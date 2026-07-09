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महाघोटाळा! ‘आयुष्मान भारत’ योजनेच्या नावाखाली गरीबांची उघड्याडोक्याने लूट, ‘नवराष्ट्र’च्या दणक्याने प्रशासन हादरले

Updated On: Jul 09, 2026 | 06:56 PM IST
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सारांश

पुणे जिल्ह्यातील शिंगवे पारगाव येथील एका खासगी रुग्णालयावर आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या रुग्णाकडून 20 हजार रुपये रोख घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी संबंधितांवर कारवाईची मागणी करत आरोग्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिला आहे.

महाघोटाळा! 'आयुष्मान भारत' योजनेच्या नावाखाली गरीबांची उघड्याडोक्याने लूट,'नवराष्ट्र'च्या दणक्याने प्रशासन हादरले

महाघोटाळा! 'आयुष्मान भारत' योजनेच्या नावाखाली गरीबांची उघड्याडोक्याने लूट,'नवराष्ट्र'च्या दणक्याने प्रशासन हादरले

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विस्तार
  • ‘नवराष्ट्र’च्या दणक्याने प्रशासन हादरले
  • डॉक्टर चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप
  • शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाचे मंगेश चिवटे ॲक्शन मोडमध्ये!
पोपट पिटेकर : केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील महायुती सरकार ज्या ‘आयुष्मान भारत योजने’वर कोट्यवधी रुपयांचा पाऊस पाडत आहे, ज्या योजनेच्या बळावर गरिबांना मोफत आणि दर्जेदार उपचारांची हमी दिली जात आहे, त्याच योजनेला काही खाजगी रुग्णालयांनी लुटमारीचे दुकान बनवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील शिंगवे पारगाव येथील ‘आधार मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल’ आणि डॉक्टर चव्हाण यांच्यावर रुग्णाची आर्थिक पिळवणूक केल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या संतापजनक प्रकाराचे वृत्त ‘नवराष्ट्र’ने प्रसिद्ध करताच संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेत एकच खळबळबळ उडाली आहे. आता या प्रकरणात शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाचे आक्रमक प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी थेट उडी घेतली असून, थेट आरोग्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिल्याने संबंधित दोषींचे धाबे दणाणले आहेत.

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नेमकं काय आहे प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, शिंगवे पारगाव येथील रुग्ण गणपत आतकरी हे उपचारासाठी आधार मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले होते. त्यांच्याकडे सरकारमान्य ‘आयुष्मान भारत कार्ड’ उपलब्ध होते, ज्या अंतर्गत सर्व उपचार मोफत होणे बंधनकारक आहे. मात्र, आरोपानुसार डॉक्टर चव्हाण यांनी या कार्डला केराची टोपली दाखवत, रुग्णाच्या हतबलतेचा गैरफायदा घेतला आणि चक्क २० हजार रुपये रोख उकळले. जर सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करत असेल, तर गरिबांकडून पैसे का उकळले जात आहेत? ही योजना नेमकी कोणासाठी आहे? गरिबांचे रक्त शोषणाऱ्या अशा डॉक्टरांची गय केली जाणार नाही!” अशा तीव्र भावना सर्वसामान्यांमधून व्यक्त होत आहेत.

मंगेश चिवटे थेट आरोग्यमंत्र्यांच्या दारात; कारवाईचे ठोस आश्वासन!

‘नवराष्ट्र’ने हे वृत्त लावून धरताच, शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाचे अध्यक्ष मंगेश चिवटे यांनी तातडीने या प्रकरणाची दखल घेतली. मंगेश चिवटे यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा प्रकार अत्यंत निंदनीय असून गोरगरिबांच्या हक्कावर दरोडा टाकण्यासारखा आहे.
मंगेश चिवटे हा संपूर्ण प्रकार राज्याचे आरोग्यमंत्री यांच्यासमोर मांडणार आहेत.

हॉस्पिटलचा परवाना धोक्यात?

आयुष्मान योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या आणि रुग्णांची लूट करणाऱ्या अशा रुग्णालयांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची आणि त्यांचा परवाना रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे.या प्रकरणात प्रशासनाकडून तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे ठोस आश्वासन चिवटे यांनी दिले आहे.

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Web Title: Ayushman bharat scheme pune hospital alleged cash demand patient complaint

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Published On: Jul 09, 2026 | 06:55 PM

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