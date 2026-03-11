Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
हास्याचा जबरदस्त डोस! स्टँडअप कॉमेडियन मंदार भिडेची महाराष्ट्र टूर; प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज

स्टँडअप कॉमेडियन मंदार भिडे लवकरच महाराष्ट्र टूर करणार असून राज्यातील विविध शहरांमध्ये ते आपल्या लाईव्ह स्टँडअप कॉमेडी शोद्वारे प्रेक्षकांना खळखळून हसवणार आहेत.

Updated On: Mar 11, 2026 | 12:47 PM
दोन तास एकट्याने स्टेजवर उभं राहून प्रेक्षकांना सतत हसवत ठेवणं ही सोपी गोष्ट नाही. मात्र अलीकडच्या काळात स्टँडअप कॉमेडीचा ट्रेंड वाढताना दिसत असून अनेक कॉमेडियन या क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करताना दिसत आहेत. स्वतंत्र लाईव्ह शो असोत किंवा एखाद्या टीव्ही चॅनलवरील ‘हास्यजत्रा’सारखे कार्यक्रम असोत, प्रेक्षकांना हसवण्याची ही कला अत्यंत मेहनत आणि कौशल्याची मागणी करते.

याच क्षेत्रात सध्या वेगाने लोकप्रिय होत असलेलं नाव म्हणजे स्टँडअप कॉमेडियन मंदार भिडे. आपल्या खास शैलीत, दैनंदिन आयुष्यातील अनुभवांवर आधारित विनोद आणि भन्नाट टायमिंगच्या जोरावर मंदार भिडे प्रेक्षकांना खळखळून हसवतात.

त्यांचा विनोदच अचूक टाईम आणि अगदी लहानग्या पासून आजी आजोबांना खळखळून हसवून त्यांच मनोरंजन करणं हे मंदारला उत्तम जमत यात शंका नाही. कॉर्पोरेट मधली बड्या पगाराची नोकरी सोडून पूर्ण वेळ स्टँडअप करणं हा निर्णय त्यांनी काही वर्षा आधी घेतला आणि आता हे संपूर्ण महाराष्ट्राच मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज होत आहे.

महाराष्ट्र टूर बद्दल बोलताना मंदार सांगतो ” आजवर अनेक ठिकाणी परफॉर्म केलं पण आपल्या महाराष्ट्रात विविध शहरात जाऊन तिथल्या प्रेक्षकांना भेटणं हा अनुभव नक्कीच वेगळा असणार आहे. दर बारा कोसावर बदलणारी भाषा आपल्या महाराष्ट्रात असल्याने तिथे जाऊन प्रेक्षकांच स्टँड अप च्या माध्यमातून मनोरंजन करणं हे तितकच आव्हानात्मक देखील आहे. माझा शो हा क्लीन कॉमेडी असल्याने अगदी तुम्ही तुमचा आई बाबा / आजी आजोबां सोबत येऊन स्टँड अप बघावं असा आहे यातून आपल्या पेक्षा मोठा लोकांना हा स्टँड अप फॉरमॅट ओळखीचा व्हावा हा देखील या मागचा उद्देश आहे”

स्टँडअप कॉमेडियन मंदार भिडे लवकरच महाराष्ट्र टूर करणार असून राज्यातील विविध शहरांमध्ये ते आपल्या लाईव्ह स्टँडअप कॉमेडी शोद्वारे प्रेक्षकांना खळखळून हसवणार आहेत. प्रत्येक शहरात जाऊन प्रेक्षकांशी थेट संवाद साधत हास्याचा जल्लोष रंगवण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली आहे.

मात्र ही महाराष्ट्र टूर नेमकी कधी सुरू होणार आणि कोणत्या शहरांमध्ये शो होणार याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप गुलदस्त्यात आहे. तरीही या टूरची चर्चा चाहत्यांमध्ये आधीपासूनच रंगू लागली आहे.

मंदार भिडे यांचे चाहते केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर जगभरात असल्याचे मानले जाते. त्यांच्या खास विनोदी शैलीमुळे आणि दैनंदिन आयुष्यातील अनुभवांवर आधारित भन्नाट निरीक्षणांमुळे प्रेक्षकांना त्यांच्या शोमध्ये हास्याचा अक्षरशः धबधबा अनुभवायला मिळतो.

कोकणापासून ते पुणे आणि नाशिकसारख्या शहरांपर्यंत विविध ठिकाणी त्यांचे शो होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे आता चाहत्यांमध्येही त्यांच्या महाराष्ट्र टूरबद्दल मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.

Published On: Mar 11, 2026 | 12:47 PM

