे

सिक्रेट हँडशेक नावाच्या एका कलाकार गटाने निषेधात्मक प्रदर्शन केले आहे. यामध्ये डोनाल्ड  ट्रम्प आणि जेफ्री एपस्टनी यांचा पुतळा टायटॅनिक पोझमध्ये उभारण्यात आला आहे. या पुतळ्याचा फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. यामळे अमेरिकेत नवा वाद पेटला आहे. यापूर्वी देखील या गटाने  जेफ्री एपस्टीन आणि ट्रम्प यांचा हातातहात धरलेला पुतळाच असा वॉशिंग्टनच्या मध्यभागी उभा केला होता.. तसेच मादील आठवड्यात जेफ्री एपस्टीन वॉक ऑफ शेम नावाने हॉलीवूड वॉक ऑफ फेम नक्कल करणारे कार्यक्रमही भरवण्यात आला होता. यामध्ये एपस्टीनशी संबंधित राजकारणींचा आणि अब्जावधींचा समावेश होता.

या कलाकृती अशा वेळी समोर येत आहेत, जेव्हा अमेरिकेच्या न्याय विभागाने जेफ्री एपस्टीन प्रकरकणाशी संबंधित नव्या मुलाखतींचे रेकॉर्ड जाहीर केले आहे. कागपत्रांनुसार, एका महिलेने  ट्रम्प यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. यामध्ये महिलेने दावा केला आहे की, १९८० मध्ये एपस्टीनने तिची ट्रम्पशी ओळख करुन दिली होती. यावेळी ट्रम्प यांनी तिचा लैंगिक छळ करण्याचा प्रयत्न केला. व्हाइट हाउसने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहे. हे सर्व आरोप निराधरा असल्याचे म्हटले आहे. सध्या न्याय विभागाने याची स्वतंत्र पडताळणी सुरु केली आहे.

अमेरिकेच्या राजकारणात खळबळ

सध्या अमेरिकेच्या राजकारणात यावरुन मोठा वाद पेटला आहे. डेमेक्रॅटिक पक्षाने ट्रम्प प्रशासानावर खळबळजनक आरोप केले आहे. यासाठी सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडे 6 लाख कागपत्रे आहेत. यातील आतापर्यंत केवळ 3 लाख समोर आली आहेत. या फाइल्सचा पुढील संच येत्या आठवड्यात खुला केला जाऊ शकतो असा दावा केला जात आहे. दावा केला जात आहे की, या गायब, गहाळ झालेल्या पत्रांमध्ये ट्रम्प यांचे एपस्टीन संबंध असलेले ठोस पुरावे आहेत. एकेकाळी ट्रम्प एपस्टीनचे खास मित्र होते परंतू ट्रम्प यांनी याला वारंवार फेटाळले.

युद्धाच्या सावटात Epstein Files बॉम्ब! 50 हजार फाइल्समध्ये अडकलेले ट्रम्प यांचे ‘ते’ गुपित येणार बाहेर?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: वॉशिंग्टनमध्ये जेफ्री एपस्टीन आणि ट्रम्प यांचा नवा पुतळा कुठे आणि कोणी बसवला आहे?

    Ans: सिक्रेट हँडशेक नावाच्या एका कलाकार गटाने निषेधात्म वॉशिंग्टन येथे  एका प्रसिद्ध मॉलमध्ये ट्रम्प आणि एपस्टीनचा एक वादग्रस्त पुतळा उभारला आहे.

  • Que: न्याय विभागाने एपस्टीन संबंधित खुल्या केलेल्या नव्या कागदपत्रांमध्ये ट्रम्पवर काय आरोप आहेत?

    Ans: न्याय विभागाने एपस्टीन संबंधित खुल्या केलेल्या नव्या कागदपत्रांमध्ये एका महिलेने ट्रम्प यांनी तिचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केल्याचे नमूद आहे.

Published On: Mar 11, 2026 | 01:00 PM

