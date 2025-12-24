Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

I Love You बोलाल तर पडेल महागात; बोलण्याआधी हाय कोर्टाचा हा निर्णय एकदा वाचाच

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. एखाद्या महिलेचा हात धरून खेचणे आणि जबरदस्तीने "I love You" असे म्हणणे हा प्रेमाचा अभिव्यक्ती नाही तर गुन्हा आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 05:48 PM
chhattisgarh High Court on I love you to a girl in the middle of the street is a crime

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने मुलीला भर रस्त्यात आय लव्ह यू म्हणणे गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे (फोटो -सोशल मीडिया)

छत्तीसगड : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण दिला. हाय कोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या महिलेचा हात धरून खेचणे आणि जबरदस्तीने “I love You” असे म्हणणे हा प्रेमाचा अभिव्यक्ती नाही तर गुन्हा आहे. न्यायालयाने हे महिलेच्या प्रतिष्ठेचे उल्लंघन मानले. एका तरुणाने मुलीशी, विशेषतः ग्रामीण वातावरणात, असे वर्तन करणे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे यावर न्यायालयाने भर दिला. त्यामुळे यापुढे रस्त्यामध्ये थांबवून कोणत्या मुलीला I Love You म्हणाल तर शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नरेश कुमार चंद्रवंशी यांच्या एकल खंडपीठाने या कृत्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेल्या तरुणाच्या याचिकेवर सुनावणी केली. घटनेच्या वेळी आरोपी १९ वर्षांचा होता. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, उच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ अंतर्गत त्याची शिक्षा कायम ठेवली आहे.

छेडछाड करणाऱ्यांसाठी धडा

रस्त्यावर महिलांच्या छळाला हलके मानणाऱ्यांसाठी उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. तथापि, आरोपीचे वय कमी असल्याने आणि गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेता, ज्यामध्ये हात धरून बोलणे याशिवाय दुसरे कोणतेही कृत्य नव्हते, त्यामुळे शिक्षा तीन वर्षांवरून एक वर्षाच्या सक्तमजुरीची करण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा : ‘लोकांनी श्वास घेणे थांबवावे…’; दिल्लीतील AQI वरून हायकोर्टाने काढले सरकारचे वाभाडे

उच्च न्यायालयाचा POCSO कायद्यांतर्गत दिलासा 

२०२२ च्या आदेशात, कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहिता (IPC) तसेच POCSO कायद्याच्या कलमांखाली लैंगिक अत्याचाराचा दोषी ठरवले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची बारकाईने तपासणी केली आणि असे आढळून आले की POCSO कायद्यांतर्गत आरोपीची शिक्षा कायदेशीररित्या अयोग्य होती. कारण घटनेच्या वेळी पीडितेची अल्पवयीन स्थिती पूर्णपणे स्थापित झाली नव्हती.

कलम ३५४ अंतर्गत शिक्षा न्याय्य ठरली

या तांत्रिक आधारावर, न्यायालयाने POCSO कायद्यांतर्गत दिलेली शिक्षा रद्द केली. तरीही, विशेष न्यायालयाची भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ अंतर्गत, म्हणजेच महिलेच्या विनयभंगाची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली. न्यायालयाने असे म्हटले की आरोपीच्या कृती पीडितेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवण्याच्या उद्देशाने होत्या.

काय आहे प्रकरण? 

पीडिता तिच्या धाकट्या बहिणी आणि मैत्रिणीसह शाळेतून घरी परतत असताना ही घटना घडली. त्यानंतर आरोपीने तिचा हात धरला, तिला स्वतःकडे ओढले आणि म्हणाला, “मी तुला प्रेम करतो.” या कृत्याने घाबरून ती मुलगी जवळच्या एका देवळात धावली.

हे देखील वाचा : Year Ender 2025 : यंदाही अंतराळात भारताचा जलवा ; ISS वर फडकला तिरंगा

सुनावणीदरम्यान, सरकारी वकील प्रभा शर्मा यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आणि तो वाजवी असल्याचे म्हटले. बचाव पक्षाचे वकील पुनीत रूपारेल यांनी युक्तिवाद केला की फक्त “मी तुला प्रेम करतो” असे म्हणणे पोक्सो कायद्याअंतर्गत लैंगिक अत्याचार होत नाही आणि लैंगिक हेतूने हात धरला होता हे वाजवी शंका पलीकडे सिद्ध होत नाही.

आरोपीला शिक्षा पूर्ण करण्याचे निर्देश
सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की आरोपीचे वर्तन तिच्या प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे. आरोपी सध्या जामिनावर असल्याने, न्यायालयाने त्याला संबंधित न्यायालयात शरण जाण्याचे आणि उर्वरित शिक्षा पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

Published On: Dec 24, 2025 | 05:48 PM

