Tuljapur Crime News: पवित्र नगरीत खुलेआम देहविक्रीचा अड्डा? नगरसेविकेचा गंभीर आरोप; चौकशीची मागणी

या संदर्भात नगरसेविका गंगणे यांनी पोलीस अधीक्षक व तुळजापूर पोलीस निरीक्षक यांना लेखी तक्रार देत तात्काळ कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. संबंधित परिसरातून जाणाऱ्या महिलांना काही टवाळ प्रवृत्तीचे पुरुष आक्षेपार्ह भाषा वापरून त्रास देत असल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पवित्र नगरीत असे प्रकार सुरू राहणे अत्यंत लाजिरवाणे असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. या अवैध धंद्यांना आळा घालण्यासाठी संबंधित लॉज मालकांवरही कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलली नाहीत व हा काळा धंदा सुरूच राहिला, तर गोपाळनगर परिसरातील महिलांच्या वतीने तुळजापूर पोलीस स्टेशनवर लोकशाही मार्गाने तीव्र निषेध मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही गंगणे यांनी दिला आहे. पवित्र तुळजापूरच्या प्रतिमेला काळिमा फासणाऱ्या या प्रकारांवर पोलीस प्रशासन कोणती ठोस कारवाई करते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. या निवेदनावर प्रियंकाताई गंगणे, सपना जयकुमार पांढरे, सुनीता जोतिबा कावरे, कविता विठ्ठल शेंडगे, आरती रोहन पांढरे, कमल नागनाथ पांढरे यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.
गोपाळनगर परिसरात सुरू असलेल्या कथित अवैध देहविक्रीमुळे स्थानिक महिला, महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी तसेच देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही टवाळ प्रवृत्तीच्या व्यक्तींमुळे महिलांना त्रास सहन करावा लागत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
कारवाई न झाल्यास निषेध मोर्चाचा प्रशासनाला इशारा
अवैध धंद्यांवर तात्काळ कारवाई न झाल्यास गोपाळनगर परिसरातील महिलांच्या वतीने तुळजापूर पोलीस स्टेशनवर लोकशाही मार्गाने तीव्र निषेध मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा नगरसेविका प्रियंकाताई गंगणे यांनी दिला आहे. तसेच संबंधित लॉज मालकांवरही कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.