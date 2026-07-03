शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mira Bhayandar News : नारळाचे झाड अंगावर कोसळून राहुल पाटील यांचा दुर्दैवी मृत्यू; मुर्धा गावावर शोककळा

Updated On: Jul 03, 2026 | 12:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

मूर्धा गावातील माजी नगरसेवक व माजी उपनगराध्यक्ष अशोक बळवंत पाटील यांचे सुपुत्र राहुल अशोक पाटील यांचे नारळाचे झाड अंगावर कोसळल्याने झालेल्या गंभीर अपघातानंतर उपचारादरम्यान निधन झाले. या दुर्दैवी घटनेमुळे मूर्धा गावासह संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून विविध स्तरांतून श्रद्धांजली वाहण्यात येत आहे.

नारळाचे झाड अंगावर कोसळून राहुल पाटील यांचा दुर्दैवी मृत्यू; मूर्धा गावावर शोककळा

नारळाचे झाड अंगावर कोसळून राहुल पाटील यांचा दुर्दैवी मृत्यू; मूर्धा गावावर शोककळा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सदानंद नगर येथे दुर्दैवी घटना
  • नारळाचे झाड अंगावर पडून राहुल पाटील यांचे निधन
  • राहुल पाटील यांच्या निधनाने परिसर हळहळला
विजय काते, मीरा भाईंदर : मान्सून आला की मुंबईकरांची पहिली चिंता म्हणजे ठिकठिकाणी झाडे कोसळून अपघात होतात. दोन दिवसापूर्वीच चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर पडलेल्या झाडामुळे 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव या विद्यार्थ्याचा दुर्देवी मृत्यू झाला. चेंबूरमधील ही घटना ताजी असताना चर्चगेट रेल्वे स्टेशनच्या परिसरातही झाड कोसळण्याची घटना घडली आहे. चर्चगेट रेल्वे स्टेशन परिसरात भलं मोठं झाड रस्त्यांवर उभ्या वाहनांवर कोसळलं. झाड कोसळल्याने रस्त्यावर उभ्या असणाऱ्या लोकांची एकच धावाधाव झाली. याचदरम्यान मीरा भाईंदरमधून एक बातमी समोर येते, ती म्हणजे मूर्धा गावातील माजी नगरसेवक, माजी उपनगराध्यक्ष तसेच शिलोत्री आगर मंडळाचे अध्यक्ष अशोक बळवंत पाटील यांचे सुपुत्र राहुल अशोक पाटील यांचे शुक्रवारी (3 जुलै) झालेल्या दुर्दैवी अपघातानंतर उपचारादरम्यान निधन झाले. त्यांच्या अकाली जाण्याने पाटील कुटुंबासह संपूर्ण मूर्धा गावावर शोककळा पसरली असून विविध स्तरांतून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Mira Bhayandar मध्ये तीन दिवसांत 20 झाडे कोसळली; दुचाकीस्वार गंभीर जखमी, पालिकेच्या सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह

मिळालेल्या माहितीनुसार, राहुल पाटील हे शुक्रवारी दुचाकीवरून मेन रोडने प्रवास करत होते. यावेळी सदानंद नगर, राई ऑफिस परिसरात अचानक एक नारळाचे झाड त्यांच्या अंगावर कोसळले. या अनपेक्षित आणि भीषण दुर्घटनेत ते गंभीर जखमी झाले. या घटना घडताच स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ धाव घेत राहुल पाटील यांना जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. डॉक्टरांनी त्यांच्यावर शर्थीचे उपचार सुरू ठेवले. मात्र, प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली.

राहुल पाटील यांच्या निधनाची बातमी समजताच मूर्धा गावासह परिसरात शोककळा पसरली. सामाजिक, राजकीय आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त करत श्रद्धांजली अर्पण केली. पाटील कुटुंबीयांवर या घटनेमुळे दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, परिसरातील नागरिकांनीही या दुर्घटनेबद्दल तीव्र हळहळ व्यक्त केली आहे. पावसाळ्यात झाडे कोसळण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी धोकादायक आणि जीर्ण अवस्थेतील झाडांची वेळेवर तपासणी करून आवश्यक ती उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.

मुंबईत मुसळधार पावसामुळे केवळ एका दिवसात (२ जुलै रोजी) झाडे आणि फांद्या कोसळण्याच्या एकूण ९१ तक्रारी महानगरपालिकेकडे प्राप्त झाल्या。 यातील १३ तक्रारी शहरात, २२ पूर्व उपनगरात आणि सर्वाधिक ५६ तक्रारी पश्चिम उपनगरात नोंदवल्या गेल्या。 याआधी जुलैच्या सुरुवातीला सलग २४ तासांत ९९ पेक्षा जास्त झाडे व फांद्या पडल्याच्या घटना घडल्या होत्या.

