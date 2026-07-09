Crime: पत्नीचा गळा दाबून खून, दुसऱ्याच दिवशी प्रेयसीला पाठवला मृतदेहाचा फोटो; भारतीय इंजिनिअर अटकेत, जामिनासाठी 50 लाख डॉलर्स

काय नेमकं प्रकरण?
आरोपीचे नाव अविनाश नार्ने असे आहे. तो तेलंगणा येथील रहिवासी असल्याचे समोर आले आहे. तो अमेरिकेत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहे. त्याने 5 जून, 2025 रोजी 27 वर्षीय रजिथा सब्बिननी हिच्याशी लग्न केले होते. मात्र लग्नाच्या पाच महिन्यांनी पत्नीचा मृत्यू झाला. 27 ऑक्टोबर, 2025 रोजी अविनाशने पोलिसांना फोन करून कळवले की त्याची पत्नी बाथरूममध्ये बंद आहे आणि दरवाजा उघडत नाहीये. पोलिसांनी दरवाजा तोडल्यावर आतमध्ये रजिताचा मृतदेह आढळला. त्याने दावा केला की तो सुमारे 40 मिनिटांसाठी घराबाहेर गेला होता आणि परत आला तेव्हा त्याला त्याची पत्नी बाथरूममध्ये बंद आढळली.
पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. त्यावेळी तपासादरम्यान पोलिसांनी अपार्टमेंटच्या स्मार्ट लॉक आणि सुरक्षा प्रणालीमधील डेटा तपासला. यातून असे दिसून आले की अविनाश बाहेर असताना अपार्टमेंटमध्ये इतर कोणीही प्रवेश केला नव्हता. यानंतर, पोलिसांनी बाहेरील व्यक्तीच्या सहभागाची शक्यता नाकारली. शवविच्छेदन अहवालात असे उघड झाले की गळा दाबल्यामुळे गुदमरून रजिताचा मृत्यू झाला होता. यानंतर हा प्रकार हत्येचा असल्याचे समोर आले आहे.
Meghalaya Honeymoon Murder: ‘मी निर्दोष आहे, मला अडकवण्यात आलं’; सर्वोच्च न्यायालयात सोनम रघुवंशीचा मोठा दावा
स्मूदीची चव औषध आणि खोकल्याच्या सिरपसारखी
पोलिसांना रजिता आणि अविनाश यांच्यातील चॅट्ससुद्धा सापडले. यामध्ये, रजिताने तिच्या पतीच्या पेयांच्या कडू चवीबद्दल वारंवार तक्रार केली होती. तिच्या मृत्यूच्या दिवशी, तिने त्याला मेसेज करून सांगितले की, त्याने बनवलेल्या स्मूदीची चव औषध आणि खोकल्याच्या सिरपसारखी लागत आहे. जेव्हा पोलीस घरी पोहोचले, तेव्हा अविनाशने सांगितले की त्याच्या पत्नीची प्रकृती ठीक नव्हती आणि खोकल्याचे सिरप प्यायल्यानंतर ती बाथरूममध्ये कोसळली असावी.
पत्नीच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्याच दिवशी प्रेयसीला…
तपासात असे उघड झाले की अविनाशचे भारतात राहणाऱ्या एका महिलेसोबत अनेक वर्षांपासून संबंध होते. याच काळात त्याचे राजितासोबत ठरवून लग्न झाले. त्याची प्रेयसीसुद्धा लग्नाला उपस्थित होती. लग्नानंतरही ते दोघे सतत संपर्कात होते. हत्येच्या दिवशी, अविनाशने त्याच्या प्रेयसीशी किमान चार वेळा संवाद साधला होता. चौकशीदरम्यान, त्याने हे देखील कबूल केले की पत्नीच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्या दिवशी त्याने प्रेयसीला राजिताच्या मृतदेहाचा फोटो पाठवला होता.
आरोपी अटकेत
रजिताच्या मृत्यूनंतर, पोलिसांनी अनेक महिने डिजिटल रेकॉर्ड, कॉल डिटेल्स आणि इतर पुरावे गोळा करण्यात घालवले. यानंतर, जुलै 2026 मध्ये अविनाशची पुन्हा चौकशी करण्यात आली आणि प्रथम श्रेणी हत्येच्या आरोपाखाली त्याला अटक करण्यात आली. दोषी ठरल्यास त्याला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. तो सध्या पोलीस कोठडीत आहे. त्याला जामिनासाठी ५० लाख डॉलर्स (अंदाजे 48 कोटी रुपये) भरावे लागतील. पोलीस अधिक तपास आणि कारवाई करत आहे.
Sangli Crime: शेताच्या हद्दीच्या वादाने घेतलं रक्तरंजित वळण; तलवारीने सपासप वार, पाच जण गंभीर
Ans: पत्नीचा गळा दाबून खून केल्याचा.
Ans: पत्नीच्या मृतदेहाचा फोटो प्रेयसीला पाठवला.
Ans: 50 लाख डॉलर्स (सुमारे 48 कोटी रुपये).