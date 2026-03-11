Bhooth Bangla चा भन्नाट पोस्टर रिलीज; झाडावर उलटे लटकलेल्या अक्षयच्या लूकने वाढवला सस्पेन्स!

बालाजी मोशन पिक्चर्सने त्यांच्या आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट ‘भूत बांगला’ चा एक नवीन आणि हटके पोस्टर प्रेक्षकांसमोर रिलीज केला आहे. या पोस्टरमध्ये सुपरस्टार अक्षय कुमार अतिशय वेगळ्या अंदाजात दिसत असून त्यांची अनोखी पोझ आणि एक्सप्रेशन पाहून प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. हे पोस्टर पाहून चाहते खूप खुश झाले आहेत.
पोस्टरमध्ये अक्षय कुमार झाडाच्या फांदीवर उलट लटकलेला दिसत आहेत. त्याच्या चेहऱ्यावर मजेदार पण थोडासा भीतीदायक असे एक्सप्रेशन दिसून येत आहे, ज्यात खोडकरपणा आणि वेडेपणाची झलक स्पष्टपणे जाणवत आहे. पोस्टरच्या पार्श्वभूमीला भयावह जंगल दाखवण्यात आले आहे आणि त्यांच्या भोवती वटवाघुळे उडताना दिसत आहे. या संपूर्ण दृश्यामुळे पोस्टरला एक रहस्यमय आणि भयानक ट्विस्ट मिळाला आहे. या अनोख्या पोस्टरमुळे चित्रपटात सुपरनॅचरल थरार आणि कॉमेडीचा भन्नाट संयोजन पाहायला मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
या चित्रपटाचे आणखी एक मोठे आकर्षण म्हणजे अभिनेता अक्षय कुमार आणि दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांची पुन्हा एकदा एकत्र आलेली जोडी. या जोडीने यापूर्वीही अनेक सुपरहिट कॉमेडी चित्रपट दिले आहेत, जे आजही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतात. त्यामुळे ‘भूत बंगला’बद्दल चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. उत्कृष्ट कॉमिक टाइमिंग आणि मनोरंजक कथानकासाठी ओळखली जाणारी ही जोडी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
‘भूत बांगला’ हा चित्रपट बालाजी मोशन पिक्चर्स आणि केप ऑफ गुड फिल्म्स यांच्या बॅनरखाली तयार होत आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमार यांच्यासोबत वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांनी केले असून अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता कपूर हे चित्रपटाचे निर्माते आहेत. हॉरर आणि कॉमेडीचा अनोखा संगम असलेला हा चित्रपट 10 एप्रिल 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार असून सध्या या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.