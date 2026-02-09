Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
 U19 World Cup : विश्वचषकातील कामागिरीचा ‘वैभव’ सन्मान! ICC च्या सर्वोत्तम संघात लागली वर्णी; कनिष्क-हेनिल जोडीचाही  समावेश

युवा स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचे नाणे सध्या चांगलेच खणखणत आहे. नुकताचा त्याचा आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक सर्वोत्तम संघात समावेश करण्यात आला, ज्यामध्ये तीन भारतीय खेळाडूंचा देखील समावेश आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 02:32 PM
वैभव सूर्यवंशी(फोटो-सोशल मीडिया)

Vaibhav Suryavanshi selected in ICC’s best team : युवा स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचा रविवारी आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक सर्वोत्तम संघात समावेश करण्यात आला, ज्यामध्ये तीन भारतीय खेळाडूंचा समावेश आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात ८० चेंडूत १७५ धावा काढल्यानंतर स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून निवड झालेल्या १४ वर्षीय सूर्यवंशीला त्याचे सहकारी कनिष्क चौहान आणि हेनिल पटेल यांच्यासह १२ सदस्यीय संघात स्थान देण्यात आले.

हेही वाचा : ITA vs SCO : T20 World Cup 2026 मध्ये पहिल्यांदाच झाल्या 200 धावा पार! इटलीचा कर्णधार गंभीर जखमी, वाचा सामन्याचा अहवाल

भारताने विक्रमी सहाव्यांदा विजेतेपद जिंकले. कनिष्कने बॅट आणि बॉल दोन्हीमध्ये सातत्याने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले, तर हेनिलच्या ११ बळींमध्ये अमेरिकेविरुद्ध १६ धावांत पाच बळींचा शानदार स्पेल समाविष्ट होता. उपविजेत्या इंग्लंडच्या संघातही तीन खेळाडूंचा समावेश होता, ज्यामध्ये थॉमस रेव्ह कर्णधार आणि यष्टिरक्षक होते. रेव्हने ६६ च्या सरासरीने ३३० धावा केल्या, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात सामना जिंकणारे शतक समाविष्ट होते. मॅनी लुम्सडेन हा स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी गोलंदाज होता ज्यात त्याने १६ विकेट घेतल्या.

बेन मेयेसलाही संघात स्थान मिळाले

बेन मेयेस, जो स्कॉटलंडविरुद्ध १९१ धावांच्या खेळीसह एकूण ४४४ धावा करून स्पर्धेतील सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू होता, तो १९ वर्षांखालील पुरुष विश्वचषकात सर्वाधिक वैयक्तिक धावसंख्येच्या विक्रमाशी बरोबरी करण्यापासून फक्त एक धाव दूर होता, जो चार दिवसांपूर्वी श्रीलंकेच्या विरन चामुदिथाने केला होता. विरनचीही निवड झाली आहे. चामुदिथाने जपानविरुद्ध १९२ धावा केल्या, त्याच्या डावात २६ चौकार आणि एक षटकार मारला. त्यांच्या देशाच्या उपांत्य फेरीच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या फैसल खान शिनोजादा आणि नुरिस्तानी उमरझाई या अफगाण जोडीचीही निवड झाली.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे बांगलादेशसोबत डावपेच सुरूच… PCB चा ‘ब्लॅकमेलिंग’चा प्रयत्न

अंतिम सामन्यात भारताने इंग्लंडला १०० धावांनी केले पराभूत

६ फेब्रुवारी रोजी अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना हरारे येथील स्पोर्ट्स क्लबवर भारत १९ वर्षांखालील आणि इंग्लंड १९ वर्षांखालील संघ यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात भारतीय संघाने इंग्लंडचा १०० धावांनी पराभव करत अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ चे जेतेपद पटकावले आहे. भारतीय संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करत संघाचा स्फोटक सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशीच्या १७५ धावांच्या जोरावर ९ गडी गमावून इंग्लंडसमोर ४१२ धावांचे लक्ष्य दिले होते. प्रतिउत्तरात इंग्लंडचा संघ ४०.२ षटकात ३११ धावांवरच गारद झाला आणि भारतीय संघाने विश्वविजेतेपदावर नाव कोरले.

 

 U19 World Cup : विश्वचषकातील कामागिरीचा 'वैभव' सन्मान! ICC च्या सर्वोत्तम संघात लागली वर्णी; कनिष्क-हेनिल जोडीचाही  समावेश

