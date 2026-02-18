Maharashtra Politics: राजकारणात भूकंप होणार? राज ठाकरे-एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, बंधू नाराज?

राज ठाकरे यांनी घेतली एकनाथ शिंदेंची भेट
भेटीचे कारण अद्याप समोर आले नाही
निवडणुकीनंतरच्या भेटीमुळे चर्चा सुरू
Raj Thackeray Meet DCM Eknath Shinde: राज्याच्या राजकारणात सध्या अनेक घडामोडी सुरू आहेत. नुकत्याच राज्यातील महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यानंतर अजित पवार यांचा विमान अपघातामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राज्यात इतके काही घडत असतानाच आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे चर्चाना उधाण आले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या आहेत. यामध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी महायुती विरुद्ध निवडणूक लढवली होती. मुंबई महापालिकेत ठाकरे बंधु यांनी भाजप-शिवसेनेविरुद्ध लढत दिली. त्यात त्यांना मुंबई महापालिकेवर सत्ता आणता आली नाही. आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याचे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगण्यास सुरूवात झाली आहे.
राज ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट नेमकी कोणत्या कारणांसाठी घेतली हे अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र त्यांच्या भेटीने राजकीय चर्चा सुरू झाल्या आहेत. राज ठाकरे पुन्हा एकदा महायुतीसोबत जाणार का? उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडणार का? असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. राज ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याने उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा पक्ष नाराज आहे का? असे प्रश्न देखील उपस्थित केले जात आहेत.
एकनाथ शिंदेंचे ट्वीट काय?
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज नंदनवन या शासकीय निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत विविध विषयावर चर्चा झाली. तसेच नंदनवन या बंगल्याच्या हेरिटेज वास्तूचे वेगळेपण जपत केलेल्या सुधारणांचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. या बंगल्यात लावलेल्या मुंबईतील जुन्या हेरिटेज वास्तूंच्या फोटो फ्रेम्सची त्यांनी बारकाईने पाहणी केली, आणि जुन्या मुंबईच्या आठवणींना उजाळा दिला.
