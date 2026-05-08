  Navi Mumbai Phoenix Badminton Super League 2026 Will Started On 9th And 10th May With 10 Lakh Prize Money

नवी मुंबईत रंगणार महाराष्ट्रातील पहिली फ्रँचायझी बॅडमिंटन सुपर लीग; १० लाखांचे बक्षीस

महाराष्ट्रातील बॅडमिंटन खेळाला नवे व्यासपीठ मिळणार असून नवी मुंबईत पहिल्यांदाच फ्रँचायझी आधारित ‘फिनिक्स बॅडमिंटन सुपर लीग-२०२६’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धेची तारीख जाणून घ्या.

Updated On: May 08, 2026 | 10:51 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • नवी मुंबईत ९ आणि १० मे रोजी ‘फिनिक्स बॅडमिंटन सुपर लीग-२०२६’ रंगणार आहे.
  • स्पर्धेत तब्बल १० लाख रुपयांची बक्षीस रक्कम ठेवण्यात आली आहे.
  • राज्यातील अनेक मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी संघ खरेदी करत स्पर्धेला पाठबळ दिले आहे.
महाराष्ट्रातील बॅडमिंटन खेळाला आता एक नवे आणि व्यावसायिक वळण मिळणार आहे. राज्यात पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात येत असलेल्या फ्रँचायझी-आधारित ‘फिनिक्स बॅडमिंटन सुपर लीग-२०२६’ ची घोषणा नवी मुंबई स्पोर्ट्स असोसिएशनने केली आहे. या स्पर्धेची अधिकृत सुरुवात करण्यापूर्वी नुकताच सर्व फ्रँचायझी मालक आणि महत्त्वाच्या भागधारकांचा एक मेळावा (ओनर्स मीट अँड ग्रीट) पार पडला. ही बहुप्रतिक्षित स्पर्धा येत्या ९ आणि १० मे रोजी वाशी येथील नवी मुंबई स्पोर्ट्स असोसिएशन येथे खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेसाठी खेळाडूंचा लिलाव आधीच यशस्वीरीत्या पार पडला असून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील अव्वल दर्जाच्या खेळाडूंना विविध फ्रँचायझींनी आपल्या संघात सामील करून घेतले आहे.

आतापर्यंतच्या स्पर्धांत सर्वात मोठी बक्षीस रक्कम

भारतातील आघाडीची क्रेन भाड्याने देणारी संस्था ‘फिनिक्स इन्फ्राकॉन सोल्युशन्स’ या लीगची मुख्य प्रायोजक (टायटल स्पॉन्सर) आहे, अशी माहिती स्पर्धेचे आयोजक आणि माजी विजेते बॅडमिंटनपटू श्रीशैल मितकरी यांनी दिली. या स्पर्धेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये तब्बल १० लाख रुपयांचे बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात या पातळीवर आयोजित होणाऱ्या बॅडमिंटन स्पर्धांमध्ये ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी बक्षीस रक्कम मानली जात आहे.

विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दिले मोठे पाठबळ

महाराष्ट्र बॅडमिंटन असोसिएशनच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केल्या जाणाऱ्या या लीगला विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांनी मोठे पाठबळ दिले आहे. राज्य पातळीवरील बॅडमिंटनमध्ये अशा प्रकारे कॉर्पोरेट जगताने थेट गुंतवणूक करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या लीगमध्ये मेट्रो ग्रुप, सत्यम डेव्हलपर्स आणि प्रियांका रीजन्सी या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांसह प्रसिद्ध स्टेशनरी बँड ‘डॉम्स’ ने संघ खरेदी केले आहेत. तसेच संरक्षण क्षेत्रातील क्रास्नी डिफेन्स आणि एनडीटी टेक्नॉलॉजीज यांनीही संघ मालक म्हणून यात गुंतवणूक केली आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Published On: May 08, 2026 | 10:40 AM

