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Inspector Manju : ‘मंजू’च्या गायब होण्यामागचं खरं कारण आलं समोर; मोनिका राठी म्हणाली…

Updated On: Jul 09, 2026 | 07:07 PM IST
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सारांश

'इन्स्पेक्टर मंजू' मालिकेतून मोनिका राठी बाहेर पडल्याची चर्चा अखेर खोटी ठरली. डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेमुळे तिने दहा दिवसांचा ब्रेक घेतल्याचे तिने स्पष्ट केले. तिच्या अनुपस्थितीसाठी मालिकेत मंजूची दृष्टी गेल्याचा ट्विस्ट दाखवण्यात आला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • मंजू काही भागांमध्ये दिसली नाही आणि प्रेक्षकांचा गैरसमज झाला.
  • प्रेक्षकांचं माझ्यावरील प्रेम पुन्हा अनुभवायला मिळालं.”
  • विश्वास मोनिका राठीने व्यक्त केला.
‘सन मराठी’वरील लोकप्रिय ‘इन्स्पेक्टर मंजू’ मालिकेतील मंजू काही दिवस दिसत नसल्याने प्रेक्षकांमध्ये तिने मालिका सोडल्याची चर्चा रंगली होती. मात्र, अभिनेत्री मोनिका राठीने यामागचं खरं कारण स्पष्ट करत सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. मालिकेत आर्यनने मंजूच्या डोळ्यांत लाल तिखट टाकल्याने तिची दृष्टी गेल्याचा ट्रॅक दाखवण्यात आला होता. याच कथानकामुळे मंजू काही भागांमध्ये दिसली नाही आणि प्रेक्षकांचा गैरसमज झाला.

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याबाबत बोलताना मोनिका राठी म्हणाली, “मी मालिका सोडलेली नाही. माझ्या डोळ्याची शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे मला दहा दिवसांची सुट्टी घ्यावी लागली होती. जवळपास महिनाभर आधीच मी प्रोडक्शनला याची कल्पना दिली होती. त्यामुळे माझ्या अनुपस्थितीला साजेसा कथानकातील ट्विस्ट तयार करण्यात आला. सुट्टीवर जाण्यापूर्वी डोळ्यांवर पट्टी बांधून माझं शूटिंग पूर्ण करण्यात आलं होतं. प्रोडक्शनने माझ्यासाठी स्वतंत्र कॅमेऱ्याचीही व्यवस्था केली होती.”

ती पुढे म्हणाली, “गेल्या तीन वर्षांत मी या मालिकेतून इतका मोठा ब्रेक कधीच घेतला नव्हता. मेडिकल इमर्जन्सीमुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. माझ्याशिवाय शूटिंगचं उत्तम नियोजन संपूर्ण टीमने केलं. विशेष म्हणजे, सुट्टीदरम्यान कामासाठी कुणाचाही फोन आला नाही. मात्र, सोशल मीडियावर प्रेक्षकांचे भरभरून संदेश आले. मी मालिका सोडली असा गैरसमज अनेकांचा झाला होता. त्यातूनच प्रेक्षकांचं माझ्यावरील प्रेम पुन्हा अनुभवायला मिळालं.”

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आता मोनिका पुन्हा शूटिंगला परतली असून सेटवरील प्रत्येकजण तिची विशेष काळजी घेत असल्याचं तिने सांगितलं. नियमित डोळ्यांत ड्रॉप्स टाकण्यापासून ते मोबाईलचा कमी वापर करण्यापर्यंत सहकलाकार आणि टीम तिची काळजी घेत असल्याचं ती म्हणाली. या कठीण काळात प्रोडक्शन आणि चॅनेलने दिलेल्या सहकार्याबद्दलही तिने आभार मानले. दरम्यान, मालिकेतही मोठा ट्विस्ट आला आहे. मंजूची दृष्टी गेल्याचं नाटक असल्याचं सत्याला कळलं असून, आर्यनचा डाव उधळून लावण्यासाठी ती सज्ज झाली आहे. त्यामुळे आगामी भाग अधिक उत्कंठावर्धक ठरणार असल्याचा विश्वास मोनिका राठीने व्यक्त केला.

Web Title: The real reason behind manjus disappearance has come to light

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Published On: Jul 09, 2026 | 07:07 PM

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