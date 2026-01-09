Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Nashik »
  • Mns Raj Thackeray Statement About Maharashtra Local Body Election Criticizes Bjp Nashik Rally With Uddhav Thackeray Maharashtra Politics

Maharashtra Politics: “कुणाच्या सोंगट्या कोणाच्या भोकात…”; राज ठाकरे काय बोलून गेले?

Raj Thackeray Live: निवडणुका घेण्यासाठी इतका कालावधी का लागला याचे कारण कोणीच सांगू शकत नाही. याचे उत्तर आत्ताच्या सरकारने दिल पाहिजे, अशी टीका मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली.

Updated On: Jan 13, 2026 | 05:18 PM
Maharashtra Politics: “कुणाच्या सोंगट्या कोणाच्या भोकात…”; राज ठाकरे काय बोलून गेले?

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (फोटो- यूट्यूब)

Follow Us:
Follow Us:

उद्धव ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची नाशिकमध्ये सभा 
महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये ठाकरेंची पहिलीच जाहीर सभा 
15 तारखेला मतदान तर 16 तारखेला निकाल जाहीर होणार

Nashik News: राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीचा रंणसंग्राम सुरू आहे. यंदाच्या निवडणुकीत राज्यात वेगवेगळ्या युती आणि आघाडी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 15 तारखेला मतदान आणि 16 तारखेला निकाल जाहीर होणार आहे. अनेक वर्षांनी ठाकरे बंधू देखील एकत्रित आल्याचे पाहायला मिळाले आहे. तर अनेक ठिकाणी दोन्ही राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्ष एकत्रित आले आहेत. आज ठाकरे बंधू यांची नाशिकमध्ये जाहीर सभा पार पडली. यावेळी ठाकरे बंधू यांनी जनतेला संबोधित केले.

नाशिकमधील सभेत बोलताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले, ” निवडणुका घेण्यासाठी इतका कालावधी का लागला याचे कारण कोणीच सांगू शकत नाही. याचे उत्तर आत्ताच्या सरकारने दिल पाहिजे. इतका चुकीचा कॅरम फुटला आहे ना, कोणाच्या सोंगट्या कोणाच्या भोकात आहेत हेच समजत नाही. आज कुठे हे प्रत्येकाला विचारावे लागते.”

पुढे बोलताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले, “महाराष्ट्रात निवडणुकीवरून मोठ्या प्रमाणात गोंधळ सुरू आहे. पालिका निवडणुका घेण्यासाठी इतका वेळ का लागला? नाशिकमध्ये तुमच्याकडे काम करणारी माणसे होती ना? 1952 मध्ये जन्माला आलेल्या जनसंघ पक्षाला म्हणजे आताच्या भाजपला 2026 मध्ये पोर भाड्याने घ्यावी लागतात. तुमच्याकडे माणसे असताना दुसऱ्यांची का कडेवर घेताय?”

“2012 मध्ये माझी नाशिकमध्ये सत्ता आली. 2017 मध्ये फडणवीस आले आणि म्हणाले मी नाशिक दत्तक घेतो. त्या गोष्टीना नाशिककर भुलले आणि आमची केलेली कामे विसरली. मात्र त्यानंतर बाप इकडे फिरकलाच नाही. भाजपने पक्षातील लोकांना छाटले. 2012 मध्ये आमची सत्ता असताना उत्तम कुंभमेळा झाला. आमच्या काळात एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही. आता यांना कामे करायची नाहीत. जाती, धर्माच्या नावावर यांना भुलवायचे. “

Web Title: Mns raj thackeray statement about maharashtra local body election criticizes bjp nashik rally with uddhav thackeray maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 08:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल
1

राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप
2

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी
3

मराठी माणसांनी का दिली ठाकरे बंधूंच्या हाकेला साद? BMC निवडणुकीत उद्धव-राज कुठे पडले कमी

Raj Thackeray BMC Election 2026: ‘ही निवडणूक सोपी नव्हती..’; निवडणूक निकालानंतर राज ठाकरेंच्या फेसबुक पोस्टची चर्चा
4

Raj Thackeray BMC Election 2026: ‘ही निवडणूक सोपी नव्हती..’; निवडणूक निकालानंतर राज ठाकरेंच्या फेसबुक पोस्टची चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM