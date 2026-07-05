Adani Group चा मोठा निर्णय! कोलकात्यात 2,000 बेडचं सुपर हॉस्पिटल; 1,000 बेड गरीब रुग्णांसाठी राहणार कायम राखीव

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शनिवारी, गेल्या दोन महिन्यांत त्यांच्या सरकारने राज्यात सुरू केलेल्या उपक्रमांची रूपरेषा सांगताना मुख्यमंत्री अधिकारी म्हणाले की, अदानी समूहाने न्यू टाऊनमध्ये २,००० बेडचे आधुनिक रुग्णालय उभारण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. यापैकी १,००० खाटा गरिबांसाठी असतील आणि उर्वरित १,००० बेड व्यावसायिक कार्यांसाठी वापरल्या जातील.
मे महिन्यात, अदानी समूहाने बिहारमधील अखंड ज्योती रुग्णालय आणि अदानी फाऊंडेशन यांच्या सहकार्याने ‘एसीई-अदानी सेंटर फॉर आय डिसीजेस’ सुरू करण्याची घोषणा केली होती. गरजू लोकांना परवडणारी आणि सहज उपलब्ध होणारी नेत्रसेवा प्रदान करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘अॅटम-अदानी ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑप्थॅल्मिक मेडिसिन’ नेत्रतज्ज्ञ आणि महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नवीन पिढी तयार करण्यास मदत करेल.
अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्या मते, येत्या काही वर्षांत देशभरात दर्जेदार नेत्रसेवांचा विस्तार करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. “एखाद्या व्यक्तीची दृष्टी परत मिळवणे हा केवळ एक वैद्यकीय उपचार नाही, तर त्यांच्या जीवनात आशा, आत्मविश्वास आणि प्रतिष्ठा परत आणण्याचा एक मार्ग आहे,” असे अदानी समूहाचे अध्यक्ष बिहारमधील मुस्तिचक येथे आपल्या दौऱ्यादरम्यान स्पष्ट केलं.
गेल्या वर्षी, अदानी समूहाच्या CNR उपक्रमाने राजधानीतील लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC) येथील ‘रेनल केअर प्रोजेक्ट’चा विस्तार करण्यासाठी आधारशिला ट्रस्टसोबत भागीदारीची घोषणा केली होती. LHMC च्या शिक्षण संस्थांपैकी एक असलेल्या श्रीमती सुचेता कृपलानी रुग्णालयातील आधार शिला रीनल केअर प्रकल्पाचा विस्तार, हा दिल्लीच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधांमध्ये डायलिसिस सेवा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
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