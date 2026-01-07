Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कोथरुड-बाणेरमध्ये राजकीय रणकंदन! “अमोल बालवडकर, बाबुराव चांदेरेंचा नॅरेटिव्ह खोटा”; लहू बालवडकर-गणेश कळमकर यांचा पलटवार

अमोल बालवडकर आणि बाबुराव चांदेरे यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले. यानंतर त्यांच्या विरोधात भाजपचे लहू बालवडकर आणि गणेश कळमकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 04:35 PM
BJP leaders Lahu Balwadkar and Ganesh Kalamkar responded to Amol Balwadkar allegations

भाजप नेते लहू बालवडकर आणि गणेश कळमकर यांनी अमोल बालवडकर यांच्या आरोपावर उत्तर दिले (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Pune Political News : ​पुणे: राज्यामध्ये 29 पालिकांसाठी निवडणूका जाहीर झाल्या असून राजकीय वातावरण तापले आहे. येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान आणि 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. यामुळे पुण्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.  कोथरुड आणि बाणेर-बालेवाडी परिसरात पालिका निवडणुकीचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) अमोल बालवडकर आणि बाबुराव चांदेरे यांच्या विरोधात आता भाजपचे लहू बालवडकर आणि गणेश कळमकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “मतदारांना गुमराह करण्यासाठी खोटा नॅरेटिव्ह सेट केला जात आहे,” असा थेट आरोप त्यांनी केला आहे.

​”उमेदवारी रद्द झाली तर ती राष्ट्रवादीचीही…”

​उमेदवारीवरून सुरू असलेल्या वादावर गणेश कळमकर म्हणाले, “जर भाजपची उमेदवारी रद्द झाली असे विरोधक म्हणत असतील, तर मग राष्ट्रवादीच्या प्रमोद निम्हण यांचीही उमेदवारी रद्द झाली ना? आमच्या पक्षात नियमानुसार काम चालते, कोणाची मनमानी चालत नाही. पक्षाने इच्छुकांना संधी दिली होती, त्यातून योग्य निर्णय झाला आहे.” अशी भूमिका कळमकर यांनी घेतली.

हे देखील वाचा : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वातावरण तापलं; इम्तियाज जलील यांच्या गाडीवर हल्ला

​अमोल बालवडकरांवर निशाणा: “विषाचा पेढा वगैरे सर्व खोटं”

​अमोल बालवडकर यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या भावनिक आवाहनांचा समाचार घेताना लहू बालवडकर म्हणाले, “मला कुणी विषाचा पेढा चारला वगैरे जे बोलले जात आहे, त्यात काडीचाही दम नाही. अजित दादांनी हात दिला वगैरे सोशल मीडियावरील दावे केवळ निवडणुकीपुरते आहेत. यापूर्वी हे लोक कुठे होते? जनतेच्या सुख-दु:खात कधी दिसले नाहीत.” असा आरोप लहू बालवडकर यांनी अमोल बालवडकर यांच्यावर केला आहे.

​गुन्हेगारी आणि पैशांच्या जोरावर गर्दीचा आरोप

​विरोधकांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना कळमकर यांनी गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, “आमच्या विरोधात उभ्या असलेल्या उमेदवारांची पार्श्वभूमी आणि त्यांच्यावर असलेले गुन्हे जनतेने पहावेत. अजित दादांच्या सभेला गर्दी जमवण्यासाठी पैसे वाटले गेले. त्या दिवशी १०-१५ जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, हे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे.” असा टोला कमळकर यांनी लगावला.

हे देखील वाचा : अंबरनाथमध्ये भाजप अन् कॉंग्रेसचे हातात हात! अंबादास दानवेंचा जोरदार प्रहार, भाजप हा ‘यूज अँड थ्रो’ करणारा

​”निष्ठा तुटलेली नाही, मते मोदी-फडणवीसांनाच”

​”आमची पक्षाप्रती असलेली निष्ठा कायम आहे. उद्धव ठाकरेंच्या बंगल्यावर किंवा सुप्रिया सुळेंच्या गाडीत भाजपचे कोण लोक होते, हे जगाने पाहिले आहे. आम्हाला पक्षाने आदेश दिला असता तर आम्ही नक्कीच थांबलो असतो,” असे स्पष्ट करत त्यांनी बाबुराव चांदेरे आणि अमोल बालवडकर यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. ​हे मत वैयक्तिक कुणाला नसून देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासकामांना आहे. जास्तीत जास्त निधी आणून प्रभागाचा विकास करणे हाच आमचा एकमेव अजेंडा असल्याचेही त्यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले.

Web Title: Bjp leaders lahu balwadkar and ganesh kalamkar responded to amol balwadkar allegations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 04:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया
2

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट
3

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM