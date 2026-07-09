Inspector Manju : ‘मंजू’च्या गायब होण्यामागचं खरं कारण आलं समोर; मोनिका राठी म्हणाली…

Bhumi Pednekar : देशात काही घडलं तर कलाकार राहतात शांत? अभिनेत्रीने सांगितले सत्य, म्हणाली ‘मी तशातली नाही’
याबाबत बोलताना मोनिका राठी म्हणाली, “मी मालिका सोडलेली नाही. माझ्या डोळ्याची शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे मला दहा दिवसांची सुट्टी घ्यावी लागली होती. जवळपास महिनाभर आधीच मी प्रोडक्शनला याची कल्पना दिली होती. त्यामुळे माझ्या अनुपस्थितीला साजेसा कथानकातील ट्विस्ट तयार करण्यात आला. सुट्टीवर जाण्यापूर्वी डोळ्यांवर पट्टी बांधून माझं शूटिंग पूर्ण करण्यात आलं होतं. प्रोडक्शनने माझ्यासाठी स्वतंत्र कॅमेऱ्याचीही व्यवस्था केली होती.”
ती पुढे म्हणाली, “गेल्या तीन वर्षांत मी या मालिकेतून इतका मोठा ब्रेक कधीच घेतला नव्हता. मेडिकल इमर्जन्सीमुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. माझ्याशिवाय शूटिंगचं उत्तम नियोजन संपूर्ण टीमने केलं. विशेष म्हणजे, सुट्टीदरम्यान कामासाठी कुणाचाही फोन आला नाही. मात्र, सोशल मीडियावर प्रेक्षकांचे भरभरून संदेश आले. मी मालिका सोडली असा गैरसमज अनेकांचा झाला होता. त्यातूनच प्रेक्षकांचं माझ्यावरील प्रेम पुन्हा अनुभवायला मिळालं.”
Om Bhutkar Wedding : ओम भुतकर चढला बोहल्यावर, गुपचूप उरकला लग्नसोहळा; सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल
आता मोनिका पुन्हा शूटिंगला परतली असून सेटवरील प्रत्येकजण तिची विशेष काळजी घेत असल्याचं तिने सांगितलं. नियमित डोळ्यांत ड्रॉप्स टाकण्यापासून ते मोबाईलचा कमी वापर करण्यापर्यंत सहकलाकार आणि टीम तिची काळजी घेत असल्याचं ती म्हणाली. या कठीण काळात प्रोडक्शन आणि चॅनेलने दिलेल्या सहकार्याबद्दलही तिने आभार मानले. दरम्यान, मालिकेतही मोठा ट्विस्ट आला आहे. मंजूची दृष्टी गेल्याचं नाटक असल्याचं सत्याला कळलं असून, आर्यनचा डाव उधळून लावण्यासाठी ती सज्ज झाली आहे. त्यामुळे आगामी भाग अधिक उत्कंठावर्धक ठरणार असल्याचा विश्वास मोनिका राठीने व्यक्त केला.