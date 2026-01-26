Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

"बाबासाहेबांचं नाव भाषणात का नाही घेतलं?" सरकारी कर्मचारी गिरीश महाजनांवर संतापली, म्हणाली "सस्पेंड केलं तरी चालेल, पण…"

Republic Day 2026 Girish Mahajan: आज देशभरात ७७ वा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. मात्र, नाशिकमध्ये मंत्री गिरीश महाजन यांच्या भाषणादरम्यान अचानक गोंधळ उडाल्याची घटना घडली आहे.

Republic Day 2026 Girish Mahajan News In Marathi : २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी एक मोठा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात सरकारी नेते आणि नागरिकांसह विविध विभागांचे कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान भाषणे, परेड आणि देशभक्तीपर निदर्शने होतात. मात्र यावेळी एक अनपेक्षित घटना घडली ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला. वन विभागात काम करणाऱ्या माधवी जाधव यांनी कार्यक्रमादरम्यान मंत्री गिरीश महाजन यांच्या भाषणावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे वातावरण तणावपूर्ण झाले. नेमकं काय घडलं जाणून घेऊया….

महाराष्ट्रातील नाशिक येथील पोलीस परेड ग्राउंडवर आयोजित मुख्य सरकारी प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात, वन विभागातील महिला कर्मचारी माधुरी जाधव यांनी राज्याचे ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन यांचे भाषण व्यत्यय आणले. ध्वजारोहण समारंभानंतर मंत्री उपस्थितांना संबोधित करत असताना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेतले नाही म्हणून संताप व्यक्त केला. आरडाओरडा आणि गोंधळामुळे समारंभात काही काळ व्यत्यय आला. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या महिला पोलिस अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करत गोंधळ घालणाऱ्या कर्मचाऱ्याला रोखले आणि ताब्यात घेतले.

भाषणादरम्यान घोषणाबाजी आणि गोंधळ

नाशिकमध्ये झालेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते. मंत्री गिरीश महाजन यांनी भाषण सुरू करताच, माधुरी जाधव त्यांच्या आसनावरून उठल्या आणि थेट व्हीव्हीआयपी परिसराकडे धावल्या. त्यांच्या अचानक घोषणाबाजीमुळे उपस्थित असलेले लोक आणि पोलिस प्रशासन आश्चर्यचकित झाले. या गोंधळामुळे कार्यक्रम काही क्षणांसाठी थांबवावा लागला.

वन विभागातील कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतलेल्या महिलेने प्रकरण आणखी गंभीर बनवले. सरकारी सेवेत असताना अशाप्रकारचा सार्वजनिक निषेध आणि शिष्टाचाराचे उल्लंघन हे गंभीर अनुशासनहीनता आहे. पोलिस आणि वन विभाग आता या प्रकरणाचा अहवाल तयार करत आहेत.

“सस्पेंड केलं तरी चालेल, पण…”

या घटनेनंतर माधवी जाधव यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले की, “पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणादरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेतलं नाही. ज्या व्यक्तीने संविधान दिले आणि लोकशाही घडवली, त्या व्यक्तीचे नाव वगळणे ही फार मोठी चूक आहे. मला सस्पेंड केलं तरी चालेल, पण मी माफी मागणार नाही.” त्या पुढे म्हणाल्या, “मी मीडियाशी देणं-घेणं ठेवत नाही. मला वाळूच्या गाड्या उतरवायला लावल्या, मातीचं काम दिलं तरी मी करेन. पण बाबासाहेबांची ओळख पुसली जाऊ देणार नाही. त्यांनी आपली चूक स्वीकारावी,” असे देखील त्यांनी म्हटले.

“बाबासाहेबांचं नाव भाषणात का नाही घेतलं?”

माधवी जाधव पुढे म्हणाल्या, “बाबासाहेबांचं नाव आता तरी भाषणात येईल, मग तरी भाषणात येईल, याची मी वाट पाहत होते. पण बाबासाहेबांचं नाव भाषणात आलं नाही. लोकशाही आणि संविधानाला कारणीभूत नसलेल्या लोकांची नावं वारंवार घेण्यात आली. मग संविधानाचा आणि प्रजासत्ताक दिनाचा जो खरा मानकरी आहे, त्याचं नाव भाषणात का नाही?” असा सवाल देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. दरम्यान, या घटनेनंतर कार्यक्रमस्थळी उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी माधवी जाधव यांना ताब्यात घेतले आहे.