Mira Bhayandar News : मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील भूसंपादन वाद अंतिम टप्प्यात; ‘सेव्हन इलेव्हन’ला 24.24 कोटींची भरपाई

Web Title: Rahul ashok patil dies after coconut tree falls murdha news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 12:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mira Bhayandar मध्ये तीन दिवसांत 20 झाडे कोसळली; दुचाकीस्वार गंभीर जखमी, पालिकेच्या सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह
1

Mira Bhayandar मध्ये तीन दिवसांत 20 झाडे कोसळली; दुचाकीस्वार गंभीर जखमी, पालिकेच्या सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह

Mumbai Rain : मुसळधार पावसात मुंबईत आणखी एक दुर्घटना; साकीनाक्यात 25 फूट खोल मॅनहोलमध्ये पडून एकाचा मृत्यू
2

Mumbai Rain : मुसळधार पावसात मुंबईत आणखी एक दुर्घटना; साकीनाक्यात 25 फूट खोल मॅनहोलमध्ये पडून एकाचा मृत्यू

Maharashtra Rain Alert : आता नुसता धो धो पाऊस बरसणार! राज्यात पुढील 4 ते 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा
3

Maharashtra Rain Alert : आता नुसता धो धो पाऊस बरसणार! राज्यात पुढील 4 ते 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा

Mira Bhayandar News : मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील भूसंपादन वाद अंतिम टप्प्यात; ‘सेव्हन इलेव्हन’ला 24.24 कोटींची भरपाई
4

Mira Bhayandar News : मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील भूसंपादन वाद अंतिम टप्प्यात; ‘सेव्हन इलेव्हन’ला 24.24 कोटींची भरपाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘पतीने Kiss केलं तर चालेल पण…,’ इंटिमेट सीनवर ‘तारक मेहता’ फेम अभिनेत्रीची स्पष्ट भूमिका

‘पतीने Kiss केलं तर चालेल पण…,’ इंटिमेट सीनवर ‘तारक मेहता’ फेम अभिनेत्रीची स्पष्ट भूमिका

Jul 03, 2026 | 12:47 PM
परदेशात जाणाऱ्यांनो खुषखबर! Air India ने तिकीट दर घटवले; जाणून घ्या आता किती होणार बचत?

परदेशात जाणाऱ्यांनो खुषखबर! Air India ने तिकीट दर घटवले; जाणून घ्या आता किती होणार बचत?

Jul 03, 2026 | 12:38 PM
Mira Bhayandar News : नारळाचे झाड अंगावर कोसळून राहुल पाटील यांचा दुर्दैवी मृत्यू; मुर्धा गावावर शोककळा

Mira Bhayandar News : नारळाचे झाड अंगावर कोसळून राहुल पाटील यांचा दुर्दैवी मृत्यू; मुर्धा गावावर शोककळा

Jul 03, 2026 | 12:29 PM
Venezuela Earthquake : भूकंपाच्या विध्वंसात आशेचा किरण; ८ दिवसांनी सुरक्षा रक्षकाची ढिगाऱ्यातून सुखरुप सुटका

Venezuela Earthquake : भूकंपाच्या विध्वंसात आशेचा किरण; ८ दिवसांनी सुरक्षा रक्षकाची ढिगाऱ्यातून सुखरुप सुटका

Jul 03, 2026 | 12:28 PM
Dubai Property: इराण युद्धानंतर दुबईत भारतीयांचे वर्चस्व; मालमत्ता बाजार मंदावताच भारतीय गुंतवणूकदारांनी केली अब्जावधींची खरेदी

Dubai Property: इराण युद्धानंतर दुबईत भारतीयांचे वर्चस्व; मालमत्ता बाजार मंदावताच भारतीय गुंतवणूकदारांनी केली अब्जावधींची खरेदी

Jul 03, 2026 | 12:20 PM
संभाजीनगर हादरलं! भर चौकात व्यावसायिकावर धारदार शस्त्राने वार, मदतीची विनंती केली; पण…

संभाजीनगर हादरलं! भर चौकात व्यावसायिकावर धारदार शस्त्राने वार, मदतीची विनंती केली; पण…

Jul 03, 2026 | 12:19 PM
फोटोशूटसाठी मृत्यूला जवळ केलं? इंद्रधनुष्य-धबधबा, निसर्गरम्य दृष्यात तरुणीच्या साहसाने यूजर्सच्या अंगावर आणला काटा; Video Viral

फोटोशूटसाठी मृत्यूला जवळ केलं? इंद्रधनुष्य-धबधबा, निसर्गरम्य दृष्यात तरुणीच्या साहसाने यूजर्सच्या अंगावर आणला काटा; Video Viral

Jul 03, 2026 | 12:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा