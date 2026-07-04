मुसळधार पाऊस, प्रचंड गर्दी… अन् डब्यात शिरला ‘तो’ किळसवाणा पाहुणा; महिलांची उडाली एकच धांदल, Video Viral

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मुंबईत पावसाचा जोर वाढल्याने लोक गाड्यांमध्ये प्रवाशांची अलोट गर्दी पाहायला मिळत आहे. अशाच एका महिलांनी खचाखच गर्दीने भरलेल्या डब्यात गोंधळ उडालेला पाहयला मिळत आहे. डब्यात अचानक कुठूनतरी झुरळ शिरले असून महिलांची तारांबळ उडाली आगे. झुरळ आपल्या अंगावर येऊ नये म्हणून महिलांनी धावत्या ट्रेनमध्ये थेट सीटवर उड्या मारण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
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व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @singeryogesh.official या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ काही क्षणांतच हजारो नेटकऱ्यांपर्यंत पोहोचला असून अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट्स केल्या आहे. एका नेटकऱ्याने लोकलमध्ये काय घडेल सांगता येत नाही असे म्हटले आहे, दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने अरे एका फटक्यात झुरळ मेले असते, पण यांच्या दमतच नाही असे म्हटले आहे. तर तिसऱ्या नेटकऱ्याने लाडक्या बहिणी झुरळाला घाबरल्या अशी कमेंट केली आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडिया चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.