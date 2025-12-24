Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

एक नोट द्या, एक वोट द्या; पुण्यात ‘रासप’च्या इच्छुक उमेदवाराचा अनोखा प्रचार

राष्ट्रीय समाज पक्षाचे प्रभाग क्रमांक ३७ चे इच्छुक उमेदवार बालाजी पवार यांनी काल प्रचाराला सुरुवात केली. एक नोट द्या, एक वोट द्या ही संकल्पना जनतेसमोर मांडून ते प्रचार करत आहेत.

Updated On: Dec 24, 2025 | 12:09 PM
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

  • एक नोट द्या, एक वोट द्या
  • ‘रासप’च्या इच्छुक उमेदवाराचा अनोखा प्रचार
  • सत्ताधाऱ्यांवरही साधला निशाणा
पुणे : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना वेग आला असून, राज्यातील तब्बल 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व प्रलंबित निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असल्याने आयोगाने तयारी पूर्ण केली आहे. सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकडून निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरु आहे. राष्ट्रीय समाज पक्षानेही पुण्यात निवडणुकीसाठी जोरदार तयारीला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे प्रभाग क्रमांक ३७ चे इच्छुक उमेदवार बालाजी पवार यांनी काल प्रचाराला नारळ फोडून सुरुवात केली. बालाजी पवार यांचा अनोखा प्रचार सुरु आहे. एक नोट द्या, एक वोट द्या ही संकल्पना जनतेसमोर मांडून ते प्रचार करत आहेत.

एक नोट, एक वोट

पवार म्हणाले की, आमदाराचा पोरगा पैसा वाटून मत मागतो, सुसायटीच्या चेअरमनचा मुलगा पैसा वाटून नगरसेवक होणार, मग आमच्यासारख्या गरीब लोकांनी कधी नगरसेवक व्हायचं, म्हणून मी आता एक नोट विकासासाठी, आणि एक वोट जनतेसाठी मागत आहे. महापालिका निवडणुकीत जनता माझ्या पाठीशी ठामपणे असेल, असा विश्वास आहे.

पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय समाज पक्षाची पूर्ण तयारी झाली आहे. पुण्यातील 60 जागा राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या निवडून येतील असा मला विश्वास आहेत. पुण्यातील धनकवडीसह इतर भागातही आमच्या कार्यकर्त्यांचे चांगलं काम सुरू आहे. नागरिकांची भाजपवर नागरिकांची नाराजी आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत आमचे अनेक नगरसेवक निवडून येतील, असाही विश्वास यावेळी पवार यांनी व्यक्त केला.

Published On: Dec 24, 2025 | 12:09 PM

