नवी मुंबईत रंगणार महाराष्ट्रातील पहिली फ्रँचायझी बॅडमिंटन सुपर लीग; १० लाखांचे बक्षीस

आतापर्यंतच्या स्पर्धांत सर्वात मोठी बक्षीस रक्कम
भारतातील आघाडीची क्रेन भाड्याने देणारी संस्था ‘फिनिक्स इन्फ्राकॉन सोल्युशन्स’ या लीगची मुख्य प्रायोजक (टायटल स्पॉन्सर) आहे, अशी माहिती स्पर्धेचे आयोजक आणि माजी विजेते बॅडमिंटनपटू श्रीशैल मितकरी यांनी दिली. या स्पर्धेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये तब्बल १० लाख रुपयांचे बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात या पातळीवर आयोजित होणाऱ्या बॅडमिंटन स्पर्धांमध्ये ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी बक्षीस रक्कम मानली जात आहे.
विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दिले मोठे पाठबळ
महाराष्ट्र बॅडमिंटन असोसिएशनच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केल्या जाणाऱ्या या लीगला विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांनी मोठे पाठबळ दिले आहे. राज्य पातळीवरील बॅडमिंटनमध्ये अशा प्रकारे कॉर्पोरेट जगताने थेट गुंतवणूक करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या लीगमध्ये मेट्रो ग्रुप, सत्यम डेव्हलपर्स आणि प्रियांका रीजन्सी या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांसह प्रसिद्ध स्टेशनरी बँड ‘डॉम्स’ ने संघ खरेदी केले आहेत. तसेच संरक्षण क्षेत्रातील क्रास्नी डिफेन्स आणि एनडीटी टेक्नॉलॉजीज यांनीही संघ मालक म्हणून यात गुंतवणूक केली आहे.
