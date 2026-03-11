Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Bhooth Bangla चा भन्नाट पोस्टर रिलीज; झाडावर उलटे लटकलेल्या अक्षयच्या लूकने वाढवला सस्पेन्स!

अक्षय कुमारचा 'भूत बांगला' हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे, अशातच या चित्रपटाचे आणखी एक आकर्षित पोस्टर रिलीज झाले आहे. जे पाहून चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 12:42 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Bhooth Bangla चा भन्नाट पोस्टर रिलीज
  • झाडावर उलटे लटकला अक्षय कुमार
  • नव्या पोस्टरने वाढवला सस्पेन्स
 

बालाजी मोशन पिक्चर्सने त्यांच्या आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट ‘भूत बांगला’ चा एक नवीन आणि हटके पोस्टर प्रेक्षकांसमोर रिलीज केला आहे. या पोस्टरमध्ये सुपरस्टार अक्षय कुमार अतिशय वेगळ्या अंदाजात दिसत असून त्यांची अनोखी पोझ आणि एक्सप्रेशन पाहून प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. हे पोस्टर पाहून चाहते खूप खुश झाले आहेत.

मनोरंजन विश्वात शोककळा; प्राजक्ता माळीच्या चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफरने वयाच्या 31 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

पोस्टरमध्ये अक्षय कुमार झाडाच्या फांदीवर उलट लटकलेला दिसत आहेत. त्याच्या चेहऱ्यावर मजेदार पण थोडासा भीतीदायक असे एक्सप्रेशन दिसून येत आहे, ज्यात खोडकरपणा आणि वेडेपणाची झलक स्पष्टपणे जाणवत आहे. पोस्टरच्या पार्श्वभूमीला भयावह जंगल दाखवण्यात आले आहे आणि त्यांच्या भोवती वटवाघुळे उडताना दिसत आहे. या संपूर्ण दृश्यामुळे पोस्टरला एक रहस्यमय आणि भयानक ट्विस्ट मिळाला आहे. या अनोख्या पोस्टरमुळे चित्रपटात सुपरनॅचरल थरार आणि कॉमेडीचा भन्नाट संयोजन पाहायला मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

या चित्रपटाचे आणखी एक मोठे आकर्षण म्हणजे अभिनेता अक्षय कुमार आणि दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांची पुन्हा एकदा एकत्र आलेली जोडी. या जोडीने यापूर्वीही अनेक सुपरहिट कॉमेडी चित्रपट दिले आहेत, जे आजही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतात. त्यामुळे ‘भूत बंगला’बद्दल चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. उत्कृष्ट कॉमिक टाइमिंग आणि मनोरंजक कथानकासाठी ओळखली जाणारी ही जोडी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज झाली आहे.

‘जिवंत जाळण्याची दिली धमकी…’ अनुराग डोभालचा पर्दाफाश; पेड PR असल्याचा भावाने केले गंभीर आरोप

‘भूत बांगला’ हा चित्रपट बालाजी मोशन पिक्चर्स आणि केप ऑफ गुड फिल्म्स यांच्या बॅनरखाली तयार होत आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमार यांच्यासोबत वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांनी केले असून अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता कपूर हे चित्रपटाचे निर्माते आहेत. हॉरर आणि कॉमेडीचा अनोखा संगम असलेला हा चित्रपट 10 एप्रिल 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार असून सध्या या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

Web Title: Akshay kumar bhooth bangla new poster priyadarshan horror comedy film

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 12:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मनोरंजन विश्वात शोककळा; प्राजक्ता माळीच्या चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफरने वयाच्या 31 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
1

मनोरंजन विश्वात शोककळा; प्राजक्ता माळीच्या चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफरने वयाच्या 31 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

‘जिवंत जाळण्याची दिली धमकी…’ अनुराग डोभालचा पर्दाफाश; पेड PR असल्याचा भावाने केले गंभीर आरोप
2

‘जिवंत जाळण्याची दिली धमकी…’ अनुराग डोभालचा पर्दाफाश; पेड PR असल्याचा भावाने केले गंभीर आरोप

‘धुरंधर’ आणि ‘टॉक्सिक’च्या भीतीने ‘डकैत’ची रिलीज डेट ढकलली पुढे; आदिवी आणि मृणालचा चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
3

‘धुरंधर’ आणि ‘टॉक्सिक’च्या भीतीने ‘डकैत’ची रिलीज डेट ढकलली पुढे; आदिवी आणि मृणालचा चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?

दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप; अभिनेत्याने ‘फुटेजसाठी काहीही कर’ म्हणत दिलं प्रत्युत्तर
4

दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप; अभिनेत्याने ‘फुटेजसाठी काहीही कर’ म्हणत दिलं प्रत्युत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bhooth Bangla चा भन्नाट पोस्टर रिलीज; झाडावर उलटे लटकलेल्या अक्षयच्या लूकने वाढवला सस्पेन्स!

Bhooth Bangla चा भन्नाट पोस्टर रिलीज; झाडावर उलटे लटकलेल्या अक्षयच्या लूकने वाढवला सस्पेन्स!

Mar 11, 2026 | 12:38 PM
गुढीपाडव्याच्या लिंगदेव यात्रेचा विक्रमी लिलाव! संगीत आखाडीसाठी १६ लाखांहून अधिकची बोली, देश-विदेशातील भूमिपुत्रांचा सहभाग

गुढीपाडव्याच्या लिंगदेव यात्रेचा विक्रमी लिलाव! संगीत आखाडीसाठी १६ लाखांहून अधिकची बोली, देश-विदेशातील भूमिपुत्रांचा सहभाग

Mar 11, 2026 | 12:36 PM
Jalna Crime: लग्नाचे आमिष, अत्याचार आणि चार महिन्यांची गर्भवती; शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपीने काय केलं बघा…

Jalna Crime: लग्नाचे आमिष, अत्याचार आणि चार महिन्यांची गर्भवती; शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपीने काय केलं बघा…

Mar 11, 2026 | 12:33 PM
Harish Rana euthanasia case: अखेर मृत्यूशी झुंज संपणार! सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, हरिश राणाला मिळणार इच्छामरण

Harish Rana euthanasia case: अखेर मृत्यूशी झुंज संपणार! सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, हरिश राणाला मिळणार इच्छामरण

Mar 11, 2026 | 12:28 PM
Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा

Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा

Mar 11, 2026 | 12:18 PM
LPG Gas Shortage : तेल अन् गॅस संकटात सरकारचा प्लॅन B! देश वाचवण्यासाठी मोदी सरकारची मोठी रणनीती

LPG Gas Shortage : तेल अन् गॅस संकटात सरकारचा प्लॅन B! देश वाचवण्यासाठी मोदी सरकारची मोठी रणनीती

Mar 11, 2026 | 12:10 PM
खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भगवा; बाबाजी काळेंची रणनीती ठरली यशस्वी

खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भगवा; बाबाजी काळेंची रणनीती ठरली यशस्वी

Mar 11, 2026 | 12:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM