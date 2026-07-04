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मुसळधार पाऊस, प्रचंड गर्दी… अन् डब्यात शिरला ‘तो’ किळसवाणा पाहुणा; महिलांची उडाली एकच धांदल, Video Viral

Updated On: Jul 04, 2026 | 06:20 PM IST
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सारांश

Mumbai Local Viral Video : सोशल मीडियावर मुंबई लोकलमधील एक अत्यंत मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. महिलांच्या डब्यात एका बिनबुलाया पाहुण्याची एन्ट्री झाली असून महिलांची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे.

Mumbai Local Viral

मुसळधार पाऊस, प्रचंड गर्दी... अन् डब्यात शिरला 'तो' किळसवाणा पाहुणा; महिलांची उडाली एकच धांदल, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मुसळधार पाऊस, प्रचंड गर्दी…
  • अन् डब्यात शिरला ‘तो’ किळसवाणा पाहुणा;
  • महिलांची उडाली एकच धांदल
  • मुंबई लोकलमधील व्हिडिओ व्हायरल
Mumbai Local Viral Video : मुंबईची जीवनवाहिनी मानली जाणारी लोकल सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन चर्चेचा विषय ठरत असते. कधी सीटवरुन होणारी तुंबळ हाणामारी, तर कधी प्रवाशांचे भन्नाट डान्स व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी ट्रेनमध्ये महिलांच्या हळदी कुकंवाचा कार्यक्रम रंगतो, तर कधी भजनाचा, ती सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतेच. सध्या मुबंईल लोकच्या डब्यातील एक अतिशय मजेशीर आणि तेवढाच गोंधळाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. मुसधार पाऊस आणि प्रचंड गर्दीत एका किळसवाण्या पाहुण्याने एन्ट्री केली अन् महिलांची चांगलीच धांदल उडाली आहे.

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नेमकं काय घडलं?

मुंबईत पावसाचा जोर वाढल्याने लोक गाड्यांमध्ये प्रवाशांची अलोट गर्दी पाहायला मिळत आहे. अशाच एका महिलांनी खचाखच गर्दीने भरलेल्या डब्यात गोंधळ उडालेला पाहयला मिळत आहे. डब्यात अचानक कुठूनतरी झुरळ शिरले असून महिलांची तारांबळ उडाली आगे. झुरळ आपल्या अंगावर येऊ नये म्हणून महिलांनी धावत्या ट्रेनमध्ये थेट सीटवर उड्या मारण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @singeryogesh.official या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ काही क्षणांतच हजारो नेटकऱ्यांपर्यंत पोहोचला असून अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट्स केल्या आहे. एका नेटकऱ्याने लोकलमध्ये काय घडेल सांगता येत नाही असे म्हटले आहे, दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने अरे एका फटक्यात झुरळ मेले असते, पण यांच्या दमतच नाही असे म्हटले आहे. तर तिसऱ्या नेटकऱ्याने लाडक्या बहिणी झुरळाला घाबरल्या अशी कमेंट केली आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडिया चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Cockroach enters mumbai local train women panic video viral

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Published On: Jul 04, 2026 | 06:20 PM

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