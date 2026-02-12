Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात उत्पादन वाढ आणि रोजगार निर्मितीवर भर, मुख्यमंत्र्यांची माधवानी समूहाला भेट

या बैठकीत समूहाची जागतिक उत्पादन HNGIL चे अधिग्रहण, ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत राज्य सरकारसोबतचे सहकार्य, उद्योग आवश्यकता, महाराष्ट्रात व्यवसाय सुलभता आणि कामकाजाचा विस्तार करण्याच्या योजना यावर चर्चा झाली.
HNGIL चा नाशिकमधील प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात उत्पादन वाढ आणि रोजगार निर्मितीसाठी एक प्रमुख केंद्र ठरू शकतं. माधवानी समूहाचे अध्यक्ष माधवानी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात मिहिर माधवानी, एमडी कुमार कृष्णन आणि HNGIL चे मुख्य धोरण अधिकारी सूरज मेहता यांचा समावेश होता.
यावेळी माधवानी यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्र्यांनी समूहाच्या गुंतवणूक योजनांचे स्वागत केले आणि राज्य सरकारकडून पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले. महाराष्ट्रात औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी, उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी राज्यासोबत जवळून काम करण्याची आमची वचनबद्धता आम्ही पुन्हा व्यक्त केली. तसेच गेल्या वर्षी माधवानी समूहाची कंपनी इंडिपेंडेंट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (INSCO) ने दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) प्रक्रियेअंतर्गत HNGIL चे अधिग्रहण केले. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) कडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, हे देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक पुनरुज्जीवन प्रकरणांपैकी एक मानले जाते.
HNGIL चे मुख्य धोरण अधिकारी सूरज मेहता यांनी सांगितले की, या प्रतिष्ठित भारतीय ब्रँडमध्ये प्रचंड क्षमता दिसते. आमचे ध्येय आहे की ते जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक काच उत्पादकात रूपांतरित करणे ज्याच्या गाभ्यात शाश्वतता आणि नावीन्य आहे. कर्मचारी आणि कामगार आमच्या पुनरुज्जीवन धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत, जे भारत सरकारच्या ‘विकसित भारत‘ च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. १९४६ मध्ये स्थापन झालेल्या, HNGIL ने भारतातील पहिला पूर्णपणे स्वयंचलित काच उत्पादन प्रकल्प सुरू केला. आज, कंपनीची देशभरात सात ठिकाणी स्थापना झाली आहे आणि ती २३ हून अधिक देशांमध्ये ग्राहकांना सेवा देते.
या अधिग्रहणानंतर, माधवानी समूहाने आधुनिकीकरण, भांडवली गुंतवणूक, कार्यक्षम कार्यक्षमता, शाश्वत वाढ आणि देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठांचा विस्तार यावर लक्ष केंद्रित करून HNGIL साठी एक व्यापक पुनरुज्जीवन योजना सुरू केली आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये, माधवानी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना समूहाच्या उपक्रमांबद्दल, विशेषतः HNGIL अधिग्रहणाबद्दल माहिती दिली. पुढील पाच वर्षांत भारतात १०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची त्यांची योजना देखील त्यांनी सांगितली. माधवानी समूहाची स्थापना १९१४ मध्ये गुजरातमधून युगांडाला स्थलांतरित झालेल्या मुलजीभाई माधवानी यांनी केली होती.